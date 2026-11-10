Maria Rosa Mistica, Pierina Gilli e una devozione che abbraccia il mondo

C’è un tempo per la prudenza istituzionale, un tempo per il silenzio e un tempo in cui la verità della storia e della fede chiede di essere guardata negli occhi, senza più filtri o timori reverenziali. È questo il clima che si respira oggi attorno al Santuario di Fontanelle a Montichiari dopo che, nel luglio 2024, il Dicastero per la Dottrina della Fede della Santa Sede ha concesso il formale “Nihil obstat“, riconoscendo ufficialmente la bontà dei messaggi e i frutti spirituali legati alla devozione a Maria Rosa Mistica. Un cammino storico che ha trovato un momento di straordinaria sintesi nel II Convegno Internazionale, un appuntamento che ha rimesso al centro non solo la dimensione teologica degli eventi ma soprattutto il profilo umano e spirituale della veggente, Pierina Gilli.

I vecchi pregiudizi e il peso di una solitudine

A restituire il sapore autentico di quegli anni difficili è stata la testimonianza di Padre Livio Rozzini, sacerdote bresciano originario di Montichiari e oggi presso la Parrocchia Natività di Maria a Roma. Padre Livio ha riavvolto il nastro del tempo tornando alla sua giovinezza e agli inizi del suo percorso sacerdotale, quando accostarsi a Pierina significava fare i conti con un vero e proprio “luogo di disagio” ecclesiale. Nelle sue parole affiora il ricordo di una donna minuta, vestita di scuro, che frequentava la Messa quotidiana alle 9 nel Duomo del paese, guardata per lo più con sospetto e considerata da molti portatrice di disturbi mentali. Emblematico il retroscena raccontato da Padre Livio: l’allora abate, in obbedienza alla Curia, faceva appendere grossi manifesti bilingui (anche in tedesco) sulla porta del Duomo per avvertire i pellegrini che la Chiesa non garantiva sulle apparizioni delle Fontanelle. Manifesti che le guide dei gruppi, arrivate da lontano, regolarmente strappavano e accartocciavano per evitare la delusione dei fedeli. E che dire del primo incontro ravvicinato? Quando il giovane diacono Livio, per fare conversazione dopo che Pierina gli aveva promesso una preghiera per l’ordinazione, le accennò un articolo di Famiglia Cristiana che la catalogava tra i “falsi santuari d’Italia“, la reazione fu immediata: una frase secca e un leggero, affettuoso scappellotto sulla nuca: «Ma tu non crederai a queste cose! Che ne sanno quei giornalisti di quello che vivo e provo?». «Ripensando oggi al nostro primo incontro — confessa Padre Livio — capisco pienamente la sua giustissima reazione. In fondo questa nostra sorella, pur nella sua fragilità, ha portato un peso troppo grande: la solitudine nel vivere una spiritualità profonda e un progetto custodito per i sacerdoti e la Chiesa, senza essere appoggiata o sostenuta da alcuno».

Il cuore delle apparizioni: preghiera, penitenza e il mistero delle tre rose

Ma qual era l’origine di quella sofferenza e di quel messaggio che Pierina custodiva con tanta tenacia? Le apparizioni della Vergine — iniziate nel 1947 all’ospedale di Montichiari e proseguite successivamente nella zona campestre delle Fontanelle — si caratterizzavano per la straordinaria intensità del richiamo alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza, soprattutto per la conversione delle anime consacrate e la santificazione delle vocazioni. Il celebre titolo di Maria Rosa Mistica si manifestava attraverso simboli forti, come le tre rose (bianca, rossa e gialla) portate sul petto dalla Madonna a indicare la preghiera, il sacrificio e la riparazione, in particolare per i sacerdoti e le religiose in difficoltà. Un disegno spirituale profondo che, se all’epoca apparve destabilizzante o difficile da decifrare per i contemporanei, oggi — alla luce dell’apertura dei suoi diari e del vaglio teologico — svela una straordinaria coerenza evangelica incentrata sulla maternità spirituale della Chiesa.

Da Montichiari al Perù: una devozione che abbraccia il mondo

Eppure, nonostante i muri, i giudizi pesanti e le incomprensioni, la storia è andata avanti. La figura di Pierina emerge oggi non come un’illuminata in cerca di notorietà, ma come un’anima schiva, obbediente e profondamente radicata nella preghiera. Oggi i suoi diari svelano la grandezza di un messaggio incentrato sulla Madre della Chiesa e sulla santificazione delle vocazioni. Una devozione che ha valicato i confini della Lombardia in modo sorprendente. Padre Livio racconta di essersi imbattuto in un gruppo di donne con un libretto di Rosa Mistica tra le mani addirittura in una immensa chiesa di Lima, in Perù, o di aver ritrovato la Madonna accanto a San Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Fino a quel tassello carico di significato storico: la statua voluta nei Giardini Vaticani, donata da Papa Francesco e intronata nell’aprile del 2025. Segnali evidenti di una Chiesa che oggi sa riconoscere i frutti di grazia germogliati in quel fazzoletto di terra tra i campi di Montichiari.

I frutti di una grazia che continua: conversioni e testimonianze

Oltre al dibattito teologico e storico, ciò che ha guidato il discernimento della Santa Sede e che continua a muovere migliaia di pellegrini verso Fontanelle sono proprio i “frutti“. Negli anni si sono create e consolidate innumerevoli testimonianze di conversioni inattese, di riavvicinamenti alla fede, di vocazioni nate all’ombra del Santuario, di grazie e guarigioni interiori (e talvolta fisiche) attribuite all’intercessione di Maria Rosa Mistica, sostenute dall’umile e silenziosa preghiera di Pierina. Segni tangibili che confermano come quel luogo tra i campi sia diventato, nei fatti, una sorgente di ristoro per chiunque vi si accosti con cuore sincero.

Oltre i muri, verso l’essenziale

Ascoltare queste vicende fa nascere una riflessione profonda su quanto la nostra natura umana fatichi a riconoscere il sacro quando si manifesta nell’umiltà, nella povertà e nella fragilità fisica. Per decenni si è preferito guardare a Montichiari con la lente d’ingrandimento del sospetto e del timore, dimenticando che i frutti dello Spirito non nascono dal clamore ma dalla pace interiore, dalla conversione sincera e dalla capacità di amare la Chiesa proprio mentre essa mostra le sue rughe e le sue ferite. La figura di Pierina Gilli ci offre una lezione straordinariamente attuale e disarmante. In un’epoca dominata dal bisogno reattivo di difendersi, di rispondere colpo su colpo alle ingiustizie e di cercare visibilità a ogni costo, Pierina ha scelto la via della mitezza, del silenzio e dell’obbedienza operosa. Non ha fondato comitati di difesa, non si è lasciata avvelenare dal risentimento verso una struttura che la relegava ai margini o verso un clero che la guardava con scetticismo. Ha saputo trasformare l’isolamento e la sofferenza in una preghiera costante per quegli stessi sacerdoti che la rifiutavano. È la forza rivoluzionaria della tenerezza, capace di disarmare i pregiudizi e di vincere il clericalismo non con la contrapposizione ma con il perdono. Guardare oggi a Fontanelle significa riscoprire che Dio continua a prediligere le periferie geografiche ed esistenziali per parlare al mondo. Tra quei campi di Montichiari, dove una volta c’erano solo spine e diffidenza, oggi c’è una sorgente di consolazione che attira pellegrini da ogni angolo della terra. È la parabola della pietra scartata dai costruttori che diventa testata d’angolo. Il riconoscimento giunto dalla Santa Sede non fa che posare un sigillo su ciò che il popolo semplice dei credenti aveva già intuito nel silenzio di una preghiera: che Maria Rosa Mistica ci invita a una Chiesa che sia “ospedale da campo“, un luogo di accoglienza dove non si chiedono patenti di perfezione ma si offre ristoro alle ferite dell’anima. E alla fine, ripensando con un sorriso al vivido ricordo di Padre Livio, la testimonianza di Pierina ci lascia con una speranza e una certezza: che la verità e la grazia sanno farsi strada con la pazienza del granellino di senape, pronti a donarci — se necessario — anche “qualche scappellotto affettuoso” per riportarci all’essenziale dell’amore e della fede.