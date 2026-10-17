MARec, le opere recuperate dal sisma diventano ambasciatrici delle Marche

Oggi, 18 ottobre 2026, alle ore 17:00, il cardinale Reinhard Marx inaugura al Museo Diocesano di Freising la mostra dal titolo “S.O.S. – Save our souls! Gerettete Kunst aus den italienischen Marken”. Una “mostra speciale” le cui opere provengono dalle Marche italiane, la regione collocata tra gli Appennini e il Mar Adriatico, colpita dai forti terremoti nel 2016 e 2017. La mostra internazionale, allestita a Freising e aperta al pubblico dal 20 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, offre l’occasione di esporre opere del Rinascimento marchigiano provenienti dall’area dei Sibillini e costituisce il primo passo verso un gemellaggio tra il Museo diocesano dell’Arte Recuperata di San Severino Marche (MARec) e il Museo Diocesano di Freising. Alla cerimonia presenzia anche l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche -Matelica, mons. Francesco Massara, principale ideatore e promotore del MARec, insieme alla direttrice Barbara Mastrocola. Il museo accoglie opere di straordinario valore artistico recuperate dalle macerie del sisma. Questo evento artistico è stato realizzato preservando la filosofia del MARec: un museo dinamico che non si limita a conservare, ma costruisce relazioni, rinnova il proprio racconto e continua a generare opportunità culturali.

L’intervista

Intervista alla dottoressa Barbara Mastrocola, direttrice del Museo diocesano dell’Arte Recuperata di San Severino Marche.

Come ha preso forma il progetto della mostra in Baviera?

“L’idea nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio artistico del nostro territorio e di far conoscere opere che, a seguito degli eventi sismici, sono state recuperate e accolte al MARec. Il nostro museo è nato proprio con questa missione: custodire e rendere nuovamente fruibile un patrimonio che appartiene alle comunità dell’Appennino marchigiano, ma che, a causa delle condizioni degli edifici e delle necessità legate alla sicurezza, non può ancora essere restituito interamente ai suoi luoghi d’origine. Fin dall’inizio, tuttavia, abbiamo cercato di guardare oltre la dimensione della conservazione. Il MARec non vuole essere soltanto un luogo in cui le opere vengono custodite in attesa di poter tornare nelle loro chiese, ma uno spazio vivo, capace di raccontare la storia, la cultura e la spiritualità delle comunità da cui provengono”.

Che cosa ha dato impulso all’intesa con il Museo Diocesano di Freising?

“Sicuramente la convinzione che l’arte possa diventare uno strumento straordinario di dialogo tra territori e istituzioni, superando i confini geografici e raggiungendo un pubblico internazionale. Abbiamo quindi accolto con grande interesse la possibilità di portare in Germania quattro opere provenienti dal MARec. È un’occasione importante per valorizzare un patrimonio artistico di grande rilievo e raccontare la storia di un territorio che, nonostante le ferite del terremoto, continua a custodire la propria identità culturale”.

Cosa rappresenta per il MARec questa occasione di collaborazione?

“Rappresenta un’opportunità importante, che va ben oltre il prestito di alcune opere. Per noi significa dare concretezza a una delle finalità fondamentali del museo: fare in modo che il patrimonio custodito non rimanga circoscritto al nostro territorio, ma possa diventare occasione di conoscenza, incontro e condivisione. Il MARec è nato in una situazione particolare, come risposta concreta all’emergenza sismica, per garantire la conservazione e la fruizione di opere provenienti da chiese che non potevano più accoglierle in sicurezza. La nostra ambizione è sempre stata quella di trasformare questa necessità in un’opportunità culturale, mantenendo vivo il legame tra le opere e le comunità di provenienza. Per questo motivo, il gemellaggio con il Museo Diocesano di Freising assume un significato particolarmente importante”.

Il gemellaggio con Freising dimostra, dunque, come anche dalle difficoltà possano nascere nuove prospettive?

“Il nostro museo è nato da una situazione difficile, quella del terremoto, ma oggi può trasformare questa esperienza in un’opportunità di apertura e dialogo. La cultura contribuisce a costruire legami tra comunità geograficamente lontane, ma unite dalla volontà di custodire e trasmettere la propria storia. In fondo, il compito di un museo non è soltanto quello di conservare ciò che abbiamo ricevuto, ma anche di renderlo accessibile, comprensibile e significativo per le persone di oggi e per quelle che verranno. Considero questo gemellaggio un passaggio importante per il MARec, perché conferma che il nostro museo può essere non soltanto un luogo di conservazione, ma anche un interlocutore attivo nel panorama culturale nazionale e internazionale. Il MARec non è un luogo in cui le opere si fermano, ma uno spazio da cui possono ripartire per essere conosciute, studiate e ammirate. Portano così con sé la storia dei nostri territori e diventano ambasciatrici di un patrimonio che appartiene alle comunità da cui provengono, ma che ha la capacità di parlare a tutti”.

Possiamo affermare che questa collaborazione vada ben oltre la singola mostra?

“Esattamente. È l’avvio di una relazione tra due istituzioni che condividono l’attenzione per il patrimonio artistico e per il suo valore storico, culturale e spirituale. Come mette in luce l’Arcivescovo Francesco Massara, questa iniziativa ci ricorda che il patrimonio ricevuto dal passato non è soltanto qualcosa da conservare, ma un dono da trasmettere e condividere. La possibilità di far conoscere queste opere in Germania rappresenta proprio un modo concreto per mettere in pratica questa responsabilità. L’Arcivescovo sottolinea: ‘Il gemellaggio con il Museo Diocesano di Freising rappresenta un’importante occasione di incontro e di condivisione. Le opere che raggiungeranno la Germania porteranno con sé la storia dei nostri territori, la tradizione artistica delle nostre comunità e la spiritualità che le ha generate. La tutela del patrimonio non significa soltanto conservarlo, ma anche renderlo vivo, affinché possa continuare a parlare alle persone e a creare legami. È questa la responsabilità che sentiamo come Chiesa: custodire un’eredità preziosa e, allo stesso tempo, condividerla con le generazioni presenti e future’”.

Quali sono le opere provenienti dal MARec che hanno raggiunto Freising?

“Le opere sono quattro e ciascuna è portatrice di una storia e di una particolare testimonianza della ricchezza artistica del nostro territorio. La prima è la Madonna con il Bambino, conosciuta come Madonna bruna, opera di un intagliatore umbro databile al terzo quarto del XIII secolo, realizzata in legno scolpito. Proviene dalla Collegiata di Visso ed è una testimonianza preziosa della scultura lignea medievale e della profonda tradizione devozionale che caratterizza le nostre comunità. La seconda è la Madonna della Misericordia di Pietro Alemanno, proveniente dalla Collegiata di San Ginesio. È un’opera che testimonia la ricchezza della produzione artistica del territorio e il legame profondo tra le immagini sacre e la vita delle comunità che le hanno accolte e venerate nel corso dei secoli. Sarà inoltre esposto il Polittico di Nocelleto di Paolo da Visso, un’importante testimonianza della pittura legata al nostro territorio, che contribuisce a documentare la qualità e la varietà della produzione artistica sviluppatasi nell’area appenninica marchigiana. Completa il gruppo una grande tela raffigurante la Madonna del Rosario, che arricchisce il percorso con un’ulteriore espressione della devozione mariana”.

Qual è l’elemento che accomuna opere così diverse per epoca, tecnica e linguaggio artistico?

“Tutte raccontano la storia dei luoghi per i quali sono state realizzate e delle comunità che per secoli le hanno custodite. Questi prestiti non rappresentano un allontanamento dalla nostra missione, ma esattamente il contrario. Le opere continueranno a essere tutelate e valorizzate, raggiungendo temporaneamente un nuovo pubblico e portando con sé la memoria dei territori d’origine. La possibilità di presentarle in un museo tedesco è anche un’occasione per far conoscere una parte meno nota, ma straordinariamente significativa, del patrimonio artistico italiano: quella custodita nei centri minori, nelle chiese e nelle comunità dell’entroterra, che costituisce una componente essenziale della nostra storia culturale. Sono opere differenti per linguaggio e tipologia, ma tutte permettono di approfondire la conoscenza della produzione artistica e della devozione che hanno caratterizzato le nostre comunità. L’inserimento delle due nuove opere nel percorso espositivo è importante anche perché dimostra che il MARec continua a evolversi”.

Il prestito delle opere offre al MARec anche l’opportunità di rinnovare il proprio percorso espositivo?

“Questo è un aspetto a cui tengo particolarmente: la partenza delle opere ci ha consentito di inserire due nuove testimonianze artistiche che arricchiscono la visita, offrono ulteriori occasioni di scoperta e permettono di continuare a raccontare la ricchezza del patrimonio custodito al MARec. La prima è l’Assunzione della Vergine con san Francesco e santa Caterina da Siena, realizzata intorno al 1605 da Andrea Boscoli, pittore fiorentino di rilievo tra Cinque e Seicento, formatosi alla scuola di Santi di Tito e attivo anche nelle Marche. Il dipinto è realizzato a olio su tela e proviene dalla chiesa di San Francesco di San Ginesio. La seconda opera è la Madonna che adora il Bambino, una scultura lignea intagliata e dipinta, realizzata da un intagliatore nursino intorno al 1530-1540 e proveniente dalla chiesa di San Paolo di Fiastra”.

Possiamo definire il MARec un luogo in cui le opere non si fermano, ma da cui ripartono verso nuove occasioni di conoscenza e condivisione?

“Questa frase riassume perfettamente la nostra visione: quando vengono condivise, le opere non perdono il loro valore, ma offrono nuove occasioni di conoscenza e incontro e contribuiscono a mantenere viva la memoria dei territori da cui provengono. Ogni opera custodita al MARec ha una storia che precede il terremoto e che continua oltre di esso. Il nostro compito è proteggere questa storia, approfondirla attraverso lo studio e il restauro e renderla accessibile a un pubblico sempre più ampio. Anche per questo, le collaborazioni con altre istituzioni museali sono così importanti”.