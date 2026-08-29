Madonna del Pettoruto: una storia di fede nel cuore della Calabria

Radici storiche, devozione e patrimonio culturale si intrecciano nella vicenda del Santuario della Madonna del Pettoruto, luogo simbolo della fede calabrese e punto di riferimento per generazioni di pellegrini. Immerso in un contesto paesaggistico di grande suggestione, nel territorio della diocesi di San Marco Argentano – Scalea. il Santuario custodisce una memoria secolare che continua a vivere attraverso il culto mariano, le tradizioni e gli incontri delle comunità. Oggi il Pettoruto rappresenta anche uno spazio di valorizzazione del territorio e dell’identità calabrese, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie origini. Interris.it, in merito alla storia e alla valorizzazione di questo luogo di fede, ha intervistato l’architetto Giovanni Terranova, responsabile dell’ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici, nonché curatore del volume intitolato “Il Pettoruto – la storia, la fede e l’arte”.

L’intervista

Architetto Terranova, il Santuario della Madonna del Pettoruto ha una storia profondamente radicata nel territorio e nella devozione popolare. Quali sono le tappe fondamentali della sua vicenda storica e quali elementi hanno contribuito, nel corso dei secoli, a renderlo un luogo così importante per la comunità?

“Il Santuario ha sicuramente origini basiliane essendo stato un possedimento dell’Abbazia di Acquaformosa sin dal XIII secolo. La devozione mariana verso la Madonna del Pettoruto ha origini secolari, l’aspetto popolare è sicuramente connesso alla vicenda di Nicola Mario, che, accusato ingiustamente di omicidio, nel corso del Quattrocento si rifugiò in questi boschi ove, spinto da profonda fede, scolpì il simulacro della Vergine e del Bambino su uno sperone di roccia. La statua, grossolana nei lineamenti, venne ritrovata circondata da rovi da un pastore sordomuto che, udendo la voce della Vergine, promosse la costruzione di una Chiesa in quel luogo”.

Queste due storie sono fortemente connesse..

“Esatto, queste due storie popolari e di fede, intimamente connesse tra loro, hanno portato alla diffusione del culto della Madonna del Pettoruto dalla provincia cosentina sino ai continenti più estremi dove, vivono e lavorano innumerevoli calabresi, che conservano con la Vergine un profondo legame di identità e fede”.

Quale patrimonio storico, artistico e culturale rappresenta oggi il Santuario della Madonna del Pettoruto?

“Il Santuario sorge a picco sulla valle del fiume Rosa, in un luogo di assoluta rilevanza paesaggistica e naturalistica; conserva diversi affreschi sulle volte e pregevoli mosaici della scuola Vaticana. In anni recenti sono stati riqualificati l’altare della Vergine, la pavimentazione interna ed esterna, l’area presbiterale e la cappella del Santissimo Sacramento. Gli interventi sono stati eseguiti in un’ottica di valorizzazione e promozione del sito che è stato elevato alla dignità di Santuario Regionale e Basilica Minore”.

Quanto è importante preservarne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni?

“Il valore storico e spirituale dei luoghi costituisce un ponte tra diverse generazioni che qui si incontrano per condividere l’incontro con Maria. Difatti, negli ultimi anni, il Santuario si sta imponendo come luogo di incontro di comunità, di famiglie, di pellegrini nonché luogo aperto ad incontri musicali e raduni sportivi nel segno mariano”.

Il Santuario attira pellegrini e visitatori provenienti da territori diversi. Qual è, secondo Te, il valore del Pettoruto nella Calabria contemporanea e quale ruolo può svolgere nella valorizzazione dell’identità, della cultura e del territorio?

“È importante mantenere e valorizzare una continuità identitaria tra le generazioni. In tal senso, il Santuario ha in programma un miglioramento degli spazi comuni destinati ad accoglienza e servizi, a luoghi della memoria e a spazi museali, senza tralasciare il carattere originario e popolare da sempre connesso alla fede verso la Madonna del Pettoruto. Dal 2005 il Santuario è gemellato con il Santuario Internazionale di Nostra Signora di Fatima e, da quest’anno, la città di San Sosti è entrata a far parte delle Civitas Mariae insieme ad altri quattro comuni della Diocesi, ovvero Praia a Mare, Scalea, Papasidero e Belvedere Marittimo”.