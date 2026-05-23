Lupi nell’arco alpino: attualità e prospettive per gli allevatori

Il ritorno del lupo nelle aree alpine sta cambiando profondamente il lavoro degli allevatori e la gestione quotidiana. Accanto alle difficoltà legate alla protezione del bestiame, emergono nuove esigenze organizzative, formative e di convivenza tra attività umane, fauna selvatica e turismo montano. L’utilizzo dei cani da guardiania, le strategie di difesa attiva e il rapporto con le istituzioni sono oggi temi centrali per chi vive e lavora quotidianamente in montagna. Interris.it su questo tema ha intervistato Lucrezia Fanchi, giovane imprenditrice agricola operante nell’arco alpino.

L’intervista

Fanchi, in che modo il numero crescente di lupi nell’area alpina sta cambiando il modo di fare allevamento?

“Il ritorno di questo grande predatore ha inevitabilmente modificato il modello tradizionale di allevamento, soprattutto quello ovicaprino. Per anni greggi e mandrie sono state gestite lasciando pecore e capre al pascolo in alpeggio con modalità consolidate nel tempo. Era un sistema che consentiva agli allevatori di dedicarsi anche ad altre attività, come la cura dei prati o delle vigne, considerando che molte aziende agricole di montagna hanno una struttura multifunzionale. La presenza stabile del lupo, però, ha cambiato gli equilibri. Quando il predatore individua un territorio e vi sviluppa il branco, emergono nuove criticità. Questo sta trasformando profondamente la gestione dell’allevamento caprino e ovino. Molte aziende hanno dovuto riorganizzarsi, introducendo reti di protezione e cani da guardiania. Altri allevatori, invece, hanno scelto di abbandonare questa attività, spesso considerata secondaria rispetto ad altri lavori”.

Come state operando per tutelare le vostre imprese? Qual è, in questo contesto, la funzione del cane da protezione?

“La scelta di utilizzare i cani da protezione nasce da un percorso di conoscenza e formazione. Dal 2022 ho partecipato a corsi specifici perché ritengo fondamentale comprendere il fenomeno della presenza del lupo e trovare strumenti adeguati per convivere con esso. Dopo esperienze e confronti maturati in Abruzzo e Toscana, abbiamo deciso di adottare questa strategia e oggi siamo soddisfatti dei risultati ottenuti”.

Il lavoro richiesto è molto impegnativo..

“Certamente il lavoro richiesto è impegnativo, ma l’agricoltura è cambiata sotto molti aspetti e le difficoltà del settore non dipendono soltanto dalla presenza del lupo. Spesso incidono maggiormente problematiche politiche e gestionali che gravano sulle aziende agricole. Da quando abbiamo introdotto i cani da guardiania, i nostri animali continuano a pascolare liberamente senza che si siano verificati problemi. Naturalmente è fondamentale una gestione corretta dei cani e un grande lavoro quotidiano. Alcune aziende, anche grazie a progetti di difesa attiva, stanno sperimentando con successo queste strategie. Le reti, da sole, non bastano: servono sistemi integrati e personale preparato”.

Quali sono i suoi auspici per il futuro?

“Ritengo che vi sia ancora una scarsa conoscenza del mondo pastorale e della gestione della montagna. Esiste molta disinformazione sia sul lupo sia sui cani da protezione. Spesso è più semplice accusare che comprendere realmente le problematiche del territorio. Anche sul tema dei cani, il problema principale riguarda la mancanza di educazione e gestione da parte dei proprietari. In montagna capita frequentemente di incontrare persone con cani lasciati liberi, non controllati e incapaci di rispondere ai richiami. Questo crea rischi sia per gli allevatori sia per la fauna selvatica. Negli ultimi anni la montagna è diventata sempre più accessibile e antropizzata, anche grazie allo sviluppo turistico. Questo aumenta inevitabilmente le occasioni di contatto con la fauna selvatica”.

Che messaggio vorrebbe lanciare alle istituzioni competenti?

“Per i motivi che ho spiegato sarebbe necessario regolamentare meglio il territorio, individuando aree dedicate al pascolo e all’alpeggio, introducendo regole chiare e rafforzando l’informazione ai visitatori. Sarebbe importante creare reti informative tra Province, Comuni, parchi ed enti territoriali, segnalando la presenza dei cani da protezione e spiegandone il ruolo. Gli allevatori devono proteggere gli animali dal lupo e i cani rappresentano spesso l’unica soluzione efficace. Tuttavia, non possono essere lasciati soli nella gestione di questa responsabilità. Serve maggiore attenzione e soprattutto informazione. Quando le persone visitano le aziende, vedono il lavoro quotidiano e comprendono il ruolo dei cani da guardiania, cambia completamente la loro percezione. Le novità possono spaventare, ma conoscere aiuta a comprendere e ad affrontare il cambiamento. Non è il lupo a preoccupare maggiormente, bensì la disinformazione e la cattiva gestione del territorio montano, che rischiano di compromettere il futuro della montagna stessa”.