“Con il volontariato cerco di dare qualcosa alle persone e indovina un po’? Ricevo moltissimo in cambio. I bambini sono così affettuosi. Niente rende il mio cuore più felice”. È così che una volontaria statunitense di 65 anni descrive il valore del volontariato internazionale presso Love and Serve Without Boundaries (LSWB), organizzazione non profit che dal 2015 sostiene ogni giorno bambini e famiglie con background migratorio attraverso la distribuzione di beni di prima necessità e corsi gratuiti di lingua inglese per adulti e bambini. Le attività di LSWB sono coordinate da Rosemary, fondatrice dell’associazione, e da Anna, membro dello staff, con il supporto fondamentale dei volontari internazionali. Grazie alla collaborazione con Volunteer In The World, Cooperativa Sociale di Bologna, che mette in contatto volontari con progetti umanitari ed etici in tutto il mondo, l’associazione può garantire la continuità dei propri servizi. Senza il contributo dei volontari, racconta Anna, alcune attività, come le lezioni di inglese, sarebbero costrette a fermarsi.

Un luogo dove sentirsi accolti

Nell’aprile del 2026 sono partita per Atene sostenuta dai fondi del programma Erasmus+ Traineeship, per svolgere un tirocinio di due mesi presso LSWB. Dalla mia esperienza ho capito che LSWB rappresenta molto più di un luogo in cui ricevere assistenza e servizi. LSWB emerge come un’associazione estremamente resiliente in un contesto sociale segnato da una crescente diffidenza verso le persone povere e migranti. È, come lo definisce Elena, Fondatrice e Presidente di Volunteer In The World, “un luogo dove i beneficiari si sentono ascoltati, un luogo di pace.”

Anche le testimonianze delle famiglie confermano l’importanza di questa associazione e delle persone che vi lavorano. Una donna arrivata dall’Egitto descrive il rapporto con lo staff e i volontari in poche, ma forti, parole: “Vi vogliamo bene, ora sono felice. Sono davvero molto gentili e di grande supporto. Ci aiutano sempre.”

Dare e ricevere: il vero significato del volontariato

Questa esperienza mi ha fatto comprendere che il volontariato è, prima di tutto, uno scambio reciproco. Fare volontariato significa mettere a disposizione il proprio cuore, le proprie energie e il proprio tempo; tuttavia, ciò che ho capito durante la mia esperienza ad Atene è che questo impegno offre in cambio un enorme ritorno. Non in termini economici, ma in termini di affetto e di umanità, attraverso il legame che si crea con le persone che si aiutano. Rebecca, anche lei tirocinante, ha descritto così il rapporto che si instaura con i più piccoli: “Ti abbracciano appena ti vedono, vogliono raccontarti cosa hanno imparato e fanno domande sulla tua vita.”

Rosemary descrive così l’impatto dei volontari sui bambini: “Quando riceviamo volontari che mostrano amore ai bambini, loro si sentono liberi, accolti e capiscono di essere nel posto giusto. Non hanno la sensazione che qualcuno li guardi dall’alto verso il basso. Si sentono amati.”

A questo si aggiunge una profonda gratificazione personale, che nasce dalla soddisfazione di vedere con i propri occhi il cambiamento che il proprio impegno può generare nella quotidianità di una persona. Come afferma Anna: “Qualsiasi momento con i beneficiari è bello perché ti rendi conto che il lavoro che fai ha un impatto vero.”

Un’opportunità per fare la differenza

Quando sono partita per Atene, immaginavo di contribuire, nel mio piccolo, al lavoro di LSWB. Non avrei mai pensato che sarei tornata con molto di più, nuove amicizie, nuove consapevolezze e una diversa prospettiva sul significato del volontariato e dell’accoglienza. Gli abbracci dei bambini, il sorriso delle famiglie e la dedizione di Rosemary, di Anna e di tutti i volontari resteranno tra i ricordi più preziosi della mia esperienza.

Per questo, mi sento di incoraggiare chiunque desideri mettersi in gioco a vivere un’esperienza di volontariato con LSWB, non solo per offrire il proprio tempo e le proprie competenze, ma per scoprire quanto un incontro possa trasformare il modo di guardare gli altri e, soprattutto, sé stessi. Perché, a volte, si parte pensando di voler fare la differenza nella vita degli altri e si torna a casa scoprendo che, in qualche modo, quella differenza è stata fatta anche dentro di noi.

Chi fosse interessato a vivere un’esperienza simile può seguire le attività di LSWB sulla pagina Facebook dell’associazione e candidarsi attraverso Volunteer in the World.