L’eredità di Giovanni Falcone: il ricordo di Vincenzo Musacchio

Uno scambio epistolare si è tramutato in un invito a seguitare a stare dalla parte della legalità. “Continui a credere nella giustizia, c’è tanto bisogno di giovani con nobili ideali”, aveva scritto Giovanni Falcone a Vincenzo Musacchio, all’epoca studente universitario diventato poi giurista, criminologo forense, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al RIACS di Newark e impegnato contro le mafie come studioso e come cittadino. Così l’esperto ricorda con Interris.it il magistrato siciliano e la sua eredità, professionale ed etica, nell’anniversario della strage di Capaci, che lo uccise insieme alla moglie e collega Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, uno dei momenti più duri della guerra della mafia contro lo Stato.

L’intervista

Che cosa ha significato per l’Italia quel 23 maggio 1992?

“Uno dei momenti più drammatici e tragici della storia della Repubblica Italiana. Non posso non ricordare che prima di essere ucciso dalla mafia, Giovanni Falcone fu ostacolato da ampi settori della politica e della stessa magistratura, vittima di delegittimazione e veleni che lo costrinsero a lasciare la Sicilia per lavorare al Ministero della Giustizia a Roma”.

Qual era il contesto in cui avvenne la tragedia?

“La strage avvenne durante un momento di estrema fragilità politica. Il Parlamento era riunito per eleggere il Presidente della Repubblica, elezione poi accelerata dalla tragedia, che portò al Quirinale Oscar Luigi Scalfaro. A distanza di oltre trent’anni, i processi hanno accertato le responsabilità dei vertici di Cosa Nostra, ma permangono tanti interrogativi su possibili ‘menti raffinatissime’ esterne all’organizzazione criminale e su presunte trattative tra pezzi corrotti dello Stato e la mafia”.

Cosa ricorda di quel giorno?

“Mio padre mi chiamò e quando vidi quelle immagini, provai una sensazione di forte rabbia mista a delusione e dolore, perché lo Stato non era riuscito a proteggere uno degli uomini più devoti alle istituzioni democratiche che l’Italia avesse in quel preciso momento storico”.

Lei ebbe uno scambio epistolare con il giudice Giovanni Falcone. Che cosa ha rappresentato per lei, all’epoca studente universitario, quella corrispondenza?

“Ha cambiato la mia vita. Da allora non ho mai più smesso di dedicarmi alla lotta contro le mafie, sia a livello accademico e scientifico sia come impegno civile nelle scuole tra i giovani. Mi scrisse: ‘Continui a credere nella giustizia, c’è tanto bisogno di giovani con nobili ideali’. Questa frase fu allora ed è ancor oggi un invito ai giovani a rinnovare l’incontro con la legalità, con Giovanni Falcone, a prendere la decisione di cercarlo ogni giorno senza sosta come esempio da seguire”.

Il metodo Falcone è ancora attuale di fronte ai cambiamenti delle mafie?

“È una preziosissima eredità nella lotta contro le mafie. La strategia investigativa inventata da Giovanni Falcone vivrà una nuova dimensione: quella digitale. Con la diffusione delle criptovalute e dei sistemi finanziari decentralizzati, le tecniche d’indagine antimafia dovranno comprendere nei fatti il sistema del ‘follow the virtual money’. Questo cambiamento non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo in cui le organizzazioni criminali operano e riciclano capitali illeciti”.

Quel 23 maggio persero la vita anche la magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta di Falcone. E’ importante fare memoria anche della loro scomparsa?

“Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani rappresentano la parte sana dello Stato. Uomini e donne che hanno fatto il proprio dovere costi quel che costi. Morvillo scelse di restare accanto a Falcone pur conoscendo l’entità del pericolo, unì l’amore all’impegno civile”.

Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario del maxiprocesso. Qual è stata la sua importanza per la lotta alle mafie nel nostro Paese?

“Fu una vera svolta storica contro Cosa Nostra che fino a quel momento non aveva mai subito condanne importanti per i suoi vertici. Scoprimmo, grazie ai pentiti come Buscetta, la struttura dell’organizzazione criminale e come operasse. Il maxiprocesso costrinse Cosa Nostra a una trasformazione per evitare la sconfitta e l’estinzione definitiva”.

Come Falcone ci parla ancora oggi?

“Con il suo pensiero e con le sue azioni che non tramonteranno mai. Il senso del dovere e lo spirito di servizio sono i pilastri etici che hanno guidato la vita di Giovanni Falcone nella lotta contro la mafia. Egli definiva il suo impegno come ‘puro spirito di servizio’, abnegazione totale portata avanti nonostante la solitudine, le critiche e la consapevolezza della propria morte”.

Durante i suoi incontri nelle scuole, di fronte alla dispersione scolastica – in diminuzione – e alla povertà educativa, con quali parole cerca di trasmettere ai ragazzi la cultura della legalità?

“La dispersione scolastica e la povertà educativa sono fenomeni interconnessi che privano i minori delle opportunità di crescita e li spingono verso lo sfruttamento mafioso. Il contrasto di queste distorsioni passa soprattutto attraverso la cultura, lo studio e la promozione della legalità, tutti strumenti d’inclusione e cittadinanza attiva. Chiudo tutti i miei incontri con i ragazzi con una frase che ripeteva sempre, per tre volte, il mio maestro Antonino Caponnetto: ‘Studiate, studiate, studiate’, È questo il più forte antidoto al veleno mafioso”.