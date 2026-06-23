Leone XIV, Salamanca e il francescanesimo che fonda la modernità cristiana

Quando Leone XIV ha preso la parola alle Cortes Generali della Spagna, molti si aspettavano un discorso celebrativo, un omaggio alla grande tradizione teologica dell’Università di Salamanca. Invece il Papa ha compiuto un gesto più sottile e più radicale: ha riportato alla luce una genealogia della modernità cristiana che non nasce da rotture improvvise, ma da una continuità profonda, stratificata, spesso dimenticata. Una linea che attraversa i secoli, dai manuali medievali per confessori alle missioni della California, fino alla nascita della Bank of America. Una linea che ha un nome preciso: il pensiero francescano.

La grammatica francescana come matrice della modernità

Il francescanesimo sopravvive ai grandi mutamenti culturali – Umanesimo, Riforma, scienza moderna – perché non costruisce sistemi astratti, ma parla all’uomo concreto. La sua prospettiva nasce dall’esperienza, dalla libertà, dalla volontà, dalla giustizia nei rapporti economici. È una visione relazionale, capace di attraversare epoche diversissime senza perdere vitalità.

Questa grammatica morale, maturata tra XIII e XIV secolo, diventa la base su cui si innesta la Seconda Scolastica del Cinquecento. Ed è qui che il discorso di Leone XIV trova il suo punto di forza: la modernità cristiana non è un’invenzione, ma il risultato di una lunga sedimentazione intellettuale.

Il motto dell’Europa, ricordato da Leone XIV, “In varietate concordia” ne rappresenta lo snodo: la vera unità non sta nell’omologazione, ma nasce dalle diversità e dal confronto, che tendono all’incontro.

La Seconda Scolastica: un laboratorio per il mondo nuovo

Tra il 1526 e il 1617, Salamanca diventa il centro di un’elaborazione teorica capace di affrontare le questioni più urgenti del tempo: la conquista dell’America, la schiavitù, la nascita degli Stati moderni, la rivoluzione commerciale. Vitoria, Soto, Azpilcueta (domenicani), Molina, Lessio, Suárez, Mariana (gesuiti): sono loro a definire concetti che oggi consideriamo “laici”, come il diritto internazionale, i limiti del potere politico, la giustizia dei contratti, la dignità della persona, la funzione della moneta.

Ma il loro linguaggio non nasce nel vuoto. È il risultato di una tradizione precedente, spesso rimossa, che trova il suo tramite nella Summa de casibus conscientiae del francescano Astesano di Asti (1317). Questo testo diventa la grammatica morale dell’Europa cristiana, un lessico condiviso che prepara il terreno alla riflessione della Seconda Scolastica.

Il De mutatione monetae di Juan de Mariana ne è un esempio emblematico: attraverso Bernardino da Siena e Antonino da Firenze, Mariana rielabora concetti già presenti nella Summa Astensis, dove ricompaiono in nuce anche le teorie di Olivi e Alessandro di Alessandria. Ridurre tutto a una dipendenza tomista significa ignorare la complessità delle fonti e la profondità della tradizione francescana.

La Summa Astensis: il codice morale dell’Europa cristiana

La Summa Astensis non è un trattato teorico, ma un repertorio di casi morali costruito su migliaia di situazioni concrete. Per due secoli è il testo più diffuso d’Europa nel suo genere.

Tre elementi lo attestano: la diffusione: decine di manoscritti e stampe circolano in tutta Europa; l’autorevolezza: Bernardino da Siena la cita una ventina di volte, soprattutto in ambito economico e sociale; l’influenza: attraverso Bernardino e Antonino da Firenze entra nelle summae tomiste, che riportano in appendice il vocabolario giuridico-economico di Astesano, il primo dizionario dei significati normativi.

La Summa Astensis diventa così il ponte tra Medioevo e modernità, la cerniera che permette alla riflessione morale medievale di trasformarsi in linguaggio per il mondo nuovo.

Dai confessori ai missionari: la grammatica morale attraversa l’Atlantico

I primi grandi evangelizzatori dell’America non furono i gesuiti, ma i francescani. E i francescani erano, per definizione, confessori itineranti. Portavano con sé i loro strumenti: tra questi, la Summa Astensis.

È quindi storicamente plausibile che il linguaggio morale di Astesano – filtrato attraverso Bernardino, la predicazione osservante e i Monti di Pietà – sia approdato nel Nuovo Mondo già nel XVI secolo. Nelle missioni del Messico, del Perù, del Nuovo Messico e poi della California, i frati applicano gli stessi criteri di discernimento usati in Europa: tutela dei deboli, giustizia nei contratti, economia del limite.

La California francescana: un laboratorio sociale

Nel 1769, il francescano Junípero Serra fonda la prima missione della California a San Diego. Le missioni non sono solo luoghi di culto: sono comunità economiche, con laboratori, campi, mulini, scuole, magazzini. Un modello che, pur con i limiti del tempo, conserva lo spirito dei Monti di Pietà: credito come fiducia, solidarietà, servizio, lavoro come dignità.

In questo mondo cresce Amedeo Peter Giannini, figlio di immigrati liguri, nato a San José nel 1870. La sua famiglia frequenta la missione di Santa Clara, erede diretta dell’impianto francescano.

Giannini: la finanza popolare come eredità francescana

Nel 1904, Giannini fonda la Bank of Italy nel quartiere italiano di San Francisco. Il suo principio è semplice: la banca deve servire chi non ha voce. Finanzia immigrati, piccoli commercianti, famiglie, persone escluse dal sistema bancario tradizionale. Dopo il terremoto del 1906, apre uno sportello improvvisato su un tavolo di legno, mentre le altre banche restano chiuse.

È la versione moderna dei Monti di Pietà: fiducia nella persona prima che nel capitale, credito come strumento di riscatto, economia come servizio alla comunità. Quando la Bank of Italy diventerà Bank of America, quel principio resterà a lungo il suo marchio distintivo, ereditato nella seconda metà del Novecento da Ennio Doris nella Mediolanum, prima banca digitale italiana con lo spirito francescano: tecnologia al sevizio delle relazioni umane, consulenza di “prossimità”, visione della banca come “famiglia allargata”, che tutela la dignità di ogni persona. Ecco la “lunga sedimentazione intellettuale” di cui parla Leone XIV.

Leone XIV: tornare alla sorgente

Nel suo discorso alle Cortes Generali, quindi, Leone XIV non ha compiuto un’operazione nostalgica. Ha mostrato che la modernità cristiana nasce da una tradizione capace di rinnovarsi: dalla Summa Astensis alla Seconda Scolastica, dalle missioni francescane alla finanza solidale e popolare di Giannini e Doris.

Rileggere oggi questa storia significa comprendere che dignità, giustizia e bene comune non sono concetti astratti, ma forme storiche, nate da uomini concreti che hanno saputo rispondere alle sfide del loro tempo. E che la Chiesa, per parlare all’uomo contemporaneo, deve tornare a quella sorgente che non ha mai smesso di generare futuro.