Leone XIV in Perù, sulle tracce di san Óscar Romero e della sua eredità di pace

Il 13 novembre Papa Leone XIV visiterà la cappella San Óscar A. Romero, durante la tappa peruviana del viaggio apostolico che lo ha condotto in Uruguay, Argentina e Perù. Il programma prevede la visita privata alle 12.40, dopo la Messa nelle Pampas de Pimentel, nella giornata dedicata a Chiclayo e Pimentel. Un appuntamento che offre l’occasione per riscoprire la figura del vescovo salvadoregno, diventato un riferimento per quanti cercano nel Vangelo il coraggio di difendere la dignità umana.

Chi era san Óscar Arnulfo Romero

Óscar Arnulfo Romero Galdámez nasce il 15 agosto 1917 a Ciudad Barrios, in El Salvador. La vocazione matura presto e lo porta in seminario, poi a Roma, dove studia e viene ordinato sacerdote il 4 aprile 1942. Tornato in patria, dedica molti anni al ministero pastorale nella diocesi di San Miguel. Nel 1970 diventa vescovo ausiliare di San Salvador, nel 1974 vescovo di Santiago de María e, nel febbraio 1977, arcivescovo della capitale.

La sua attenzione ai poveri precede gli anni dell’episcopato. Da giovane sacerdote chiede salari giusti per i contadini e si occupa dei bambini che lavorano come lustrascarpe, organizzando anche una mensa. Nell’incontro con queste persone prende forma un modo di essere pastore fondato sull’ascolto e sulla responsabilità: la sofferenza di chi gli viene affidato diventa una questione che riguarda direttamente la vita della Chiesa.

Accanto a un popolo ferito

Romero assume la guida dell’arcidiocesi mentre il Paese attraversa una grave crisi, segnata da disuguaglianze, repressione e violenze. Il 12 marzo 1977 viene assassinato il gesuita Rutilio Grande, suo amico, impegnato tra i contadini. La morte del sacerdote rafforza nell’arcivescovo la consapevolezza di dover proteggere chi è esposto agli abusi. Le omelie di Romero, trasmesse dalla radio diocesana, diventano uno spazio di denuncia e di consolazione per una popolazione sempre più impaurita.

La vicinanza alle vittime rende il suo ministero scomodo e lo espone a minacce sempre più insistenti. Romero sceglie di restare nel Salvador, pur avendo la possibilità di allontanarsi. Avverte il pericolo e ne soffre, ma considera la presenza accanto alla propria comunità parte essenziale del compito ricevuto. La sua fermezza nasce anche da questa fedeltà quotidiana, sostenuta dalla preghiera.

L’impegno per la pace e la giustizia

Per Romero, costruire la pace significa affrontare le ingiustizie che alimentano la violenza. Il suo impegno comprende la difesa della vita, la tutela dei lavoratori e la richiesta ai più ricchi di assumersi una responsabilità verso chi non dispone del necessario. La riconciliazione richiede un cambiamento dei comportamenti e delle relazioni sociali: diventa credibile quando restituisce dignità alle persone e apre possibilità concrete di condivisione.

Questa ricerca affonda le radici nella fede cristiana. Nella lettera per la beatificazione, Francesco ha descritto Romero come un pastore capace di ascoltare il dolore del suo popolo e di trasformare quell’ascolto in carità. Il rifiuto dell’odio, l’appello alla concordia e l’attenzione alle maggioranze povere compongono un’unica proposta: una società può trovare pace quando riconosce il valore di ogni vita e si impegna a superare disuguaglianze crudeli.

L’assassinio durante la Messa

Il 24 marzo 1980 Romero viene ucciso mentre celebra l’Eucaristia, nella cappella dell’ospedale della Divina Provvidenza di San Salvador. Un sicario gli spara durante la celebrazione. L’arcivescovo ha 62 anni. La sua uccisione colpisce un pastore che aveva continuato a chiedere giustizia e a condannare la violenza, pur sapendo di mettere a rischio la propria vita.

Il giorno precedente, nell’omelia domenicale, aveva rivolto un appello ai militari, ricordando che nessun ordine umano può giustificare la violazione del comandamento di non uccidere. Aveva chiesto con forza la fine della repressione, richiamando ciascuno alla propria coscienza. Quelle parole esprimono il senso della sua testimonianza: anche nelle situazioni più drammatiche, la responsabilità personale verso la vita degli altri rimane irrinunciabile.

Papa Francesco lo ha proclamato santo

Riconosciuto dalla Chiesa come martire ucciso in odio alla fede, Romero viene beatificato a San Salvador il 23 maggio 2015, durante il pontificato di Francesco. È poi Papa Francesco a proclamarlo santo il 14 ottobre 2018, in piazza San Pietro, nella stessa celebrazione in cui viene canonizzato Paolo VI. La sua memoria liturgica ricorre il 24 marzo, anniversario dell’assassinio.

La santità di Romero richiama una responsabilità che attraversa ogni epoca: ascoltare chi soffre, proteggere chi è minacciato, cercare la giustizia senza alimentare l’odio. Nella sua vita, la fedeltà al Vangelo ha assunto il volto concreto delle persone incontrate e accompagnate. È questa eredità di fede, servizio e coraggio che continua a interrogare la Chiesa e la società.