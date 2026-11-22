A lungo il primo esemplare di manoscritto autografo, adesso a noi noto, del componimento poetico “Sciolti a Sigismondo Chigi” di Vincenzo Monti, uno dei massimi esponenti della letteratura italiana tra ‘700 e ‘800, è stato “sepolto” tra le carte di un faldone custodito nella Biblioteca Vaticana senza che venisse attribuito al suo autore. Il ritrovamento di pagine che hanno ispirato opere immortali della nostra poesia, da Foscolo a Leopardi, è merito di Marco Capriotti, ricercatore e Marie Skłodowska-Curie Fellow presso il Centro di ricerca sulle Digital Humanities – DHMoRe dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal prof. Matteo Al Kalak. L’autore della scoperta, attualmente impegnato nella cura di uno dei volumi dell’Edizione nazionale dell’opera di Monti, racconta l’emozione di quel momento e l’importanza di quelle pagine per gli studi letterari.

L’intervista

Iniziamo con un “ripasso” di storia della letteratura italiana. Chi è stato Vincenzo Monti?

“Il più importante poeta italiano tra la fine del XVIII e il XIV secolo e traduttore, di cui ricordiamo tra le altre la traduzione dell’‘Iliade’ che inizia con ‘Cantami, o Diva, del Pelide Achille…’. Le generazioni successive, quella di Ugo Foscolo e Alessandro Manzoni, ma soprattutto di Giacomo Leopardi, lo hanno preso come modello. Quest’ultimo conosceva tutte le sue opere e lo considerava un’autorità indiscussa in campo letterario, citandolo anche nel suo diario ‘Zibaldone dei pensieri’”.

Venendo agli “Sciolti al Chigi”, ce ne parla?

“Si tratta di un componimento in endecasillabi sciolti, scritto quando Monti era ancora un giovane segretario, indirizzato all’amico Sigismondo Chigi, membro di una delle più importanti famiglie di Roma. Il poemetto, che parla di un amore irrealizzabile, è stato pubblicato nel 1783 e rappresenta uno dei primi casi in cui l’interiorità e la soggettività del poeta venivano espressi in una maniera completamente nuova e moderna. Così, quando Monti ha acquisito notorietà, la generazione di fine Settecento lo ha eletto suo modello”.

Ci può fare qualche esempio?

“E’ stato una delle ispirazioni fondamentali della poesia di Leopardi, per alcuni passi molto famosi la derivazione è chiara. Il verso che chiude L’Infinito ‘e il naufragar m’è dolce in questo mare’ potrebbe esser stato ispirato all’‘e immaginando nel piacer mi perdo’ contenuto in questo componimento. Sempre nel poemetto, il protagonista fantastica di volare, mentre nel ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’, il nomade immagine di salire in cielo e contare le stelle una per una”.

Come è avvenuto il ritrovamento?

“Nel lavoro sulle opere di Monti, durante la ricerca delle poesie di cui mi dovevo occupare ho notato che esisteva un esemplare del manoscritto conservato alla Biblioteca Vaticana, senza che fosse stato attribuito al suo autore. Il primo verso faceva parte di un incipitario, la raccolta degli incipit delle poesie conservate nella biblioteca, redatto dall’archivista Fabio Carboni, senza però la firma di Monti. Sono andato alla Vaticana e mi sono fatto portare il faldone che conteneva il manoscritto: trovare queste otto pagine è stata una grande emozione, perché è una poesia che ha cambiato la storia della nostra letteratura ed è stata lì decenni. Ho riconosciuto subito la sua calligrafia, che poi ho confrontato con altri suoi documenti digitalizzati. Il testo sarà pubblicato in un articolo scientifico che uscirà nel 2027 su una rivista di studi letterari, dove sarà riprodotta anche la prima pagina del manoscritto”.

Perché avere questo documento è importante?

“I motivi sono diversi. C’è l’aspetto storico di aver ritrovato il manoscritto originale di un autore e soprattutto la possibilità di capire il punto di partenza e di arrivo di un testo che ha contribuito a trasformare in senso moderno la letteratura italiana, facendo da ponte con la poesia che è venuta successivamente. Questa versione è precedente rispetto a quella che conosciamo, potrebbe trattarsi proprio di quella che ha donato a Chigi, differente da quella attuale, su cui è tornato nelle stesure seguenti. Guardando i dettagli, si notano delle piccole aggiunte che rafforzano gli elementi emotivi della composizione”.