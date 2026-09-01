L’economia francescana: un’economia di libertà

Nella Summa de casibus conscientiae (1317) del francescano Astesano di Asti emerge con forza un’idea semplice e radicale: l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, è un microcosmo dotato di iniziativa, chiamato a operare nel mondo con responsabilità. La libertà non è solo un dato giuridico, ma una condizione ontologica: l’uomo è libero perché capace di scegliere il bene, orientare le sue azioni, assumere il rischio dell’intrapresa.

I maestri francescani colgono che l’economia, per essere umana, deve riconoscere e valorizzare questa iniziativa. Quando la persona è soffocata da vincoli, da pastoie burocratiche, da poteri che ne paralizzano le attitudini, non si produce solo inefficienza: si produce ingiustizia antropologica. La Summa Astensis difende la libertà come spazio in cui l’uomo può esprimere i talenti ricevuti, trasformando il mondo e la società.

Il mercato come luogo dell’iniziativa e della responsabilità

La tradizione francescana, letta attraverso la Summa Astensis, non demonizza il mercato. Al contrario, lo riconosce come luogo concreto dell’incontro tra libertà e bisogno, dove le attitudini personali si misurano con la realtà. Il mercato è lo spazio in cui l’iniziativa si traduce in scambio, produzione, lavoro.

Ma questo mercato non è mai pensato come meccanismo cieco o arena di sopraffazione. È uno strumento, non un idolo. I francescani lo considerano insostituibile per l’allocazione delle risorse, purché sia inserito in un orizzonte di giustizia, equità e solidarietà. Il mercato, nella prospettiva della Summa Astensis, è civile quando permette alla persona di agire, intraprendere, assumere responsabilità, senza trasformare la libertà in privilegio per pochi.

Naturalmente un’economia di libertà ha bisogno del capitale. Senza capitale non c’è investimento, senza investimento non c’è lavoro, senza lavoro non c’è dignità. I francescani conoscono bene la dinamica economica e sanno che la povertà non si combatte con l’elemosina e la filantropia, ma con istituzioni capaci di mobilitare risorse.

Per questo il capitale è visto come mezzo di liberazione, non come strumento di dominio. È giusto quando permette a chi non ha accesso alle risorse di intraprendere; è ingiusto quando si concentra nelle mani di pochi e diventa leva di esclusione. I Monti di Pietà e le altre istituzioni economiche nate in ambito francescano sono la traduzione storica di questa intuizione: il capitale deve essere messo al servizio della persona, della comunità e della solidarietà, non del potere.

Difatti, il progresso, se non è accompagnato da una equa e solidale ripartizione della ricchezza, diventa fragile e conflittuale. L’economia francescana è solidale perché guarda al movimento della ricchezza non solo in termini di accumulazione, ma di circolazione e inclusione. E, in questa prospettiva la solidarietà non è un’aggiunta morale esterna all’economia: è parte della sua razionalità, traducendo opportunità condivise, in accesso al lavoro e in sostegno ai più vulnerabili. La libertà economica, senza solidarietà, si trasforma in privilegio; con la solidarietà diventa bene comune.

Umanesimo generativo: la persona come protagonista del processo economico

Al centro di questa economia di libertà, così come emerge dalla Summa Astensis, c’è la persona. Non l’individuo isolato, ma il microcosmo voluto da Dio, capace di relazione, creatività, responsabilità. La persona è protagonista del processo educativo e produttivo: impara, lavora, investe, consuma, sempre dentro una trama di relazioni.

Qui nasce l’idea di umanesimo generativo: l’economia non si limita a soddisfare bisogni, ma contribuisce a liberare l’uomo dal bisogno, permettendogli di realizzare la propria vocazione più profonda. Generativo significa che la persona, inserita nel processo economico, non è solo destinataria di beni, ma soggetto che crea valore, che partecipa alla produzione, alla distribuzione, all’investimento, al consumo in modo responsabile.

In questa visione, l’economia francescana è davvero un’economia di libertà: libera dal bisogno, libera dalla paura, libera dalla dipendenza, perché restituisce alla persona il suo ruolo di protagonista, di custode del bene comune, di co-creatore di una società più giusta.

In un tempo in cui l’economia globale appare segnata da instabilità, da concentrazioni di potere finanziario e da nuove forme di dipendenza tecnologica, che sfociano nelle reiterate crisi finanziarie, la prospettiva della Summa Astensis torna sorprendentemente attuale. Le tensioni sui mercati, l’aumento delle disuguaglianze, la fatica delle famiglie nel sostenere i consumi essenziali mostrano che la libertà economica non è mai garantita una volta per tutte: va custodita, difesa, rigenerata.

La tradizione francescana ricorda che libertà significa mettere la persona nelle condizioni di autorealizzarsi, ponendo a disposizione della comunità i frutti dei propri talenti: di partecipare alla vita economica senza essere schiacciata da poteri che non controlla. In un’epoca segnata da transizioni epocali — digitale, energetica, demografica — l’economia della libertà francescana offre un criterio semplice e decisivo: un’economia è giusta quando permette a tutti di partecipare al futuro.

Quindi, l’economia francescana è un’economia di libertà perché libera l’uomo dal bisogno e lo restituisce alla sua vocazione più profonda: essere creatore di legami, generatore di valore, custode del bene comune. La Summa Astensis ci ricorda che la ricchezza non è un fine, ma un mezzo; che il mercato non è un idolo, ma uno spazio di responsabilità; che il capitale non è potere, ma servizio; che il progresso non è autentico se non diventa progresso condiviso.

In questa visione, l’economia non è solo tecnica: è antropologia, è spiritualità, è educazione alla libertà di coscienza. E forse oggi, più che mai, abbiamo bisogno di questa libertà che non divide, ma unisce; che non esclude, ma include; che non accumula, ma genera.

Un’economia che crede nella persona. Un’economia che nasce dalla fraternità. Un’economia che, ancora oggi, può indicare una via di futuro.