Le minacce per gli uccelli migratori: come tutelare le specie a rischio

Due volte l’anno, in primavera e in autunno, milioni di uccelli migrano per chilometri, prima verso i siti di riproduzione e poi in quelli di svernamento. Sono 1.843 le specie migratrici censite nello State of the World’s birds dell’organizzazione internazionale non governativa BirdLife International, ma il 45% di queste è in declino e l’11% è minacciato di estinzione. In vista della Giornata internazionale degli uccelli migratori autunnale, che si celebra il secondo sabato di ottobre – quella primaverile è a maggio – Interris.it ha parlato con Veronica Cippitelli, ornitologa dell’ufficio Conservazione WWF Italia dell’importanza di queste specie come “sentinelle ambientali”, di cosa le minaccia e di cosa si può fare per tutelarle.

L’intervista

Nei loro spostamenti gli uccelli migratori attraversano diversi ecosistemi. Sono una sorta di “sentinella ambientale” di quello che succede nei luoghi di partenza, in quelli di transito e di destinazione?

“Gli uccelli migratori percorrono migliaia di chilometri due volte l’anno e la loro sopravvivenza è legata alla qualità di ambienti molto distanti tra loro, per cui ci danno informazioni non solo sui luoghi in cui li osserviamo in un dato momento ma anche su quello che avviene lungo le rotte migratorie. Studiando l’andamento delle popolazioni, lo stato di salute e i comportamenti possiamo sapere qualcosa in più sulla qualità degli habitat che frequentano, sulla disponibilità di risorse e la presenza di contaminati. Queste informazioni vanno inserite comunque in un contesto più ampio, perché potrebbe accadere che un singolo elemento dipenda da uno dei luoghi toccati da una specie”.

A livello globale quasi la metà della popolazione di uccelli migratori è in calo e l’11% è minacciata di estinzione. Qual è la situazione in Italia?

“Nel nostro Paese la percentuale di specie minacciate di estinzione è particolarmente elevata, secondo l’ultimo aggiornamento della Lista rossa nazionale è pari al 25% di quelle valutate – quelle nidificanti. Lo scorso anno è stato dichiarato estinto il chiurlottello, mentre tra le specie minacciate ci sono il capovaccaio, un piccolo avvoltoio la cui popolazione nella Penisola è ridotta a un massimo di dieci coppie, soggetto a persecuzione diretta durante le migrazioni ma anche vittima dell’avvelenamento indiretto, il falco pescatore e altre legate ad ambienti agricoli, come l’averla piccola, o alle zone umide, per esempio la moretta tabaccata”.

Quali sono le minacce che mettono in pericolo la sopravvivenza di questi animali?

“A livello globale gli effetti del cambiamento climatico, la deforestazione, la gestione errata dell’agricoltura intensiva, senza dimenticare la cattura accidentale durante la pesca, la predazione di mammiferi come il gatto domestico e l’inquinamento luminoso. Quest’ultimo fenomeno è ancora poco conosciuto ma sempre più studiato. Secondo i ricercatori l’eccesso di illuminazione di notte disorienta gli uccelli, facendogli alterare le traiettorie di volo, col rischio di impatti contro edifici o vetrate, e può arrivare a interferire con i loro ritmi biologici. Si stanno diffondendo in tutto il mondo iniziative di spegnimento delle luci nei principali periodi delle migrazioni, in primavera e in autunno, a cui possono contribuire anche i singoli cittadini, abbassando l’illuminazione o non illuminando a giorno anche nelle ore notturne”.

A livello sovranazionale, cosa si può fare per tutelare gli uccelli migratori? Per esempio, la Nature Restoration Law dell’Unione europea può rivelarsi utile?

“Il regolamento europeo sul ripristino della natura non è incentrata direttamente sugli uccelli, ma puntando alla ricostituzione di determinati ecosistemi e al contrasto della perdita di habitat può in qualche modo contribuire alla tutela di molte specie ed evitare che si estinguano. I limicoli viaggiano anche per 12mila chilometri per trovare una zona umida dove fermarsi e recuperare un’area degradata gli consente di fare tappa lì. Inoltre, prevedendo la rinaturalizzazione e il rimboschimento, può invertire il declino degli insetti impollinatori e questo può rivelarsi molto importante, perché ai migratori passeriformi capita di trovarsi senza cibo a causa del cambiamento climatico: si mettono in viaggio con troppo anticipo e arrivano a destinazione quando le larve degli insetti di cui si nutrono non sono ancora schiuse”.