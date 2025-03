Le donne che ispirano il cambiamento: un tributo alla forza e alla resilienza femminile

Il 16 dicembre 1977, attraverso la risoluzione 32/142, l’Assemblea generale dell’Onu, ha proposto a ogni Paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale”. A seguito di tale decisione, l’8 marzo, in considerazione del suo significato storico, è stata riconosciuta quale Giornata Internazionale della Donna. Interris.it, in merito al senso di questa giornata e alle prospettive future in merito, ha intervistato l’avv. Santina Bruno, responsabile del Coordinamento Donne Acli Calabria.

L’intervista

Avv. Bruno, qual è, a suo parere, il significato più profondo è importante della Giornata internazionale della Donna?

“La Giornata Internazionale della Donna rappresenta un momento importante per riflettere sul progresso delle donne in vari ambiti della società̀, ma anche per evidenziare le disuguaglianze ancora persistenti. Il suo significato più̀ profondo risiede nella promozione della parità̀ di genere e nell’affermazione dei diritti delle donne, spesso minacciati o negati in molte parti del mondo. Questa giornata non costituisce solamente una celebrazione, ma un momento di consapevolezza collettiva, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche come la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro e le difficoltà nell’accesso all’istruzione. L’importanza della Giornata sta, dunque, nel richiamare l’attenzione sulle sfide ancora aperte e nell’incoraggiare azioni concrete per costruire una società̀ più̀ equa, dove ogni individuo, indipendentemente dal proprio genere, possa godere delle stesse opportunità̀ e dignità̀”.

In questo periodo storico, il fenomeno della violenza contro le donne è in aumento. Quale deve essere il ruolo della società civile nel suo complesso per arginarlo?

“La società̀ civile ha un ruolo fondamentale nell’affrontare e arginare questo fenomeno. È essenziale che, la stessa promuova un cambiamento culturale profondo, in cui la parità̀ di genere e il rispetto per i diritti delle donne siano valori condivisi e praticati quotidianamente. Un aspetto cruciale di questo processo è l’educazione, che deve iniziare fin dalla più̀ giovane età̀, sensibilizzando le nuove generazioni sul rispetto reciproco, la non violenza e l’importanza dell’uguaglianza. Le scuole, le famiglie, le istituzioni ad ogni livello e il mondo dell’associazionismo devono collaborare per formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di riconoscere e contrastare atteggiamenti sessisti e violenti. Inoltre, è fondamentale che, i media, contribuiscano sempre di più a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere le vittime, offrendo loro sempre più supporto nonché protezione e contribuendo a creare un nuovo paradigma sul racconto di questo fenomeno”.

Che messaggio vorrebbe lanciare alle donne in condizione di difficoltà in questa Giornata? In che modo e con quali azioni sta operando, il Coordinamento Donne Acli, per generare una nuova cultura della partecipazione delle donne nella società?

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, desidero rivolgere un pensiero speciale alle donne che affrontano difficoltà, sfide quotidiane e situazioni di vulnerabilità̀. Il vostro coraggio e la vostra resilienza sono fonte di ispirazione per tutte noi. È essenziale che sappiate che non siete sole: la solidarietà̀ e l’impegno collettivo sono al vostro fianco. Ognuna di voi merita di vivere in un ambiente di sicurezza, rispetto e dignità̀. Continueremo a lottare insieme per garantire pari opportunità̀ e per sostenere il vostro cammino verso una vita migliore, fatta di libertà e realizzazione personale. Il Coordinamento Donne, da sempre, opera ad ogni latitudine del territorio nazionale per garantire i diritti e l’inclusione a tutto campo delle donne affinché ognuna di noi, senza se e senza ma, possa realizzare i propri sogni ed essere pienamente protagonista della propria vita, senza ostacoli dettati da orrendi retaggi culturali derivati da epoche ormai superate”.