L’Arte dei Papi celebra il Giubileo. Un viaggio nel sacro a Castel Sant’Angelo

Fino al 31 agosto è possibile visitare “L’Arte dei Papi. Da Perugino a Barocci“, una mostra immaginata come esperienza dell’anima capace di declinare i temi essenziali del Vangelo: l’infanzia, il perdono, il volto della Madre, la lezione della povertà, la speranza dell’amato innamorato, la sapienza dei santi e la fedeltà della Chiesa. L’esposizione è stata ideata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, presieduto da Giuseppe Lepore, organizzata in collaborazione con Castel Sant’Angelo, diretto da Massimo Osanna, e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione Giubileo 2025 presieduto dall’Arcivescovo Rino Fisichella, in occasione dell’anno giubilare 2025.

Una esperienza spirituale

“A chi parla un quadro? Parla a noi – ha raccontato a Interris.it il curatore Arnaldo Colasanti – e se parla a noi è per cercare di darci questa esperienza spirituale. I 38 capolavori che vengono da vari musei hanno tutti l’obiettivo di essere un’occasione per capire qualcosa, certamente attraverso i temi del Vangelo, ma il cristianesimo in questo caso non è limitativo, appartiene alla cultura, alla cultura di Roma, e in questi termini è un’occasione per poter interiorizzare il senso della realtà”.

Un viaggio che parte dall’Infanzia

La mostra può essere intesa come un vero e proprio viaggio spirituale che parte dalla capacità del visitatore di soffermarsi sui volti e gli occhi dei protagonisti di ciascun quadro grazie all’opera di pittori dal Perugino a Barocci. “Sono pittori – continua Colasanti – che credono che la pittura, l’arte, sia un viaggio che conduce verso qualcosa che in fondo non è un’isola, un porto. Quello che conta, è il viaggio non l’isola a cui si arriva. Questa mostra è caratterizzata da alcuni temi. Il primo tema, è il tema dell’infanzia. E l’infanzia che cos’è? È l’unico modo per riuscire in qualche misura a conservare qualcosa di noi. Siamo assediati da questo mondo. Se non riusciamo a custodire quell’ingenuità, quella dolcezza, anche quella sciocchezza, tutti elementi che danno al bambino la possibilità di essere sorpreso dalla bellezza del mondo, non andremo lontani. Viaggiamo se l’infanzia ci spinge a capire qualcosa di noi, come accade in questa mostra”.

Lo stupore

Il tema dell’infanzia è molto ricorrente permette di vivere lo stupore che spesso si perde da adulti, perché presi da tante, troppe preoccupazioni. “Lo stupore – riflette ancora Colasanti – vuol dire non dimenticare la cosa importante che noi siamo. La mostra è aperta da quattro tavole di Bonfigli, siamo alla metà del quindicesimo secolo, sono degli angeli che hanno delle ceste di rose. Perché mostrano queste ceste di rose? Ma non perché vogliono dimostrare la bellezza, vogliono darci il profumo delle rose. E che cos’è il profumo? Se non la memoria più antica che abbiamo? Chi può dimenticare quella minestra che quando eravamo bambini ce la dava nostra nonna che andavamo a trovare? O quell’odore di quella stanza dei giochi? O quel profumo del nostro orsacchiotto più caro, della nostra maglietta che usavamo per giocare? Ebbene il profumo è la memoria. La memoria è l’infanzia. E l’infanzia, come vuole la parola infanzia, significa non avere una lingua ma avere una voce“.

La Speranza che fa tornare alle origini

Castel Sant’Angelo, posizione privilegiata, forse scelta non casuale, a pochi passi da quella Basilica dove in questo anno speciale i pellegrini stanno varcando la Porta Santa. Pellegrini di speranza, quella speranza che è presente anche all’interno di questa mostra. “C’è un verso di un grande poeta greco, Pindaro – riflette ancora il curatore – che parlava del faticoso dolore umano. Il dolore c’è, noi uomini abbiamo il dolore, ma che sia faticoso lo sperimentiamo. Non basta il dolore, deve anche affaticarci. Che cos’è la speranza? Accettare tutto questo attraverso la fatica di dire nonostante tutto ‘io continuo a essere quel bambino‘, nonostante tutto io continuo a essere la persona che in qualche modo, non so nemmeno come, riesce a non perdere la cosa che ha ricevuto all’origine del mondo, quel primo respiro che ha ricevuto e che noi dovremo riconsegnare quando tutto sarà finito”.