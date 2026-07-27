L’altra estate degli invisibili: tra anziani soli, povertà e volontariato

C’è un momento, ogni estate, in cui le città cambiano voce. Le serrande si abbassano, i parcheggi si liberano, il traffico rallenta e le piazze diventano silenziose. Per molti è il segnale che le vacanze sono finalmente iniziate. Per altri, invece, è l’inizio di un tempo ancora più difficile. Perché quando le città si svuotano, c’è chi rimane. E, spesso, rimane anche più solo. L’estate raccontata dalle fotografie dei social è fatta di spiagge, tramonti e tavole apparecchiate all’aperto. Ma esiste un’altra estate, più discreta, che difficilmente trova spazio nelle cronache. È quella degli anziani che aspettano una visita che non arriva, delle persone senza dimora che affrontano il caldo torrido cercando un angolo d’ombra, delle famiglie che continuano la quotidianità perché una vacanza è diventata un lusso irraggiungibile. È un’Italia che non si ferma, ma che rischia di diventare invisibile proprio nel periodo in cui tutti sembrano altrove.

Quando il silenzio pesa più del caldo

La solitudine non è soltanto un’emozione. È una condizione che può incidere sulla salute, sul benessere psicologico e perfino sulla speranza di vita. Nei mesi estivi assume contorni ancora più marcati. Le reti sociali si assottigliano, molti servizi riducono gli orari, i vicini partono, i figli sono lontani. Restano il caldo, le giornate lunghe e, per qualcuno, un telefono che squilla sempre meno. L’Italia è uno dei Paesi più anziani del mondo e questa realtà rende il fenomeno particolarmente significativo. Secondo l’ISTAT, quasi 6,9 milioni di famiglie sono composte esclusivamente da persone con almeno 65 anni, mentre circa 2,7 milioni di persone con almeno 75 anni vivono completamente sole. Dietro questi numeri ci sono vite concrete. C’è chi aspetta il postino solo per scambiare due parole, chi esce nelle ore meno calde perché la passeggiata fino al mercato è l’unica occasione di incontro della giornata, chi accende la televisione non tanto per seguire un programma quanto per rompere il silenzio della casa.

Restare non sempre è una scelta

Ogni estate si parla di partenze, di traffico verso le località balneari e di aeroporti affollati. Si racconta quante persone sono in viaggio, molto meno quante rimangono. Per molte famiglie, infatti, le vacanze sono semplicemente fuori portata. L’aumento del costo della vita, delle bollette e dei servizi ha trasformato il riposo estivo in una voce di spesa impossibile da sostenere. Secondo l’indagine Tecnè per Federalberghi, la principale ragione che impedisce di partire è rappresentata dalle difficoltà economiche, indicate da oltre la metà di chi rinuncia alle vacanze. Restare in città, però, non significa soltanto rinunciare al mare o alla montagna. Per molte famiglie vuol dire vedere i propri figli trascorrere l’estate nei cortili dei quartieri ormai deserti, inventarsi giornate diverse senza poter accedere ai centri estivi o alle attività ricreative, fare i conti con una sensazione di esclusione che pesa soprattutto sui più piccoli. Perché i bambini non misurano il valore delle vacanze in chilometri percorsi, ma nelle esperienze condivise con gli amici.

L’estate più dura è quella di chi vive in strada

Se d’inverno il freddo rende immediatamente visibile la sofferenza delle persone senza dimora, d’estate il rischio è meno evidente ma non meno grave. Le ondate di calore possono trasformare l’asfalto in una superficie rovente. L’acqua diventa un bene prezioso, trovare un luogo fresco è spesso impossibile e alcune mense o servizi riducono gli orari proprio nel periodo più critico. Per chi vive in strada, agosto può significare sentirsi ancora più invisibile. Non soltanto perché le città sono meno popolate, ma perché diminuiscono anche gli sguardi. Eppure è proprio in quei giorni che il lavoro delle unità di strada diventa essenziale: distribuire una bottiglia d’acqua, offrire un pasto, verificare le condizioni di salute, chiamare una persona per nome. Piccoli gesti che restituiscono dignità prima ancora dell’assistenza. Il Report statistico nazionale di Caritas Italiana ricorda che nel 2025 sono state accompagnate 282.539 persone, confermando come le povertà oggi siano sempre più complesse e intreccino fragilità economiche, abitative e relazionali.

Il volontariato che non va in vacanza

Esiste però un’altra Italia che proprio nei mesi estivi sceglie di restare. Sono migliaia i volontari delle Caritas, della Croce Rossa, delle associazioni di quartiere, delle parrocchie e del Terzo settore che continuano ogni giorno a bussare alle porte degli anziani, distribuire pasti, accompagnare persone alle visite mediche, organizzare attività per bambini e adolescenti, telefonare semplicemente per chiedere: “Come stai?” Chi opera nel volontariato racconta spesso che il bisogno più urgente non è il pane, ma la relazione. Una conversazione di dieci minuti può interrompere una giornata intera di silenzio. Una visita inattesa può cambiare l’umore di una settimana. Una cena condivisa può restituire a qualcuno la sensazione di appartenere ancora a una comunità. È una prossimità che non fa rumore, ma tiene insieme il tessuto sociale.

Una società si riconosce da chi non dimentica

La stagione estiva ci mette davanti a una domanda semplice e scomoda: chi resta quando tutti partono? La risposta non riguarda soltanto le statistiche o le politiche sociali. Riguarda il modo in cui scegliamo di abitare le nostre comunità. Papa Leone XIV, nell’enciclica Magnifica Humanitas, ricorda che la dignità della persona si custodisce anzitutto attraverso relazioni autentiche e una cultura dell’incontro, capace di opporsi a ogni forma di scarto e di invisibilità. È un richiamo che trova una concreta applicazione proprio nelle periferie della quotidianità, dove un gesto di vicinanza può avere un valore incalcolabile. Forse il vero antidoto alla solitudine non consiste nel riempire l’agenda di attività, ma nel riempire di presenza la vita di qualcuno. Perché una città non è davvero viva quando le sue strade sono affollate, ma quando nessuno, neppure nel cuore dell’estate, è costretto a sentirsi dimenticato.