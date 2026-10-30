La “Zuppa della Bontà”, un gesto di solidarietà per sostenere i senzatetto

La povertà è una situazione che interpella l’intera società e richiede risposte concrete, capaci di coniugare solidarietà, attenzione alle persone e partecipazione della comunità. Accanto agli interventi istituzionali, il volontariato svolge un ruolo importante nel sostenere chi attraversa momenti di difficoltà e nel promuovere una cultura dell’inclusione. In questo contesto si inserisce “La Zuppa della Bontà”, iniziativa che unisce impegno solidale, legalità, buon cibo e cittadinanza attiva, portando nelle piazze italiane, il 7 e l’8 novembre, un messaggio di vicinanza e condivisione. Interris.it, in merito a questa iniziativa, ha intervistato la dott.ssa Costantina Regazzo, direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca.

L’intervista

Dottoressa Regazzo, quali sono le caratteristiche di questa edizione de “La Zuppa della Bontà”?

“Come sempre, il tema dell’alimentazione e del cibo, nutrimento fondamentale per le persone, ci riguarda molto da vicino. ‘La Zuppa della Bontà’ è ormai per noi un rito che sostanzia il desiderio di sconfiggere la povertà. Anche quest’anno abbiamo programmato un’importante attività nelle piazze di diverse città, ormai consolidate, come Milano, Torino, Padova, Genova, Roma e Napoli, oltre ad altre località. La possibilità di mettere i nostri volontari al servizio della comunità rappresenta il primo elemento distintivo dell’iniziativa”.

Unite legalità e prossimità.

Sì. Un secondo aspetto che ci caratterizza è la volontà di supportare le persone che vivono in povertà nel rispetto della legalità. La collaborazione con Libera è stata ulteriormente rafforzata quest’anno, perché i prodotti che distribuiamo in strada provengono proprio da Libera Terra. Lavorare con alimenti ottenuti da terreni confiscati alle mafie ci rende ancora più orgogliosi e rafforza il nostro impegno nel portare avanti questa iniziativa”.

Le zuppe servite quest’anno sono prodotte da Libera Terra. Che significato ha questo per voi?

“Crediamo profondamente che essere cittadini attivi, impegnati per una comunità sempre più democratica e inclusiva, significhi contrastare tutte le forme di illegalità e di sfruttamento. Queste pratiche, infatti, non soltanto compromettono il valore del lavoro e delle competenze delle persone, ma impediscono soprattutto ai cittadini di sentirsi liberi.

Cittadinanza attiva e dignità della persona sono importantissime.

“Sì. La dignità è un tema che ci sta particolarmente a cuore e sul quale investiamo moltissimo impegno. Ci dedichiamo alle persone che, a causa di momenti difficili della propria vita, rischiano di diventare invisibili, perdendo di vista il valore della cittadinanza attiva e dell’impegno personale nella promozione dei valori della comunità. Ci occupiamo anche di giovani e di persone straniere che arrivano nel nostro Paese. Per questo, siamo impegnati anche nel contrasto al caporalato e alle forme di gestione irregolare del lavoro.

Collaborate significativamente con diverse istituzioni.

“Esatto. Collaboriamo in modo significativo con le istituzioni e i progetti, nazionali e internazionali, nei quali siamo coinvolti ci confermano quanto la legalità, la cittadinanza, l’integrazione culturale e l’inclusione nella vita quotidiana siano valori fondamentali, sui quali tutti dobbiamo impegnarci. Siamo davvero orgogliosi di poter dire che, operando concretamente sul territorio, siamo in prima linea”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“L’iniziativa è nata, come sempre, attraverso azioni di volontariato nelle strade, ma negli ultimi anni abbiamo potenziato ulteriormente la possibilità di partecipare attivamente alla distribuzione dei prodotti. Quest’anno abbiamo rafforzato ancora di più questa dimensione, offrendo alle persone l’opportunità di diventare protagoniste dell’iniziativa”.

In che modo, chi lo desidera, può contribuire alla buona riuscita di questa iniziativa?

“Sul nostro sito è disponibile l’elenco completo delle piazze in cui saremo presenti. È inoltre possibile iscriversi e diventare sostenitori, seguendo le indicazioni dedicate a chi desidera aiutarci. L’incontro diretto con gli altri rappresenta un valore fondamentale. Sempre sul sito si possono trovare tutti i punti di distribuzione nelle diverse città, in particolare a Milano, dove saranno presenti numerosi banchetti. Sarà anche un’occasione per incontrare i nostri operatori e volontari, conoscere più da vicino il senso dell’iniziativa e condividere le motivazioni che ci spingono a portarla avanti”.

Il dialogo e l’incontro sono fondamentali.

“Sì. Le zuppe che proponiamo, inoltre, sono biologiche e disponibili in diversi gusti: lenticchie, farro, ceci e cereali. La lavorazione è studiata per favorire la digeribilità e prestare particolare attenzione alla qualità degli alimenti, importante per il nostro benessere. Credo, quindi, che anche l’incontro diretto sia un valore aggiunto. Per chi ha la possibilità e il desiderio di partecipare, l’invito è a incontrarci: attraverso il dialogo possiamo raccontare meglio quello che facciamo e il significato del nostro impegno”.