La squadra multietnica di Ca.Sa33: il calcio aiuta l’inclusione

Coraggio, altruismo e fantasia. Le tre doti di un calciatore, secondo Francesco De Gregori nel brano “La leva calcistica della classe ‘68”, non mancano di certo a un giovane appassionato di pallone che di nome non fa Nino, ma Alex – e di cognome Bragagnolo. Il suo sogno di una carriera calcistica ad alti livelli ha lasciato spazio a qualcosa che trascende la sua vicenda individuale diventando Ca.Sa33, un progetto che realizza l’inclusione di persone con background migratorio sul campo di calcio e cerca di aiutarle a costruirsi delle opportunità al di fuori.

Una squadra multietnica

La squadra multietnica, dove nella rosa dei giocatori si contano 14 differenti nazionalità, quando indossa la casacca e gli scarpini non conosce barriere etniche, linguistiche, culturali o religiose. “Il calcio è un grande strumento di integrazione”, dice Bragagnolo a Interris.it, “quando siamo sul rettangolo di gioco con la palla tra i piedi siamo un insieme”.

Diventare calciatore

Ca.Sa33 nasce in Italia tre anni fa, sul campo parrocchiale di Santa Maria Assunta di Montecchio, vicino Pesaro, ma la scintilla si accende in Spagna qualche tempo prima. Il fondatore della squadra e associazione di promozione sociale a 21 anni si trasferisce dalle Marche nella penisola iberica per “sfondare” come calciatore, ma presto l’aspirazione lascia spazio alla perdita di entusiasmo. “Per la prima volta ero lontano da casa ed ero arrivato a giocare in quella che corrisponde alla nostra categoria Eccellenza, così ho iniziato a vedere le cose in modo diverso. Non ero più felice di giocare a calcio”. Come accade però nelle migliori storie di sport, un incontro gli cambia la vita in un modo che non poteva neppure immaginare, prima. La gioia di prendere a calci un pallone gli ritorna quando in un oratorio si unisce a un gruppo di giovani africani, ospiti delle comunità.

L’“epifania calcistica”

“Quando ho raccontato quest’esperienza a mia madre, mi ha detto che era se questo che mi faceva felice, allora potevo fare qualcosa con questi ragazzi. In effetti ero andato a giocare insieme a loro anche perché erano un po’ messi da parte, esclusi, e avrei voluto aiutarli”. L’“epifania calcistica” gli fa cambiare mentalità e punto di vista su come intendere lo sport, smettendo di rincorrere un obiettivo per dedicarsi ad altro – all’altro. Tornato in Italia per le festività pasquali nella primavera del 2023, su un campetto del pesarese vede un altro gruppo di ragazzi africani impegnato in una partita. Coglie il segnale e a fine maggio fonda ufficialmente l’associazione, poi si mette alla ricerca del campo. Lo trova grazie a Lanfranco Ugolini, l’attuale allenatore in seconda e “papà per i tanti ragazzi della squadra”, e alla disponibilità del parroco don Marco Di Giorgio, e dei potenziali calciatori. “Ho girato un po’ ovunque, incontrando anche dei ragazzi che non avevano mai giocato prima”.

I valori

I valori che ispirano che ispirano Ca.Sa33 non sono solo quelli dimostrati con il pallone tra i piedi, con un dribbling in serpentina o in un tiro in porta che va a segno. La fede religiosa è molto importante per Bragagnolo fin dall’adolescenza e ha deciso di “battezzare” l’associazione con le iniziali di Carlo Acutis, per lui una sorta di guida, e di Sara, una ragazza amica di suo fratello maggiore, amante dello sport e dei giovani, scomparsa diversi anni prima. “Lo scopo di Ca.Sa33 è di aiutare ed educare attraverso il calcio, ma non solo. Mia madre, vicepresidente dell’associazione e insegnante, dà lezioni di italiano ai nostri ragazzi e alle loro compagne. Inoltre proviamo ad assisterli nella ricerca del lavoro o di una casa e, anche se è molto difficile, in qualche caso ce l’abbiamo fatta,”. “Il nostro sogno è realizzare un giorno una vera casa, dove poter stare tutti insieme”, aggiunge.

Il calcio unisce

I risultati sportivi dicono che la squadra ha ampi margini di miglioramento, per riprendere un lessico caro ai commenti a bordocampo. “La prima volta che abbiamo partecipato al campionato siamo riusciti a vincere tre partite ed è stato una grande soddisfazione, l’anno scorso siamo arrivati a 10 punti dai playoff. Abbiamo voglia di fare ancora meglio”, osserva Bragagnolo. “Il calcio è un mezzo per poter unire tante cose”, conclude.