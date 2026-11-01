La profezia profonda di un prete di periferia: don Oreste Benzi

A 19 anni dalla sua morte, nessun ritratto di don Oreste Benzi (1925–2007) può dirsi fedele se si limita alla cifra dell’agiografia o del semplice volontariato cattolico. Definirlo un “prete caritatevole” significa ridurne la portata e fraintenderne la natura profonda: don Benzi è stato, prima di tutto, un provocatore teologico e sociologico, un uomo capacissimo di scompaginare sia gli equilibri della chiesa istituzionale sia quelli della politica contemporanea. In un’epoca in cui il Welfare State andava strutturandosi per categorie di emarginazione e la società occidentale scivolava verso un individualismo sempre più spinto, la sua figura ha rappresentato uno strappo radicale. Con la sua inconfondibile tonaca lisa e la borsa a tracolla, ha riportato al centro del dibattito pubblico ciò che le istituzioni tendevano a rendere invisibile. Per comprendere la portata dell’opera di don Benzi – concretizzatasi nel 1968 con la fondazione della Comunità Papa Giovanni XXIII – occorre analizzare la sua rottura di significato con il concetto stesso di assistenzialismo.

Condivisione diretta della vita

La beneficenza ordinaria prevede una distanza di sicurezza: chi ha dà a chi non ha, mantenendo inalterati i rispettivi ruoli di potere e di subordinazione, quindi le gerarchie sociali. La risposta di don Benzi a questa dinamica è stata la sua rottura: la condivisione diretta della vita. Con l’invenzione del modello delle Case Famiglia, egli non ha creato strutture di contenzione o di semplice ricovero – eredi dei vecchi orfanotrofi – ma veri e propri nuclei affettivi dove la persona emarginata (il disabile grave, il minore privo di tutela, l’ex tossicodipendente) non è “utente” di un servizio ma membro a pieno titolo di una famiglia. Sul piano critico, un simile approccio ha dimostrato quanto la cura istituzionalizzata diventi inefficace nel momento in cui si svuota proprio della dimensione relazionale. Ecco perché don Benzi ha anticipato molte istanze della moderna sociologia della marginalità: non si salva l’uomo curandone solo i bisogni primari ma restituendogli la dignità di essere visto, riconosciuto e amato.

La fede diventa azione diretta

L’aspetto forse più dirompente di don Oreste Benzi risiede nella sua capacità di tradurre la fede in azione politica diretta, scevra da collateralismi di partito. La sua battaglia contro la tratta delle donne e la prostituzione ne è l’esempio più lampante. Negli anni ’90, quando la prostituzione coatta sulle strade italiane veniva liquidata dai media come degrado urbano o tollerata come “male necessario”, don Benzi scese fisicamente sul marciapiede a notte fonda. E la sua analisi del fenomeno fu di una lucidità spietata. Prima di tutto invocò lo spostamento del focus sul cliente. Fu tra i primi, infatti, a denunciare che la prostituzione non è mai una “libera scelta” per le vittime di tratta, spostando così l’asse della responsabilità sia etica che penale dalla donna al cliente, suffragata dalla legge della domanda che genera l’offerta.

Tutelare chi non ha voce

Praticò inoltre il cosiddetto lobbying umanitario: utilizzò cioè il peso della sua presenza mediatica non per difendere interessi economici o di categoria ma per fare pressione costante sul Parlamento, sollecitando interventi legislativi e tutele per chi cercava di sottrarsi al racket della prostituzione. In definitiva per tutelare i diritti di chi – debole, vulnerabile e privo di rappresentanza – non ha voce. La sua, pertanto, non era un’invettiva moralistica ma una battaglia per i diritti umani primari. E allo stesso modo si mosse nei confronti delle dipendenze, delle carceri e della difesa della vita in ogni sua fase, scontrandosi non di rado con la burocrazia statale e con una certa pigrizia del mondo politico. La radicalità di don Benzi non ha mancato di sollevare interrogativi e tensioni nel corso degli anni. Prima di tutto l’intransigenza etica: la sua fedeltà incrollabile all’ortodossia cattolica e la sua coerenza evangelica portavano a prese di posizione talvolta avvertite come divisive o prive di mediazione tattica. Ma per don Benzi non esistevano compromessi quando al centro c’era la difesa del più debole. Il rapporto, poi, con la gerarchia: pur rimanendo sempre obbediente alla chiesa, la sua azione “di strada” costringeva spesso le comunità ecclesiali a uscire dalle sacrestie e dalla propria comfort zone, generando a tratti incomprensioni con i settori più conservatori o formalisti della gerarchia.

L’eredità di Don Oreste

La morte di don Benzi nel 2007 ha aperto per la Comunità Papa Giovanni XXIII la sfida classica di ogni movimento profetico: come istituzionalizzare un carisma senza perderne la carica rivoluzionaria? L’eredità di don Benzi oggi non risiede soltanto nelle centinaia di infrastrutture accoglienti, diffuse in tutto il mondo, ma in una metodologia d’azione socialmente riconosciuta. Innanzitutto essere presenti dove la piaga sorge: continuare cioè a stare sulla linea di confine, nei luoghi di conflitto e di abbandono. Praticare inoltre il valore della giustizia democratica: la causa di beatificazione avviata nel 2014 ha riconosciuto il valore della santità di don Benzi non come isolamento dal mondo ma come immersione totale nelle sue ferite.

Le tre grandi lezioni

Don Oreste Benzi rimane, a distanza di anni dalla sua scomparsa, una figura profondamente scomoda e inclassificabile. La sua forza sta nell’essere stato un contropelo costante sia per il mondo secolare e politico, sia per quello ecclesiale. In un’epoca caratterizzata dalla parcellizzazione dei diritti e dalla tecnocrazia del welfare, il suo pensiero e la sua azione ci consegnano tre grandi lezioni di forte valore critico.

Il rifiuto della burocratizzazione del dolore: don Benzi ha scardinato la logica secondo cui l’emarginazione sia una semplice “pratica amministrativa” da gestire tramite sussidi o strutture contenitive. La sofferenza dell’altro non chiede un protocollo, ma una relazione. Laddove lo Stato sociale tende a catalogare l’individuo come “utente” o “caso”, la prospettiva di don Benzi reintroduce la categoria filosofica ed etica del prossimo.

La politicizzazione della fragilità: la sua non è mai stata una carità di facciata o di puro consolatorio. Don Benzi ha mostrato che stare con gli ultimi significa fare l’atto politico più radicale possibile: mettere a nudo le contraddizioni strutturali del sistema economico e legislativo. Denunciare la tratta, l’abbandono delle disabilità gravi o la solitudine dei carcerati significa additare le responsabilità di una società che produce scarti per poi delegarne la gestione al volontariato.

La ricomposizione tra fede ed equità sociale: la figura di don Benzi supera la storica e sterile frattura tra la dimensione spirituale-dogmatica e quella dell’impegno civile. Per lui, la difesa della vita e della dignità umana non era scindibile dalla lotta alle ingiustizie strutturali: non c’è salvezza dell’anima che possa prescindere dal riscatto terreno degli oppressi.

Le periferie

In definitiva, l’eredità di don Oreste Benzi ci ricorda che le periferie non sono soltanto precisi spazi geografici o degrado urbano, ma vuoti etici e democratici della nostra civiltà. La sua lezione più esigente è un monito permanente per il presente: una società non si misura dal livello di benessere garantito ai suoi membri più forti ma dalla capacità e dal coraggio di mettere gli ultimi al centro dell’agenda pubblica e umana.