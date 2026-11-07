La “metafora della ruota quadrata”: l’inutile fiducia nell’immobilismo

La “metafora della ruota quadrata” si utilizza, nel lessico italiano contemporaneo, per definire l’atteggiamento di chi tende a complicarsi la vita pretendendo di poter procedere comunque, seppure sul terreno sbagliato e con i mezzi inadatti, per raggiungere i propri obiettivi. La ruota quadrata, impedendo il cammino, simboleggia l’incapacità al cambiamento e al sapersi adeguare in relazione ai mutanti aspetti della vita. Rappresenta anche l’ostinazione e la rigidità a oltrepassare un ostacolo e a non saper valutare una difficoltà come una possibile occasione di rilancio e di insegnamento per evitare situazioni simili. Il risultato non deve essere quello di considerarsi inadeguati e, quindi, di arrendersi poiché impossibilitati a proseguire. La metafora deve costituire uno sprone a valutare le proprie attitudini e ritenerle, se necessario, realizzabili in una situazione diversa. Senza, tuttavia, lasciarsi cadere nel vittimismo, l’individuo “incompreso” deve avere la forza di varcare nuove soglie e scegliere le ruote più adatte per il proprio percorso di vita. In tale ottica, è fondamentale anche confrontarsi con gli altri e ottenere risposte su cui riflettere; chiudersi in un isolamento vittimistico e rinunciatario non permette di crescere né di muoversi verso un obiettivo, con ruote circolari o quadrate che siano.

L’inquietudine e la ricerca dell’infinito

Nell’intervista presentata il 15 ottobre 2012, Benedetto XVI affermò “Questa inquietudine oggi lavora nella gioventù. I giovani hanno visto tante cose – le offerte delle ideologie e del consumismo –, ma colgono il vuoto in tutto questo, la sua insufficienza. L’uomo è creato per l’infinito. Tutto il finito è troppo poco. E perciò vediamo come, proprio nelle nuove generazioni, questa inquietudine si risveglia di nuovo ed essi si mettono in cammino, e così ci sono nuove scoperte della bellezza del cristianesimo; un cristianesimo non a prezzo moderato, non ridotto, ma nella sua radicalità e profondità”.

Semplificare le organizzazioni e le nostre vite

I docenti Marco Sampietro e Alexander Maximilian Hiedemann sono gli autori del volume “Inutilmente complicato”, sottotitolo “Come semplificare le organizzazioni (e le nostre vite)”, pubblicato da “Franco Angeli” nel settembre 2025. Parte dell’estratto recita “Spesso si ha la sensazione che molte cose intorno a noi siano eccessivamente complicate. Se da un lato come manager, lavoratori, clienti, utenti, cittadini, ci lamentiamo dell’eccesso di complicazione, dall’altro potremmo essere noi stessi parte del problema. Le ricerche ci dimostrano infatti come gran parte della complicatezza sia auto-generata, frutto di alcuni comportamenti consolidati e di distorsioni cognitive. L’eccesso di complicatezza non è però una condanna, uno stato inalterabile. La complicatezza può essere ridotta abbracciando la semplicità”.

Le metafore del Censis e il blocco della società

La locuzione ebbe notevole risonanza a seguito della pubblicazione del Report 2020 del Censis (4 dicembre dello stesso anno), in cui si esprimeva la condizione di blocco economico, sociale e strutturale dell’Italia dovuto alla pandemia. L’adozione della “metafora della ruota quadrata” rifletteva, efficacemente, la situazione di un sistema fortemente rallentato, incapace di “girare”. I dati di allora, come riportava GDC – ANCI Digitale, erano i seguenti “*Dal punto di vista economico, il Pil ha subito una perdita complessiva del 10%, aggravando la discesa iniziata dal 2008 con un crollo del 18% degli investimenti e del 22% delle esportazioni. Nei conti pubblici il rapporto fra debito e Pil ha toccato il 160%. Il settore occupazionale registra una perdita di 457.000 posti di cui il 57% riguarda la perdita dei posti di lavoro delle donne soprattutto al sud, un tasso così basso non si riscontrava dagli anni ‘50*”.

Il 5 dicembre scorso, invece, il 59° Rapporto Censis utilizzava un’altra metafora, quella, sferzante, dell’“Età selvaggia, del ferro e del fuoco, in cui ci siamo inoltrati; la deriva del Grande Debito, che inaugura il secolo delle società post-welfare; il lungo autunno industriale, che rischia di diventare il gelido inverno della deindustrializzazione; la febbre del ceto medio e l’arte arrangiatoria degli italiani; la vertigine e la speranza di un popolo che, con i barbari alle porte, non prende alloggio al ‘Grand Hotel Abisso’, non si abbandona alla profezia dell’apocalisse e sceglie il piacere. […] Il 62% degli italiani ritiene che l’Unione europea non abbia un ruolo decisivo nelle partite globali. Il 53% crede che sia destinata alla marginalità in un mondo in cui vincono la forza e l’aggressività, anziché il diritto e l’autorità degli organismi internazionali. Per il 74% l’american way of life non è più un modello socio-culturale, un tempo da imitare e oggi irriconoscibile. Moriremo post-americani? Il 55% è convinto che la spinta del progresso in Occidente si sia esaurita e adesso appartenga a Cina e India. Il 39% ritiene che le controversie tra le grandi potenze si risolvano ormai mediante i conflitti armati, i cui esiti fisseranno i confini del nuovo ordine mondiale. E il 30% condivide una convinzione inaudita: le autocrazie sono più adatte allo spirito dei tempi”.

Tra testardaggine e tenacia

Mantenere un atteggiamento e un’opinione ostinati può avere una valenza simmetrica, sia positiva sia negativa. Infatti, concettualmente negativa è considerata la testardaggine, che si fissa su alcune credenze senza valutare e scorgere altre opportunità. La fermezza, la caparbietà e la tenacia sono, invece, le facce opposte dell’ostinazione, viste sotto un altro aspetto valoriale, non di rinuncia ma di ricerca per nuove soluzioni. Cambiare è una delle azioni più rivoluzionarie dell’essere umano eppure è quella che ne ha permesso la sopravvivenza. Nel teatro della vita, l’individuo può essere attore attivo e mutare le circostanze avverse oppure uno spettatore passivo che subisce gli eventi. La paura di fallire non può costituire l’unico parametro di riferimento, tale da impedire qualsiasi ipotesi correttiva al contesto e a se stessi. Nell’epoca del “tutto e subito”, un inceppamento dovuto all’ostinazione e una condotta di vita basata su una ruota che non si muove, costituisce un blocco ancora più inconcepibile. L’immobilità è considerata ancora di più come un intollerabile approccio alla vita, in un’adesione fallimentare nella competitiva società contemporanea.

Semplificazione e uscita dalla comfort zone

Risulta fondamentale rivalutare il concetto stesso di “semplificazione” poiché nell’ampia accezione contemporanea è considerato sinonimo di “banalizzazione”. In realtà, tale automatismo non si verifica sempre. Semplificare, significa togliere i legacci e le sovrastrutture che impediscono la risoluzione di problemi posti più difficoltosi di quanto siano nella realtà, avendo una concezione attenta e precisa (e non banale) delle dimensioni del fenomeno. Allontanarsi dalla comfort zone non è sempre semplice poiché l’individuo necessita di sicurezza e consuetudine per affrontare le diverse situazioni. Quando, tuttavia, tale zona diviene ristagnante e improduttiva, senza “conforto” bensì disagio, è necessario uscirne.

Il confronto e la paura del giudizio

Nella vita di relazione, occorre tener conto di quanto i propri progetti e le proprie strade siano passibili di una valutazione personale non necessariamente funzionale e approvata dal prossimo. Superare l’irremovibilità significa sapersi calare, il più possibile, nella mente di chi osserva e ascolta, vedersi quasi dal di fuori, in un proficuo esame interiore. La paura del giudizio altrui funge da freno o da acceleratore impazzito nella gestione del rapporto dicotomico reazione/innovazione che si auspica il più possibile oculata. Nel culto della società obbligata al continuo cambiamento per sopravvivere nella giungla competitiva, va opposta un’equilibrata gestione, tra abitudine e rottura, per migliorare se stessi e la comunità senza puntare alla supremazia personale (fondata sul relativismo estremo).

La società come spazio di solidarietà e dialogo

La società non dovrebbe costituire solo lo spauracchio dell’estinzione e del fallimento, ha valori propri e non esclusivamente negativi per i quali muoversi anche con le ruote quadrate. Non è solo arena da combattimento ma soprattutto agorà della solidarietà e del dialogo. L’ostinazione nasce spesso da una sopravvalutazione delle proprie capacità, sino alle conseguenze più estreme, quelle di un delirio di onnipotenza, al pari di una presunta semidivinità, senza capacità di autocritica. La questione è individuale ma diviene una lezione e un approccio di carattere sociale, per una comunità che sappia trasformare le difficoltà in opportunità, cementare le caratteristiche dei singoli e volgerle all’unisono, come un volano che esalti il gruppo stesso. Il confronto promosso dall’alterità rende complementari le parti che la compongono e avvia verso un processo di crescita. Immobilismo, tiepidismo e rinuncia conducono a una malinconica e mesta contemplazione dell’ostacolo ritenuto insormontabile.

Cambiare prospettiva per evolvere

L’auspicio è nella consapevolezza che, anche nella metafora, la ruota quadrata, in particolari condizioni del terreno possa camminare (come insegna la fisica), rappresentando un incentivo a osare e a credere, in sé e nel prossimo. Cambiare prospettiva significa anche uscire dalla routine quotidiana e percorrere nuove strade alle prese con delle opportunità inimmaginabili, quali ulteriori esperienze per un deciso arricchimento della personalità. Si chiama evoluzione.