“La Costituzione aperta a tutti”: la nostra Carta fondamentale parla ai giovani

Portare la Costituzione fuori dalle aule accademiche e renderla un patrimonio condiviso: è l’obiettivo di «La Costituzione aperta a tutti». Ideata dai docenti Marco Ruotolo e Marta Caredda dell’Università degli Studi Roma Tre, la proposta didattica è nata come laboratorio permanente rivolto inizialmente alle scuole secondarie di secondo grado di Roma. Grazie all’impiego delle tecnologie digitali, si è poi diffusa in tutta Italia. La collaborazione con l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica favorisce la diffusione del progetto. Sul portale web istituzionale sono pubblicate tutte le lezioni tenutesi nelle nove edizioni di «La Costituzione aperta a tutti».

Parole chiave in dialogo sulla democrazia

Con il progetto si è inteso creare “un ponte ideale tra Università e Scuola, cercando di stimolare l’interesse dei più giovani per l’insegnamento dell’educazione civica, privilegiando il metodo delle ‘parole chiave'” che sono scelte “per la loro capacità di esprimere il senso profondo del messaggio costituzionale”. Con incontri itineranti il percorso mira a “dialogare sugli elementi fondanti della democrazia, sui diritti e doveri dei cittadini dei quali la nostra Carta costituzionale si fa garante, concretandone la salvaguardia e la divulgazione”. L’evento inaugurale della nona edizione si è tenuto la scorsa settimana presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di RomaTre, con la lectio magistralis agli studenti del Professore Michele Ainis ed è stato dedicato all’art. 3 della nostra Carta fondamentale. L’incontro ha dato avvio a un percorso che proseguirà in luoghi e comunità che accolgono persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità, “per approfondire il significato dei principi costituzionali e le sfide legate alla loro concreta attuazione”.

L’intervista

Interris.it intervista il dott. Antonio Delfino, Presidente nazionale dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Direttore delle relazioni esterne e istituzionali di Lefebvre Giuffrè. La casa editrice ha pubblicato il volume «La Costituzione aperta a tutti» e, in qualità di partner organizzativo, ha realizzato con l’Università Roma Tre l’omonimo progetto per la diffusione della cultura costituzionale, giunto alla nona edizione.

Qual è il messaggio che «La Costituzione aperta a tutti» vuole trasmettere?

“Credo che il messaggio più importante sia questo: la Costituzione non è soltanto un insieme di norme, ma un patrimonio di valori che appartiene a ciascuno di noi. E che dobbiamo imparare a conoscere, vivere e trasmettere. L’iniziativa nasce proprio per questo: per riscoprire il significato e l’attualità di parole come libertà, uguaglianza, dignità, solidarietà e partecipazione. È un invito a non rifugiarsi nell’indifferenza, ma a sentirsi parte attiva della nostra comunità. Soprattutto, vogliamo parlare ai giovani, stimolare il loro senso critico e renderli protagonisti consapevoli della vita democratica. Perché la Costituzione non è soltanto una grande eredità del passato. È, prima di tutto, una responsabilità verso il futuro”.

Quale ruolo svolge il volume «La Costituzione aperta a tutti», pubblicato da Lefebvre Giuffrè, nel diffondere la cultura costituzionale?

“Si tratta di una pubblicazione che raccoglie le lezioni e le riflessioni di autorevoli giuristi, ma che ha un’ambizione molto più ampia: rendere la Costituzione comprensibile e vicina a tutti, a cominciare dagli studenti. Per noi di Lefebvre Giuffrè questo progetto interpreta pienamente il significato del nostro essere Editori giuridici. Non vogliamo soltanto produrre e diffondere conoscenza specialistica, ma contribuire a far crescere la cultura dei diritti, dei doveri e della legalità. Perché conoscere la Costituzione significa anche acquisire gli strumenti per comprendere meglio la società e partecipare più consapevolmente alla sua vita. Ed è una responsabilità culturale e civile che sentiamo profondamente nostra”.

Quale orizzonte si propone di aprire «La Costituzione aperta a tutti», portando i principi della Carta nei luoghi della vita quotidiana?

“La nostra ambizione è semplice, ma impegnativa: portare la Costituzione dove la vita accade. Non soltanto nelle università e nelle aule scolastiche, ma nei territori, nelle comunità e anche nei luoghi più difficili, dove spesso il bisogno di diritti, di ascolto e di cittadinanza è ancora più forte. Vogliamo che la Costituzione venga percepita non come qualcosa di distante, ma come uno strumento concreto per comprendere la realtà, riconoscere i propri diritti, rispettare quelli degli altri e sentirsi parte di una comunità. In fondo, è questa la sfida: passare dalla conoscenza dei principi costituzionali alla loro concreta esperienza nella vita quotidiana”.

Quale significato assume, nel progetto, il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, sancito dall’articolo 3 della Costituzione, per rendere effettive la libertà e l’uguaglianza sostanziale dei cittadini?

“«Rimuovere ostacoli», il tema scelto per il primo appuntamento di questa nona edizione, è un’espressione che racchiude uno dei messaggi più importanti e attuali della nostra Costituzione. L’articolo 3 ci ricorda che non basta affermare che siamo tutti uguali davanti alla legge. Occorre fare in modo che ciascuno abbia davvero le condizioni e le opportunità per essere libero, per realizzare le proprie aspirazioni e per partecipare alla vita del Paese. Penso soprattutto ai giovani, alle disuguaglianze educative, alle fragilità sociali, a tutti quegli ostacoli che troppo spesso finiscono per condizionare il futuro delle persone. E credo che rimuovere questi ostacoli sia una responsabilità che riguarda le istituzioni, ma anche ciascuno di noi. Perché le disuguaglianze si contrastano certamente con le leggi e le politiche pubbliche, ma anche attraverso l’educazione, la cultura e la conoscenza”.

All’evento inaugurale seguiranno ulteriori lezioni e saranno coinvolte particolari realtà?

“Assolutamente sì. L’incontro inaugurale all’Università Roma Tre, con la lectio magistralis del professor Michele Ainis, è soltanto il primo appuntamento di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi. «La Costituzione aperta a tutti» è ormai alla sua nona edizione e ha costruito negli anni una rete importante di collaborazioni, coinvolgendo scuole, università, istituzioni e realtà sociali. A gennaio saremo a Nisida nell’istituto penale per i minorenni, poi ad Arezzo presso la comunità Rondine e poi ancora a Roma. Ed è proprio questa capacità di raggiungere luoghi e persone così diversi che considero uno dei valori più significativi dell’iniziativa. Perché il nostro obiettivo non è soltanto parlare della Costituzione, ma fare in modo che sempre più persone possano riconoscersi nei suoi valori. E per Lefebvre Giuffrè è motivo di particolare orgoglio contribuire a questo percorso. Con una convinzione: la Costituzione è davvero aperta a tutti soltanto quando nessuno si sente escluso dai diritti e dalle opportunità che essa riconosce”.