“Vedevo tanti senzatetto, per lo più uomini africani, e io ero una di loro: sono africana ed ero privilegiata ad avere una casa. Ho pensato che fosse giusto ospitarli. Non avevo soldi per aiutare, ma nel mio cuore mi sono detta che quelle persone non potevano restare fuori.” È così che Rosemary, una donna kenyota arrivata ad Atene nel 2010, decide di dedicare la propria vita all’assistenza di migranti, trasformando la propria casa in un rifugio e cucinando pasti caldi per le persone in difficoltà. Da quel giorno tante cose sono cambiate, quello che era nato come un gesto di ospitalità si è trasformato in un’organizzazione strutturata, diventando un “posto sicuro” dove i bisogni delle persone più invisibili vengono ascoltati. Nel 2015, infatti, grazie al sostegno di alcuni donatori, Rosemary fonda Love and Serve Without Boundaries (LSWB) con l’obiettivo di aiutare tutti senza alcuna forma di discriminazione.

Un aiuto che parte dal bisogno

Oggi LSWB offre lezioni gratuite di lingua inglese a bambini e adulti con background migratorio. L’obiettivo è fornire loro uno strumento di empowerment spendibile nel loro futuro percorso accademico e lavorativo. L’organizzazione distribuisce inoltre beni di prima necessità a oltre 130 famiglie beneficiarie. In particolare, offre generi alimentari e prodotti per l’igiene destinati a donne e bambini. Gli stessi beni vengono distribuiti a persone anziane greche in condizioni di forte isolamento sociale ed economico. È un segno di come l’organizzazione cerchi di aiutare chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dal paese di origine. Infatti, come riassume Anna, membro dello staff, la missione di LSWB è: “Aiutare le persone senza nessuno scopo. Quello che serve, lo facciamo. È proprio puro e semplice cuore.”

La voce di chi riceve aiuto

Durante la mia esperienza sul campo ho raccolto le testimonianze dirette di chi presta e riceve aiuto presso LSWB. Ciò che è emerso è il lavoro straordinario che l’organizzazione svolge, giorno dopo giorno, per donare uno spiraglio di luce a coloro che bussano alla sua porta. Si tratta di persone che lottano quotidianamente contro i pregiudizi per costruire un futuro migliore per sé stesse e per le proprie famiglie. Una donna proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo racconta della sua vita prima dell’arrivo ad Atene: “Ho lasciato il Congo perché non era sicuro. La mia vita era in pericolo.” Un’altra donna, partita dal Gambia, racconta del suo viaggio verso l’Europa: “Il gommone ha avuto un problema in mezzo al mare; io e i miei figli pensavamo di morire.” Inoltre, una volta arrivati ad Atene, gli ostacoli non sono terminati. Come racconta un’altra donna: “Ancora oggi ci sono persone che mi trattano in modo diverso. Forse perché sono nera.”

In tale contesto, queste persone hanno trovato in LSWB un luogo accogliente dove i loro bisogni vengono ascoltati. Tanto che la maggior parte di loro descrive LSWB come la propria “casa” e i suoi membri come la propria “famiglia”. La loro gratitudine emerge chiaramente dalle testimonianze:“Senza il vostro aiuto non saprei come fare, sono molto grata a tutti voi.” “Un grande grazie alle persone che si offrono volontarie per aiutare questi bambini in questo corso di inglese, lo apprezzo davvero come madre.”

I volontari: il cuore pulsante di LSWB

Dal 2018 LSWB collabora con l’associazione Volunteer in the World. Da allora i volontari internazionali sono diventati una delle colonne portanti dell’organizzazione. Come spiega Rosemary: “I volontari hanno un impatto molto grande in questa organizzazione. Non potremmo farcela da soli.”

Rebecca, una tirocinante come me, sottolinea il senso profondo di questo impegno: “I volontari che vengono lo fanno non per remunerazione, ma per l’esperienza, per i ricordi e per l’aiuto che danno alle persone.”

Una speranza per il futuro

Dalla mia esperienza come tirocinante ho percepito che Love and Serve Without Boundaries rappresenta un’organizzazione resiliente. Lo è in un contesto sociale e istituzionale di crescente marginalizzazione di persone povere e migranti.

Questa resilienza è ancora più significativa se si considera la situazione della stessa Rosemary. Non essendo cittadina greca né europea, non può registrare formalmente l’associazione né accedere a finanziamenti pubblici. LSWB sopravvive esclusivamente grazie a donatori privati, con la stessa fragilità e determinazione di chi, ogni giorno, bussa alla sua porta.

Al cuore della missione di LSWB vi è la convinzione che ciascun individuo abbia un valore, indipendentemente dalla propria provenienza e posizione economica e sociale. LSWB lavora quotidianamente al massimo delle proprie energie e possibilità, affinché nessuno venga lasciato indietro. Come afferma Rosemary, l’obiettivo è agire “affinché le vite possano essere cambiate”, perché “le persone meritano almeno di avere una vita migliore.”