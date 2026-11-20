La casa è molto più di quattro mura: è il luogo in cui si riposa, si cresce, si coltivano gli affetti e si custodiscono i ricordi. Da lì parte ogni giornata e lì si fa ritorno. Avere un tetto significa poter progettare il futuro, studiare, lavorare, prendersi cura degli altri. Quando manca, o diventa inaccessibile, vacilla l’intera vita quotidiana. Ne parliamo con Alberto Sinigallia, presidente nazionale di Fondazione Progetto Arca, in occasione di “Homes“.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha “Homes”?

“‘Homes’ nasce dall’incontro con l’artista Yuval Avital e racconta il bisogno della casa e i nostri ricordi d’infanzia legati ad essa. Dietro c’è la grande esigenza abitativa di oggi, soprattutto nelle metropoli, dove l’invecchiamento è alto e le famiglie sono sempre meno numerose”.

La crisi abitativa è forte.

Esatto. Un dato ci ha colpito: metà delle famiglie milanesi vive da sola in una casa. Gli affitti sono schizzati e un singolo stipendio non basta più per vivere a Milano. È l’enorme crisi che leggiamo ogni giorno sui giornali, quella dei giovani che non riescono più a vivere in una città come Milano. Ma il problema della casa non è solo milanese: riguarda tutte le metropoli del mondo”.

Come si coniuga l’arte con il tema del diritto alla casa?

“Volevamo non appesantire il problema, ma far emergere l’essenza della casa. La domanda è stata semplice: che cos’è la casa per te? Ognuno è andato nei suoi ricordi e ne è nato un racconto onirico fatto di 300 immagini, raccolte tra gli intervistati: gli ospiti di Progetto Arca e i dipendenti. Chi ricordava la casa dell’infanzia, chi l’uva dei nonni, chi il panino con il burro e lo zucchero della nonna”.

Arte e ricordi si sono uniti.

“Sì. Tutto questo è stato inserito in una struttura del tutto artistica, con musiche e parole: sono case illuminate in cui si può entrare e ascoltare i discorsi. Questa parte artistica è difficile da raccontare al telefono, perché l’arte bisogna vederla: ti apre il cuore, ti riempie di meraviglia. L’arte fatta così comunica senza parole, in maniera universale. Invito tutti ad andare in piazza della Scala a nutrire le proprie emozioni”.

Quali sono gli auspici di Progetto Arca per la sensibilizzazione su questo tema?

“Progetto Arca sta investendo molto su questo fronte. Solo a Milano abbiamo più di 200 case, che usiamo come passaggio per l’uscita dall’indigenza: gli ospiti restano da noi un anno, un anno e mezzo, due anni, e vengono accompagnati verso la soluzione abitativa definitiva. Non ci sostituiamo all’Aler assegnando una casa definitiva, ma accompagniamo le persone a individuare la propria. È sicuramente una goccia nel mare, rispetto al problema della casa. Ma, come diceva Madre Teresa, è la goccia che serve al mare, perché il mare è fatto di gocce”.