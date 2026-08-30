Italia e Ucraina, da Collevecchio a Dobrianka un ponte di solidarietà e ricostruzione

Un ponte tra Italia e Ucraina costruito dal basso, attraverso i Comuni e le comunità locali. È quello che nasce dall’incontro tra Collevecchio, nella Sabina, e Dobrianka, centro ucraino segnato dalle conseguenze della guerra. Dal 21 settembre al 4 ottobre una delegazione ucraina sarà ospite del Comune laziale per uno scambio promosso dal Comitato europeo delle Regioni. Un’occasione di confronto su ricostruzione, sviluppo rurale, agricoltura e politiche giovanili, ma soprattutto un gesto concreto di vicinanza e solidarietà. Interris.it, in merito al significato di questa iniziativa, ha intervistato il professor Vanni Resta, docente universitario e consigliere comunale di Collevecchio tra i principali promotori di questa iniziativa.

L’intervista

Professor Resta, qual è il significato più profondo di questo gemellaggio tra Collevecchio e Dobrianka e che valore simbolico ed umano rappresenta per la comunità sabina accogliere una delegazione ucraina in questo momento?

“La genesi dei fatti è particolare. Quando sono stato eletto consigliere comunale a Collevecchio, ho aderito alla rete dei consiglieri comunali europei, gestita dal Comitato europeo delle Regioni. Nell’autunno scorso ho scoperto l’iniziativa ‘Tips4UA’, che prevede lo scambio di consiglieri comunali tra un Comune europeo e uno ucraino”.

È un’opportunità importante per entrambe le comunità…

“Ho pensato che fosse un’opportunità da cogliere, soprattutto per offrire a chi è costretto a vivere sotto le bombe un’esperienza di normalità in un piccolo Comune italiano. Ho presentato il progetto e Collevecchio è stato selezionato. Successivamente è stato individuato il Comune ucraino di Dobrianka, di circa quattromila abitanti. La delegazione ucraina sarà composta da donne: il cui sindaco ha deciso di partecipare personalmente allo scambio, previsto dal 21 settembre al 4 ottobre”.

Sarà un’opportunità importante per Collevecchio…

“Sì, l’impatto per Collevecchio e per la Sabina sarà significativo. È la prima esperienza internazionale di questo tipo per il nostro Comune e ho trovato grande disponibilità da parte della cittadinanza. La banda storica del paese accompagnerà la cerimonia di inaugurazione con gli inni ucraino, europeo e italiano e Collevecchio sarà decorata con le bandiere dei due Paesi. L’obiettivo è soprattutto accogliere queste persone e farle sentire a casa”.

Collevecchio porta con sé l’esperienza del terremoto del 2016, mentre Dobrianka affronta le distruzioni della guerra. In che modo pratico le competenze maturate nella ricostruzione post-sisma possono aiutare un comune ucraino a pianificare la ricostruzione sostenibile dei propri immobili?

“La ricostruzione post-sisma a Collevecchio è ancora in corso: proprio perché il nostro percorso è ancora in fieri, possiamo confrontarci con Dobrianka sulle modalità di ricostruzione. Abbiamo coinvolto l’Ordine degli ingegneri di Rieti e stiamo organizzando un seminario con il Commissario alla ricostruzione e la Presidenza del Consiglio”.

Gli scambi potranno riguardare diversi temi…

“Sì, sarà un confronto concreto sulla ricostruzione degli edifici. Ma gli scambi potranno riguardare anche agricoltura e sviluppo rurale: Collevecchio ha, ad esempio, una tradizione legata all’olio, mentre Dobrianka possiede importanti risorse naturali e competenze nel settore delle torbiere. L’obiettivo è imparare reciprocamente”.

Collevecchio è uno tra i primi comuni italiano selezionato dal Comitato Europeo delle Regioni per questa iniziativa quali sono i vostri auspici per lo sviluppo di questa esperienza?

“Il mio auspicio è che questa esperienza possa essere replicata da sempre più Comuni italiani. Ho incontrato l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Sua Eccellenza Igor Brusylo, che ha mostrato grande interesse per il progetto. Stiamo inoltre organizzando incontri a Roma con il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio regionale del Lazio, oltre a momenti di confronto con le scuole e, se sarà possibile, una Messa congiunta tra cattolici e ortodossi”.

È importante costruire forme di collaborazione…

“Esatto, vorrei che queste due settimane fossero memorabili per la delegazione ucraina. Il mio obiettivo è farle tornare a casa con un sorriso. E, guardando al futuro, mi piacerebbe costruire ulteriori forme di collaborazione, anche nel campo delle politiche giovanili e del servizio civile, quando le condizioni lo consentiranno. Sono piccoli semi che possono contribuire a costruire relazioni durature”.