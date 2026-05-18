Integrazione attraverso la lingua: strumento per le sfide quotidiane

Si respira grande entusiasmo nelle aule degli istituti comprensivi “Giulio Cesare” di Mestre e “Baseggio” di Marghera, per la folla che si è presentata a lezione di lingua italiana. Un successo, in termini di presenze, migliore delle previsioni, segno che nel territorio veneziano c’è una domanda che sta trovando risposta. Conoscere l’idioma di Dante per integrarsi meglio nella comunità e raggiungere una maggiore indipendenza nella vita quotidiana, come nel rapporto con la burocrazia. “L’insegnamento dell’italiano fornisce uno strumento di autonomia per la vita di tutti i giorni, dal rapporto con la scuola ai contatti con i servizi sul territorio”, spiega a Interris.it Raffaella Fiorani, responsabile dei corsi di lingua italiana presso i Comitati italiani della Società Dante Alighieri in Italia.

L’iniziativa

La lingua come mezzo per l’inclusione e bussola per orientarsi. E’ la visione dietro i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri, ispirata dal presidente dell’organizzazione Andrea Riccardi, attivati a partire da dicembre 2024. Gli studenti per formare le classi vengono trovati tramite la rete territoriale con cui i singoli Comitati interloquiscono, come le cooperative o la Caritas diocesana locale. Il primo è partito a Siracusa ed era rivolto a gruppi di madri straniere di bambini con disabilità, nel tempo se ne sono aggiunti altri undici: Palermo, Crotone, Tropea, Isernia, Campobasso, Grosseto, Rovigo, Gorizia, Bolzano, Venezia e Torino. “Il progetto prevede moduli di quaranta ore per raggiungere gli obiettivi in breve tempo, perché gli studenti potrebbero avere difficoltà a frequentare le lezioni per motivi di lavoro, familiari o perché sono trasferiti da una città all’altra”, spiega Fiorani, “al momento ne abbiamo formati circa seicento”.

Azione sociale

La Dante Alighieri in questi corsi non offre solo alfabetizzazione linguistica, ampliando il ventaglio formativo con “contenuti di educazione civica, iniziative culturali, orientamento ai servizi – dalla farmacia alla questura, dalla prefettura alle Poste – e attività di approfondimenti di alcuni mestieri”, continua. “La lingua diventa così uno strumento di azione sociale e un mezzo di integrazione”.

Italiano per le mamme

Nel veneziano alla presentazione dei corsi di “Italiano per le mamme” si sono presentate in novantanove, potere del passaparola. Madri di alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, provenienti da Bangladesh, Kosovo, Macedonia, Tunisia, insieme a insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua affronteranno quattro moduli da trenta ore ciascuno – un cambiamento pensato per soddisfare il maggior numero di richieste possibile – in cui non soltanto miglioreranno la propria conoscenza e padronanza della lingua italiana. “Elementi importanti di questi corsi saranno lo scambio culturale, come la rispettiva cucina tipica, e il rafforzamento delle competenze in situazioni quali i colloqui con gli insegnanti o la consultazione del registro elettronico”, conclude Fiorani, “perché sono le esigenze primarie della loro quotidianità”.