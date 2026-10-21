Iniziative in rete e sostenibilità: l’economia circolare rigenera Roccavaldina

Dalle trebbie può rinascere un borgo. Le aree interne dell’Italia soffrono di spopolamento, carenza di servizi – dal trasporto pubblico alla sanità, passando per l’istruzione – e scarse opportunità lavorative, ma stanno anche diventando luoghi dove si sperimenta un modello innovativo e diverso, in grado di restituire a una comunità – grazie al suo coinvolgimento diretto – la possibilità di un futuro. A Roccavaldina, comune del messinese di nemmeno mille abitanti tra i monti Peloritani, il processo si è messo in moto a partire dagli scarti della lavorazione della birra che diventano materia prima per produrre plastiche biodegradabili di origine naturale.

Una strategia di rigenerazione locale

Nell’entroterra siciliano lo sviluppo del territorio, l’economia circolare e la riqualificazione ambientale hanno il nome del Polo Olivettiano. Un centro che integra diverse iniziative, con l’impianto di bioplastiche Fabbrica Ecobuddy come fulcro e connessi a questo uno spazio per il co-working, che ospita un pastificio e una società che realizza stampe 3d, e una comunità energetica rinnovabile. Un progetto di Fondazione Messina insieme al Comune di Roccavaldina, in cui sono stati coinvolti anche altri partner e finanziatori, per promuovere strategie di rigenerazione locale secondo traiettorie di sostenibilità ambientale, la nascita di posti di lavoro anche per persone fragili e la creazione di capitale umano.

La visione

“Io penso alla fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”, sono parole dell’imprenditore Adriano Olivetti, pioniere in Italia del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa, uno degli ispiratori del polo di Roccavaldina. Tanto che quella frase compare sulle magliette dei dipendenti della fabbrica, gestita dalla cooperativa sociale Ecosmed. “Ci rifacciamo alla sua idea che l’attività industriale non sia esclusivamente orientata alla massimizzazione del profitto, ma debba perseguire anche il benessere della comunità e il rispetto dell’ambiente”, spiega il segretario generale di Fondazione Messina Giacomo Pinaffo. Per raggiungere il traguardo, il primo passo è instaurare una relazione con gli attori del posto e a partire dai loro valori, dai loro bisogni e dalle loro idee, secondo la metodologia partecipativa dei Territori socialmente responsabili, elaborare i principi da seguire e gli interventi da effettuare.

Economia circolare: nuova vita allo scarto

La Fabbrica Ecobuddy è un esempio di economia circolare, reso possibile dal progetto europeo Life Restart, co-finanziato dal programma europeo Life, per l’acquisto di macchinari e l’avvio dell’attività. Gli spazi dell’impianto si trovano in un edificio recuperato dopo che anni di abbandono l’avevano ridotto a una discarica abusiva. Qui viene trovata la soluzione a un problema del territorio: cosa fare degli scarti della filiera brassicola e delle produzioni agroalimentari. I residui solidi dei cereali del vicino Birrificio Messina, storica azienda di birra locale salvata dai dipendenti con l’aiuto di Fondazione Messina, vengono trattati insieme ad altre componenti, come la sansa dell’olio d’oliva, la pellicola che ricopre i chicchi di caffè e gli sfalci dei vivaisti, producendo un materiale di origine naturale utile per la realizzazione di manufatti biodegradabili a ridotto impatto ambientale. “La circolarità comincia dalla riqualificazione della struttura, senza ulteriore consumo di suolo, per arrivare alla nuova vita dello scarto”, commenta Pinaffo.

Connessioni

La fabbrica è il cuore pulsante di un organismo più grande. “Fin dall’inizio abbiamo cercato di capire quali sarebbero state le iniziative che, integrate, avrebbero reso maggiormente possibile la rigenerazione di Roccavaldina”, spiega il segretario generale di Fondazione Messina. Nel giro di un anno, allo stabilimento si sono aggiunti il pastificio, le stampe tridimensionali, il rimboschimento dell’area e la comunità energetica, partita dai pannelli fotovoltaici per far funzionare i macchinari fino collegarsi con le abitazioni. “Tutto questi elementi mostrano le connessioni tra le attività produttive e il resto del territorio”, conclude, “con l’obiettivo di arrivare intanto a creare sette nuovi posti di lavoro per le persone del luogo e, a cascata, attrarre nuove risorse, locali ed esterne”.