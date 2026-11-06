In bicicletta per costruire futuro: il Tour del Sorriso al fianco dei bambini

Crescere in una periferia fragile può significare fare i conti ogni giorno con la mancanza di servizi, opportunità educative e spazi sicuri in cui incontrarsi e costruire relazioni. Per molti bambini e adolescenti, queste difficoltà rischiano di condizionare il percorso di crescita e le prospettive future. Sostenere l’infanzia vuol dire allora intervenire prima che il disagio si trasformi in esclusione, offrendo ascolto, protezione e occasioni concrete di sviluppo, anche attraverso un mezzo sostenibile e simbolico, come la bicicletta. È questa la sfida al centro del “Tour del Sorriso” di Fondazione CESVI, raccontata a Interris.it dal dottor Roberto Vignola, vicedirettore generale della stessa.

L’intervista

Dottor Vignola, come nasce e quali obiettivi ha il “Tour del sorriso” di Cesvi?

“Questo viaggio attraversa periferie e situazioni di fragilità a diverse latitudini del nostro Paese, ma ha un significato ancora più profondo: territori che sembrano geograficamente distanti, in realtà, condividono problematiche comuni. Innanzitutto, l’assenza di servizi per i minori e per le famiglie, che oggi più che mai devono affrontare un carico e uno stress genitoriale importanti, anche a causa del crescente impoverimento del Paese. Sono territori caratterizzati da un altissimo tasso di abbandono scolastico, nei quali mancano luoghi in cui poter trascorrere il tempo libero”.

Questo viaggio attraversa periferie e fragilità a diverse latitudini del Paese. Che significato ha per voi?

“Le ‘Case del Sorriso’ svolgono proprio questo ruolo: offrire uno spazio di protezione, un ambiente accogliente all’interno del quale i ragazzi e le ragazze possano partecipare ad attività educative, trovare adulti di riferimento e intraprendere percorsi capaci di stimolarli a dare il meglio di sé nella vita. Il Tour del Sorriso nasce su iniziativa della Fondazione Cesvi e di Ilaria Fiorillo, meglio nota sui social come @ilariainbicicletta”.

Il supporto alle bambine e ai bambini più fragili è il fulcro del “Tour del Sorriso”.

“Sì. Sono 1.500 chilometri in bicicletta, quattro Case del Sorriso e un unico traguardo: sostenere i bambini e le bambine che crescono nelle periferie più fragili d’Italia. Il Tour del Sorriso è iniziato il 26 ottobre, con la visita di Ilaria alla Casa del Sorriso di Cesvi a Siracusa. Proseguirà poi a Napoli e Bari, per concludersi a Milano, dove il 18 novembre, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia, sarà inaugurata ufficialmente la Casa del Sorriso”.

Quali sono i vostri desideri per il futuro? Che messaggio volete lanciare?

“I nostri auspici per il futuro e il messaggio che vorremmo lanciare riguardano la condizione dei giovani. I giovani devono essere ascoltati e sostenuti attraverso servizi e attività che possano aiutarli a costruire un futuro migliore. Il tema dell’adolescenza e quello dell’infanzia, quindi, non vanno affrontati soltanto quando si manifestano delle criticità, ma anche in un’ottica prospettica, orientata alla crescita e al benessere della nostra società”.