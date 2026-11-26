Il teatro non è soltanto spettacolo: è un luogo in cui si può tornare a essere persone. Dietro le sbarre, dove l’identità si riduce spesso a un numero e a una condanna, indossare una maschera paradossalmente permette di togliersi quella imposta dal reato. Imparare una battuta, lavorare in gruppo, ascoltare l’altro: sono mattoni di un percorso rieducativo che la Costituzione immagina e che la scena può aiutare a costruire, offrendo a chi ha sbagliato una concreta seconda possibilità. Interris.it, su questo tema, ha intervistato Simona Zigarella, presidente di “Salto nel vuoto”, teatreria per adulti e bambini operante in provincia di Caltanissetta.

L’intervista

Zigarella, come nasce e che obiettivi ha il corso di teatro che state sviluppando nella casa circondariale di San Cataldo?

“Il progetto nasce da un intento specifico: attivare fino in fondo l’articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il teatro è un mezzo di rieducazione per eccellenza: con tanti piccoli mattoncini costruisce piano piano un bagaglio per i partecipanti. Questi non vengono mai considerati detenuti né utenti, e lo dico anche a loro, perché la chiave è il modo in cui vengono trattati: come li tratti, così si identificano. Trattati da attori, cambiano il rapporto con te e con l’attività, e si assumono la responsabilità di un gruppo che naviga verso lo stesso obiettivo, la messa in scena dello spettacolo”.

Il teatro da loro una possibilità.

“Esatto. Il teatro dà la possibilità di sentirsi altro da ciò che si è e di esternare ciò che non si riesce a elaborare, grazie alla magia della maschera: ti dà una scusa per parlare, dicendo in realtà esattamente quello che pensi. È l’antichissima catarsi, la grande medicina del teatro. In carcere le storture sono tantissime e anche il teatro fatica ad arrivare all’obiettivo senza ostacoli. San Cataldo è una casa circondariale con soli detenuti definitivi, ma c’è chi un giorno è in isolamento o viene trasferito per un procedimento disciplinare, e la depressione è molto comune: diversi assumono psicofarmaci e arrivano ogni giorno in modo diverso”.

In questo modo si può pensare al futuro.

“Sì. Il teatro queste dinamiche in qualche modo le ignora: anche solo concentrarsi per memorizzare una battuta è un’attività positiva, che si riflette sul pomeriggio, quando non hanno altro da fare. Chi commette un reato deve pagare il proprio debito con la giustizia, senza ombra di dubbio, ma è una persona che un giorno dovrà essere reinserita nel tessuto sociale, meglio di come ne è uscita. Il teatro da solo non ce la fa, anche perché questi progetti iniziano e terminano: per questo ho proposto all’ente di formazione un laboratorio permanente all’interno della struttura”.

Così facendo il tasso di recidiva scende.

Esattamente. Le statistiche, anche dell’associazione Antigone, mostrano che dove si fa teatro la recidiva scende in modo incredibile: diversi, una volta usciti, cercano strutture dove continuare. Il teatro arricchisce il bagaglio di strumenti, innanzitutto l’empatia. Tra i detenuti c’è molta solidarietà: chi ha il sostegno della famiglia aiuta chi non ce l’ha, e il teatro nobilita questo tentativo, consentendo di fare gruppo. Da noi ci sono partecipanti che prima si erano duramente scontrati: oggi sono un gruppo, le dinamiche violente si disattivano e diventano amici.”

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

“Il nostro obiettivo è stare accanto a queste persone. Vogliamo creare sul territorio il collegamento che manca, dal carcere a fuori: quando gli utenti escono è giusto prolungare la loro attività, perché altrimenti si perde quasi subito la persona e il suo percorso, a meno che non lo tenga stretto a sé, il che è molto difficile. Dobbiamo stare loro vicino”.