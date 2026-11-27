Il potere digitale, per come si manifesta nell’attuale fase storica, è “una categoria ormai consolidata con una propria fisionomia e con precipui tratti distintivi”. Come illustra Davide De Lungo, professore di Diritto pubblico presso l’Università San Raffaele e direttore del master executive “Intelligenza artificiale per la scrittura normativa e la valutazione d’impatto” di Treccani Accademia, il potere digitale è, a oggi, un potere prevalentemente privato, concentrato nelle mani di pochi grandi operatori, che si accompagna a un grande potere finanziario e intrattiene con il potere politico un rapporto fatto di attrazione e respingimento. Tuttavia, come ricorda peraltro l’enciclica Magnifica Humanitas “quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze” (cfr. § 95). Per questo il potere digitale che può agire “come un acceleratore del paradigma tecnocratico” deve essere congiunto a un autentico progresso sociale e morale (cfr. § 94). Abbiamo chiesto al prof. De Lungo di descrivere meglio la natura del potere digitale, la cultura in cui esso affonda le radici e le principali sfide che si pongono sul piano del diritto costituzionale.

Professore, su quale fondamento si regge la legittimazione del potere digitale, che non nasce dal consenso popolare e non risponde ai tradizionali meccanismi di responsabilità democratica?

“Il potere digitale non nasce dall’investitura popolare, ma dalla disponibilità e dal controllo di infrastrutture tecnologiche, capacità computazionale e dati. La sua base è, dunque, fattuale e si colloca sul piano della pura effettività e in un ambito in prevalenza privato ed esterno alla cornice statuale. Come ogni potere, anche il potere digitale ha una propria fonte di legittimazione, intesa in senso weberiano: questa consiste nel fattore tecnocratico, che deriva dalla conoscenza tecnico-scientifica e dall’assunzione dello sviluppo tecnologico quale chiave del benessere e dello sviluppo economico. Una legittimazione fondata su sapere e risultati, non sul consenso, che si pone in alternativa radicale a quella democratica. Certo, il potere digitale mostra oggi, soprattutto attraverso l’IA, un volto della tecnica che non è mai stato così suadente, persuasivo e pervasivo: entra nelle case di tutti, parla la nostra lingua, tende a compiacerci. Ma la sycophancy algoritmica non è il consenso”.

Quale cultura e quale visione dell’uomo sorreggono il paradigma tecnocratico e il potere digitale, anche in rapporto all’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV?

“L’enciclica evidenzia un aspetto di grande rilievo: attraverso l’immagine di Babele (cfr. § 7 ss.) e il richiamo al transumanesimo e al postumanesimo (cfr. § 115 ss.), si mette in luce come il potere digitale – anche qui, al pari di ogni potere – possiede una sua sovrastruttura, un orizzonte sociale, economico e culturale di riferimento, un modello antropologico e forse una vera e propria ideologia. La visione antropologica che porta con sé è una visione prometeica, legata all’onnipotenza della tecnica, la quale ipervalorizza o comunque ridefinisce presupposti e dimensioni del concetto di antropocentrismo, secondo declinazioni diverse e per certi versi inconciliabili con quelle proprie del Magistero”.

Si tratta di un fenomeno inedito sul piano storico?

“In realtà, non sono infrequenti i tornanti storici in cui la scienza e la tecnica tendono a essere considerati o a erigersi a sistemi di potere (tecnocrazia), ad alimentare una propria ideologia più o meno marcata (si pensi al positivismo di fine Ottocento). Certamente, però, di fronte agli sviluppi senza precedenti cui oggi assistiamo, destano particolare attenzione gli approcci o visioni quasi religiosi o fideistici, che sembrano rimandare a una fondazione teologica del potere digitale, richiamando l’attualità di riflessioni, come quelle di Carl Schmitt, che avevano illuminato i fondamenti teologici dei concetti legati al potere politico e al diritto. In alcuni movimenti, pur assai variegati fra loro, il fondamento religioso del primato della tecnica è nitidissimo: ad esempio, nell’estropianesimo, nel singolaritarismo, nel cosmismo. Ne è tratto comune un’escatologia: la singolarità, il superamento dei limiti del corpo e della morte, un futuro cosmico da realizzare, in cui lo sviluppo della tecnica, e dell’intelligenza artificiale generale in particolare, assume il tono di una promessa di salvezza. Si tratta di una chiave interpretativa critica, e contestata, ma utile a cogliere quanto la fede nella tecnica possa orientare scelte e investimenti concreti. Questi elementi, peraltro, nel quadro attuale tendono spesso a saldarsi in agende e posizioni personali sia di grandi esponenti dell’imprenditoria mondiale del settore, sia di leader politici. Fra i casi più noti, si è alluso al blocco della ‘tecnodestra’, all’immagine provocatoria della ‘tecnoteocrazia’, fino ad arrivare alla teorizzazione della Technological Republic di Alexander C. Karp”.

In che modo possiamo spiegare l’attrazione reciproca della liaison tra potere digitale e potere politico?

“Il potere politico subisce una forte attrazione verso le leve del potere digitale, di cui aspira ad appropriarsi per rafforzare la propria posizione a livello interno e internazionale. Ma è anche il potere digitale a essere attratto dal potere politico: controllarlo gli consentirebbe di assumere le vesti di regolatore e di ridurre gli ostacoli al proprio pieno dispiegarsi, agendo nelle forme dello Stato legale. Ne nasce una dinamica di attrazione e respingimento, di accomodamento e antagonismo, di equilibrio e tensione, in cui ciascuno cerca di condizionare l’altro. È importante conservare una visione disincantata: le scienze storiche e costituzionalistiche ammoniscono rispetto alla possibile tendenza di ogni potere, pubblico o privato, di concentrarsi e aspirare al dominio, configurando rischi differenti, ma ugualmente significativi, per la libertà individuale. D’altra parte, il potere pubblico non sembra necessariamente la ‘parte debole’ del rapporto, come dimostra la parabola non esaltante di Musk al DOGE, che appare aver prodotto, in quel breve volgere di tempo, più benefici comunicativi per il Presidente Trump che non vantaggi personali per l’imprenditore e le sue aziende”.

In una società che delega sempre più scelte ad algoritmi e intelligenza artificiale, il potere digitale come può essere bilanciato, garantendo anche i diritti fondamentali?

“Non vedo al momento soluzioni definitive rispetto al problema. Provando però a ragionare in un’ottica giuspubblicistica, direi innanzitutto che nel contesto delle liberal-democrazie – al contrario di quanto avvenuto in sistemi diversi, come quello cinese – è di particolare importanza scongiurare, per quanto possibile, l’abbraccio fatale fra potere politico e potere digitale, garantendone la separazione e valorizzandone il ruolo di reciproci contropoteri. Come insegna Montesquieu, perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere. A livello globale, invece, posto che una governance effettiva dei fenomeni in questione va proiettata necessariamente su tale scala, la difficoltà di convergere verso un nucleo centrale di principi e assiologie condivise suggerisce di costruire un quadro regolatorio che si fondi su ancoraggi più pragmatici. Uno potrebbe essere, ad esempio, il criterio dell’inaccettabilità del rischio, con norme volte ad escludere o mitigare la configurazione di rischi il cui avveramento sia considerato da tutti, in termini di conseguenze e danni, non accettabile. Ancora, si potrebbero valorizzare meccanismi di responsabilità oggettiva a livello sia internazionale sia nazionale: come avviene nei settori ad alto rischio e a difficile ‘isolabilità’ dei singoli fattori causali (fra gli altri, il trasporto aereo), il sistema della responsabilità oggettiva, eventualmente accompagnato dalla predeterminazione di franchigie o massimali d’indennizzo, sposta in modo utile il baricentro dalla condotta alle conseguenze, rendendo più agevole l’accertamento del risarcimento e più prevedibile per le parti in causa (Stati, operatori economici, utenti) il costo e il ristoro per le azioni prodotte o subite”.