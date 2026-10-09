In Evidenza

Il patrimonio storico diventa motore di inclusione: la storia dell’Abbazia di Mirasole

Il Caffè Letterario inaugura una nuova stagione per l’Abbazia di Mirasole, tra cultura e inclusione. Interris.it ne ha parlato con Luca Capelli, presidente di Fondazione Progetto Mirasole

Di Christian Cabello
Foto di Daniele Lazzaretto

Restituire alla comunità un luogo storico e, allo stesso tempo, trasformarlo in un’opportunità concreta per chi vive una situazione di fragilità: è questa la nuova sfida dell’Abbazia di Mirasole, a Opera, in provincia di Milano che, con il Caffè Letterario, apre un nuovo capitolo della sua lunga storia. Sorta nel XIII secolo e legata alla presenza degli Umiliati, l’Abbazia conserva la corte, il chiostro quattrocentesco e la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, preziose testimonianze di un patrimonio storico, religioso e artistico di grande valore. Dopo secoli di alterne vicende e periodi di abbandono, oggi il complesso torna al centro della vita della comunità, unendo cultura, accoglienza e percorsi di formazione e lavoro rivolti alle persone più fragili. Su questo progetto Interris.it ha intervistato Luca Capelli, presidente di Fondazione Progetto Mirasole.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha il Caffè Letterario dell’Abbazia di Mirasole?

“Il Caffè Letterario nasce dopo dieci anni di lavoro in Abbazia di Mirasole, durante i quali la Fondazione ha lavorato per restituire al territorio un luogo così bello e rimasto chiuso per quasi per due secoli, con l’obiettivo di rigenerarlo e ridonarlo alla comunità che vive attorno alla città di Milano. Ma c’è anche un altro obiettivo: generare lavoro per persone fragili. Pensiamo che la cultura e il cibo, in particolare, possano aiutarci a inserire nel mondo del lavoro persone in situazione di fragilità e a raggiungere così un duplice scopo: riaprire un luogo, restituirlo al territorio e, allo stesso tempo, generare lavoro”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“In realtà, riuscire a fare sempre di più di questo luogo una realtà vissuta e sentita, dove le persone possano arrivare, trovare accoglienza e sentirsi a casa, leggere un libro, ascoltare la musica, assistere a piccoli spettacoli teatrali o alla poesia. Allo stesso tempo, vorremmo che le persone che lavoreranno qui, quelle che incrociamo tutti i giorni e che con noi iniziano un percorso di rinascita attraverso il lavoro, possano sentirsi a loro volta a casa, accogliendo le persone”.

In che modo, attraverso la vostra esperienza, unite inclusione e valorizzazione dei beni culturali?

“In diversi modi. Quello che facciamo tutti i giorni è venire in questo posto, come in altri luoghi, e immaginare modalità che ci permettano davvero di renderli accessibili e accoglienti. Per noi è importante prenderci cura: che le persone che vengono qui siano accolte con attenzione e che quelle che con noi lavorano imparino a fare un luogo bello. Perché, quando la bellezza risuona, se lavoro in un luogo bello sono spinto anche a prendermi cura di me, del mio percorso di vita e della mia vita in generale”.

Come si può supportare la vostra azione?

“Lo si può fare in diversi modi. Venendoci a trovare e attraverso il nostro sito internet. Chi desidera può sostenere la causa sociale della Fondazione attraverso donazioni destinate all’inserimento e alla formazione lavorativa di persone fragili: persone con disabilità, in povertà, detenute o che scelgono comunque di rimettersi in gioco. Oppure si può destinare una parte delle donazioni al monumento, per il recupero e la valorizzazione di questo luogo”.

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
“Cieli Blu”: tra ingegneria climatica, scienza e responsabilità verso il futuro
Prossimo articolo
Salute mentale e benessere psicologico. Cura e prevenzione iniziano dall’ascolto

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Christian Cabello
Christian Cabello

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE