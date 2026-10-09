Il patrimonio storico diventa motore di inclusione: la storia dell’Abbazia di Mirasole

Restituire alla comunità un luogo storico e, allo stesso tempo, trasformarlo in un’opportunità concreta per chi vive una situazione di fragilità: è questa la nuova sfida dell’Abbazia di Mirasole, a Opera, in provincia di Milano che, con il Caffè Letterario, apre un nuovo capitolo della sua lunga storia. Sorta nel XIII secolo e legata alla presenza degli Umiliati, l’Abbazia conserva la corte, il chiostro quattrocentesco e la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, preziose testimonianze di un patrimonio storico, religioso e artistico di grande valore. Dopo secoli di alterne vicende e periodi di abbandono, oggi il complesso torna al centro della vita della comunità, unendo cultura, accoglienza e percorsi di formazione e lavoro rivolti alle persone più fragili. Su questo progetto Interris.it ha intervistato Luca Capelli, presidente di Fondazione Progetto Mirasole.

L’intervista

Presidente, come nasce e che obiettivi ha il Caffè Letterario dell’Abbazia di Mirasole?

“Il Caffè Letterario nasce dopo dieci anni di lavoro in Abbazia di Mirasole, durante i quali la Fondazione ha lavorato per restituire al territorio un luogo così bello e rimasto chiuso per quasi per due secoli, con l’obiettivo di rigenerarlo e ridonarlo alla comunità che vive attorno alla città di Milano. Ma c’è anche un altro obiettivo: generare lavoro per persone fragili. Pensiamo che la cultura e il cibo, in particolare, possano aiutarci a inserire nel mondo del lavoro persone in situazione di fragilità e a raggiungere così un duplice scopo: riaprire un luogo, restituirlo al territorio e, allo stesso tempo, generare lavoro”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“In realtà, riuscire a fare sempre di più di questo luogo una realtà vissuta e sentita, dove le persone possano arrivare, trovare accoglienza e sentirsi a casa, leggere un libro, ascoltare la musica, assistere a piccoli spettacoli teatrali o alla poesia. Allo stesso tempo, vorremmo che le persone che lavoreranno qui, quelle che incrociamo tutti i giorni e che con noi iniziano un percorso di rinascita attraverso il lavoro, possano sentirsi a loro volta a casa, accogliendo le persone”.

In che modo, attraverso la vostra esperienza, unite inclusione e valorizzazione dei beni culturali?

“In diversi modi. Quello che facciamo tutti i giorni è venire in questo posto, come in altri luoghi, e immaginare modalità che ci permettano davvero di renderli accessibili e accoglienti. Per noi è importante prenderci cura: che le persone che vengono qui siano accolte con attenzione e che quelle che con noi lavorano imparino a fare un luogo bello. Perché, quando la bellezza risuona, se lavoro in un luogo bello sono spinto anche a prendermi cura di me, del mio percorso di vita e della mia vita in generale”.

Come si può supportare la vostra azione?

“Lo si può fare in diversi modi. Venendoci a trovare e attraverso il nostro sito internet. Chi desidera può sostenere la causa sociale della Fondazione attraverso donazioni destinate all’inserimento e alla formazione lavorativa di persone fragili: persone con disabilità, in povertà, detenute o che scelgono comunque di rimettersi in gioco. Oppure si può destinare una parte delle donazioni al monumento, per il recupero e la valorizzazione di questo luogo”.