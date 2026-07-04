Il paradosso della scelta: come le infinite possibilità alimentano l’indecisione

Venerdì sera, divano, telecomando in mano. Quante volte capita di avere una piattaforma streaming aperta, con i titoli che scorrono all’infinito senza però riuscire a farne partire uno entro il primo quarto d’ora? Secondo i dati Nielsen, un utente medio trascorre circa 18 minuti a scegliere cosa guardare in streaming prima di iniziare qualcosa — quasi un quarto dell’episodio che poi vedrà. Non è un caso isolato: è un comportamento di massa con un’identità precisa. Lo psicologo americano Barry Schwartz lo aveva già descritto nel 2004 nel suo saggio “Il paradosso della scelta“, secondo cui più opzioni abbiamo a disposizione, più difficile diventa decidere. E paradossalmente, più siamo insoddisfatti del risultato finale, qualunque esso sia. Quello che era un’intuizione teorica è oggi confermato da anni di ricerche e, soprattutto, dall’esperienza quotidiana di milioni di giovani.

L’esperimento della marmellata

Il meccanismo è stato dimostrato in laboratorio già negli anni Novanta. I ricercatori Sheena Iyengar e Mark Lepper allestirono in un supermercato della California due stand: uno con ventiquattro varietà di marmellata, l’altro con sole sei. Il primo attirava più visitatori, mentre il secondo vendeva dieci volte di più. Troppa scelta produce paralisi, non libertà. Oggi gli stand sono diventati le piattaforme di contenuti in streaming. Questa atrofizzazione e la costante sensazione di sovraccarico si riflettono chiaramente nelle nostre abitudini di consumo: secondo gli ultimi dati AGCOM, gli italiani hanno trascorso quasi 38 milioni di ore mensili sulle sole piattaforme a pagamento. Un’offerta che cresce ogni anno, mentre la capacità di scegliere rimane la stessa — o, inevitabilmente, si riduce.

Quando scegliere stanca

Tale situazione provoca un reale dispendio di energia mentale. La psicologia chiama questo fenomeno “decision fatigue”: la capacità di prendere decisioni si esaurisce con il passare del tempo. Più scelte affrontiamo nel corso della giornata, meno siamo capaci di decidere bene verso sera. Per i giovani della Generazione Z, cresciuti in un ecosistema di opzioni infinite — dalla scelta del corso universitario alla carriera, dall’abbigliamento al cibo — questo esaurimento rischia di diventare cronico. Nondimeno, le conseguenze emotive sono alquanto evidenti: uno studio di Deloitte ha rilevato che il 38% degli utenti di piattaforme digitali prova regolarmente un senso di frustrazione proprio di fronte all’abbondanza dell’offerta. Mentre lo stesso report Nielsen segnala che i giovani tra i 18 e i 34 anni sono i più esposti all’indecisione, con una propensione al cosiddetto “scroll infinito” significativamente più alta rispetto alle generazioni precedenti.

La risposta: scegliere di scegliere meno

A questo punto è possibile aprire un più ampio spazio di riflessione. Il paradosso della scelta dimostra che una maggiore disponibilità di opzioni non porta sempre a maggiore soddisfazione, ma spesso alimenta indecisione e ansia. Ebbene, il problema non è “scegliere la marmellata giusta”, ma credere che fuori di noi esista sempre un’alternativa migliore di quella che stiamo vivendo. È la paura di sbagliare che ci allontana dal presente e ci costringe a inseguire la perfezione. La consapevolezza, invece, ci invita a ribaltare la prospettiva. Ogni scelta non è una condanna, ma un’esperienza. Non è importante che sia perfetta, ma che sia autentica, solo in questo modo potremo essere felici. Infatti, emerge che la vera libertà non consiste nell’avere davanti infinite possibilità o trovare la via ideale, bensì imparare ad abitare con fiducia il cammino che scegliamo senza eccessivi ripensamenti.