Il fiume Po soffre: agricoltura e allevamenti pagano il prezzo dei cambiamenti climatici

Il fiume Po, a causa del caldo anomalo degli ultimi mesi, sta attraversando una fase di forte sofferenza idrica, con livelli particolarmente bassi e conseguenze che interessano la navigazione, l’agricoltura e gli allevamenti. La scarsità di precipitazioni, unita alle temperature elevate e prolungate, sta mettendo sotto pressione la disponibilità d’acqua e le attività produttive lungo il territorio cremonese. Una situazione che riaccende il dibattito sulla necessità di una gestione più efficace della risorsa idrica e di interventi strutturali per affrontare fenomeni sempre più frequenti. Interris.it, in merito all’attuale situazione sulle rive del Po, ha intervistato il dott. Andrea Ragazzini, responsabile provinciale Ufficio Ambiente e Territorio di Coldiretti Cremona.

L’intervista

Dottor Ragazzini, come si sta connotando la situazione del Po in provincia di Cremona?

“La situazione del Po in provincia di Cremona è di elevata criticità. Abbiamo un livello idrometrico di meno 8,50 metri sullo zero idrometrico, quindi una situazione di forte scarsità idrica. La prova è la comparsa di diversi ‘spiaggioni’, ovvero aree che normalmente sono coperte dall’acqua e che invece oggi sono completamente asciutte. Ci sono difficoltà legate alla navigazione e anche i nostri impianti, gestiti dai consorzi di bonifica e irrigazione, sono messi a dura prova. In alcuni casi si è dovuto ricorrere a procedure emergenziali per garantire il minimo apporto d’acqua necessario all’irrigazione dei terreni”.

Quali sono le conseguenze di questo scenario sull’agricoltura e sull’allevamento?

“Ad oggi la situazione è molto variegata sul territorio. Per quanto riguarda i primi raccolti, si è registrato un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla normalità. Si è quindi riusciti a portare a casa una parte della produzione: magari non un prodotto di primissima qualità, ma comunque sufficiente a garantire un minimo di approvvigionamento per affrontare l’autunno e l’inverno e alimentare il bestiame. La mancanza d’acqua e la siccità mettono però sicuramente in difficoltà i secondi raccolti”.

L’impatto di questa situazione sull’allevamento è estremamente rilevante..

“Esattamente, le elevate temperature hanno un impatto importante sull’allevamento. Quando il caldo è così intenso e prolungato, gli animali vanno incontro a una condizione di stress termico. Nonostante tutti gli accorgimenti adottati dagli allevatori, come sistemi di raffrescamento e ventilazione delle strutture, gli animali si alimentano meno e producono meno latte. Indicativamente, registriamo una produzione inferiore di circa il 10% rispetto alla normalità”.

Di fronte a emergenze idriche sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, quali interventi ritiene prioritari Coldiretti per garantire una maggiore disponibilità d’acqua all’agricoltura?

“Dobbiamo mettere in campo strumenti che ci consentano di gestire anche in futuro situazioni che ormai definiamo di emergenza, ma che il cambiamento climatico ci sta abituando a considerare sempre più frequenti. Dal punto di vista della gestione della risorsa idrica è indispensabile affrontare con determinazione il piano invasi, realizzando strutture di stoccaggio in cui immagazzinare l’acqua nei periodi di abbondanza delle precipitazioni. Oggi solo l’11% delle precipitazioni viene intercettato e conservato per la stagione estiva”.

Aumentare questa percentuale sarebbe molto importante..

“Certamente, aumentare significativamente questa percentuale ci permetterebbe di affrontare con maggiore tranquillità anche le situazioni più critiche. Sul fronte delle temperature si può intervenire soprattutto attraverso sistemi di mitigazione, raffrescamento e ventilazione, migliorando il più possibile il benessere degli animali nelle stalle”.