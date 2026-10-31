Il coraggio del pensiero del contro ogni “logica servile”

La “logica servile” consiste nell’atteggiamento universale in cui, pur di ottenere un positivo feedback nei rapporti sociali della contemporaneità, si è disposti a credere ed effettuare ciò che gli altri chiedono, causando la propria spersonalizzazione. Anziché offrire aiuto e solidarietà, ci si cala in una spirale di sottomissione di cui approfitta chi schiavizza. Al tempo stesso, la “vittima” annulla la propria personalità e si affanna per mostrarsi sempre più grata allo sfruttatore e ottenere briciole di approvazione.

La logica servile si riscontra in tutti i rapporti sociali: in famiglia, a scuola, tra amici, sul lavoro, a livello sentimentale. Il consenso sociale, dunque, nasce prioritariamente nella famiglia e le dinamiche che si instaurano nei delicati rapporti genitori/figli/fratelli possono essere sane, costruttive e vere oppure sconfinare in chiusure, contrapposizioni o, al contrario, in accettazione passiva di tutto.

L’insicurezza nasce spesso dall’infanzia, nei casi in cui il bambino è tenuto a osservare un comportamento compiacente pur di essere valorizzato e non prova a dispiegare la propria responsabilità poiché riceverebbe punizioni e rimproveri severi. Pur di ottenere approvazione, soddisfacimento materiale e immateriale, il figlio è disposto ad assecondare.

Il terrore del rifiuto e dell’isolamento, conduce, così, l’individuo che ne soffre, a una sterile trappola relazionale. Per un sottile paradosso, la solitudine che si cerca di fronteggiare anche sconfessando se stessi, diviene un pericolo sempre più reale. L’aiuto che si offre, quindi, non sempre è frutto della spontanea volontà di assistere il prossimo ma nasce da un’egoistica esigenza di essere riconosciuto socialmente, apprezzato, di risultare piacevole agli occhi di chi interessa e di non sfigurare. Si cerca visibilità ma si finisce per divenire invisibili.

Papa Francesco, durante l’Udienza Generale del 25 agosto 2021, affermò “l’ipocrita è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto, e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. Per questo, non è capace di amare veramente – un ipocrita non sa amare – si limita a vivere di egoismo e non ha la forza di mostrare con trasparenza il suo cuore. Ci sono molte situazioni in cui si può verificare l’ipocrisia. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. […] Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore ‘Sia il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno’”.

La delicata declinazione del fenomeno a livello sentimentale è stata illustrata da Nicola Ghezzani, psicologo e psicoterapeuta, autore del volume “L’amore impossibile” – sottotitolo “Affrontare la dipendenza affettiva maschile e femminile” -, pubblicato da Franco Angeli nel marzo 2021. Parte dell’estratto recita “questo libro spiega la natura del disturbo, in tutte le sue declinazioni, e rende giustizia al dolore di donne e uomini, accomunati da una forma speculare o complementare di patologia. Il decorso che va dalla servitù d’amore all’annichilimento dell’autostima fino al conflitto, alla rivendicazione, alla violenza distruttiva e autodistruttiva viene descritto nel libro con rara perizia clinica e con profonda umanità. Casi clinici si alternano a esempi tratti dalla letteratura di ogni tempo, accompagnando lo sviluppo dei passaggi teorici”.

A proposito del temuto isolamento, le dimensioni sviluppate il 29 luglio scorso dall’Istituto Superiore di Sanità precisano che “l’isolamento sociale cronico è associato a circa 870.000 decessi ogni anno nel mondo, 100 ogni ora. Un impatto sulla salute, descritto in un report dell’Oms del 2025, che è paragonabile a quello di fumare 15 sigarette al giorno. È da questi dati che emerge con chiarezza il valore delle relazioni sociali: le amicizie non fanno solo stare bene, ma aiutano a vivere meglio e più a lungo. In occasione della Giornata mondiale dell’Amicizia, che si celebra il 30 luglio, le evidenze scientifiche ricordano infatti che una rete di relazioni solide rappresenta un vero fattore di protezione: favorisce il benessere psicologico, migliora la salute fisica e può aumentare fino al 50% le probabilità di vivere più a lungo”.

I rapporti interpersonali non sono letti in una dinamica reciproca, egualitaria, gratuita e riflettono macchinosi calcoli in cui si preferisce esser servi, nella paura, anziché risultare componente libera di una comunità in armonia. L’approvazione sociale, dal gruppo dei pari a quello lavorativo e sentimentale, scorre, oggi, anche attraverso un approccio virtuale in cui il conformismo o la bollatura collettiva rappresentano gli estremi in cui muoversi. Nei social e nei gruppi del web, è meglio osservare un profilo accettato e poco rischioso anziché rischiare la messa al bando. In particolare, questo è un prezzo che devono pagare alcuni giovanissimi pur di non essere posti al pubblico ludibrio e alle spire del bullismo. La vittima potenziale, infatti, in queste circostanze, è costretta ad annullare parte di sé e a rinnegarsi per ottenere un presunto riconoscimento.

Il web, inoltre, genera la dipendenza dai like, la forma contemporanea dell’assenso; per cui ogni pensiero, contenuto o comportamento è sottoposto al giudizio solenne della rete e si valuta esclusivamente in modalità quantitativa, nel numero dei like. L’individuo rischia di perdere la capacità di autovalutarsi e affida, spersonalizzandosi, tutto al web. Avere il coraggio di sostenere le proprie idee, anche contro l’opinione pubblica dominante, è segno di personalità e non trascende nella presunzione se si ha sempre la consapevolezza di porsi in discussione, di accettare critiche e di rivedere le convinzioni in un proficuo esame di coscienza.

La maschera di colui che incassa tutto pur di compiacere, rischia di produrre consenso eccessivo verso caratteri dominanti che cercano tale diffusa sottomissione pur di apparire come semidivinità, superiori al resto del volgo e investiti di missioni universali. Il perseguimento di una vita facile e comoda, poggiante sull’esigenza di non soffrire né patire dolori e rimproveri, spinge alla ricerca ossessiva del conformismo. I valori, tuttavia, sono assoluti e puri, non merce di scambio né relativizzabili alla circostanza e al tornaconto personale. L’amore è un dono reciproco, non una condizione servile di una parte per ottenere un premio in base al proprio sacrificio morale, etico, intellettuale e fisico.

Il rischio è di cercare, vanamente, una perfezione del momento e della circostanza, in cui la residua autostima non contempla l’impossibilità di raggiungere tale compiutezza. La ricerca affannata della perfezione condanna a una maggiore imperfezione; il pericolo sistemico di deludere il prossimo non contribuisce a una sana costruzione dei rapporti sociali che, in caso di incomprensioni, possono, invece, essere risolti con la migliore delle medicine: il dialogo.

La libertà dall’aspetto individualista della logica servile si celebra nella comunione fra tutti. L’accettazione sociale non deve dipendere dal ceto, dalla ricchezza e dalla prepotenza (verbale e fisica) di alcuni su altri. La soluzione risiede nel non lasciarsi condizionare eccessivamente dall’approvazione sociale, uscire da una condizione servile e avere il coraggio di esprimere la propria personalità con rispetto, senza timore di una possibile risposta negativa o poco condivisa dagli altri.

Tale atteggiamento devoto con il potere, riflette un servilismo di facciata e sostanziale, in cui l’individuo, deresponsabilizzandosi, diviene cellula anonima di una pericolosa deriva istituzionale; al contrario, mantenendo uno spirito critico, può palesare le proprie rimostranze e impedire che le strutture politiche cancellino l’autonomia e il pensiero del singolo, di riflesso della comunità.