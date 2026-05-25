Il coraggio del dialogo: Francesco d’Assisi e la nuova sfida delle religioni

In un tempo attraversato da guerre, crisi spirituali, politiche ed economiche, che ricordano da vicino quelle vissute dalla Chiesa alle soglie del XIII secolo, la figura di Francesco d’Assisi torna a indicare sentieri nuovi. La sua esperienza non è un ricordo edificante, ma una risorsa viva per le Chiese cristiane e per tutte le religioni chiamate oggi a confrontarsi con globalizzazione, migrazioni, pluralismo culturale e nuove forme di conflitto. È una voce che parla con sorprendente attualità a un mondo disorientato, segnato da paure identitarie e da nuove tentazioni di chiusura.

Il francescanesimo come profezia di dialogo

Il francescanesimo è, prima di tutto, una profezia di dialogo. Francesco formò i suoi frati a un incontro sereno e sincero con il mondo e con le altre religioni, chiedendo loro di amare e stimare ogni uomo, senza sentirsi superiori. Sapeva di essere “posseduto dall’amore di Dio”, ma non di “essere la verità”: una distinzione decisiva, che fonda uno stile cristiano capace di annunciare senza imporre, di testimoniare senza giudicare. La verità si rende credibile solo nel vissuto quotidiano, nella coerenza, nella mitezza.

Una missione che unisce e accompagna

Questa visione si traduce in una missione che nasce dall’amore universale: chi riconosce Dio come Padre di tutti non può restare indifferente al fatto che molti non conoscano la pienezza del suo amore. Da qui lo slancio missionario, che non è proselitismo, ma responsabilità verso l’altro, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. È una missione che non divide, ma unisce; non conquista, ma accompagna; non giudica, ma illumina.

Francesco e il bene comune

Accanto alla dimensione spirituale, Francesco offre un contributo sorprendentemente attuale sul piano etico e socio politico. Nella sua Lettera ai reggitori dei popoli ricorda che ogni autorità è servizio al bene comune e che governare senza riferimento a Dio conduce al disordine e alla violenza. Quando l’uomo smarrisce la propria radice spirituale, “diventa belva feroce”: un’intuizione che anticipa la diagnosi moderna dell’homo homini lupus. È un richiamo che parla anche ai governanti di oggi, spesso tentati dall’autoreferenzialità e dalla logica del potere.

L’economia francescana tra povertà e solidarietà

La sua riflessione sul lavoro e sulla povertà volontaria apre invece una prospettiva economica alternativa: i beni non devono essere posseduti, ma usati e fatti circolare; l’usus pauper diventa criterio di un’economia del possibile, capace di favorire giustizia, sobrietà e relazioni solidali. Non stupisce che i frati, liberi dal potere del possesso, abbiano contribuito allo sviluppo amministrativo, urbanistico e sociale delle città medievali, diventando mediatori, consiglieri, promotori di iniziative comunitarie, come la felice intuizione dei Monti di Pietà e Monti frumentari.

L’incontro con il Sultano a Damietta

Il vertice della profezia francescana resta però l’incontro con il Sultano Melik al Kamel a Damietta nel 1219: uno dei gesti più audaci della storia del dialogo tra Islam e Cristianesimo. In un Mediterraneo segnato dall’odio, Francesco e il Sultano si parlarono con rispetto, ascolto e libertà interiore. “A Damietta, il Vangelo si incontrò con il Corano e il Corano con il Vangelo”: un evento che continua a indicare la rotta per costruire ponti tra Oriente e Occidente. Non fu un episodio isolato, ma l’inizio di una tradizione che portò i frati fino in Cina, molto prima dei gesuiti, e in tanti luoghi, come in California, dove il dialogo era considerato impossibile.

Lo spirito di Assisi e il dialogo interreligioso

Su questa scia si colloca lo spirito di Assisi, inaugurato da Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1976 e rilanciato 25 anni dopo da Benedetto XVI e successivamente anche da Papa Francesco, che, fin dall’inizio del suo pontificato, richiamò l’importanza del dialogo interreligioso per la Chiesa e soprattutto per la pace e per la salvaguardia del creato. Alla luce dello “spirito di Assisi” possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che c’è un’autentica esperienza di Dio lì dove avviene la trasformazione interiore dell’uomo. Dunque, religione è, come affermava Gandhi, “quella che cambia la vera natura di ciascuno, quella che lega indissolubilmente alla verità interiore e che sempre purifica”.

Dialogare senza rinunciare alla propria identità

È un metodo: dialogare senza rinunciare alla propria identità, cercare la verità con umiltà, riconoscere l’azione dello Spirito in ogni uomo di buona volontà. È anche una pedagogia: il dialogo non nasce dalle élite, ma dalle comunità, dal basso, dalla vita quotidiana. È un cammino che richiede formazione, pazienza, ascolto reciproco. Il saluto francescano “pace a te, fratello” , allora, è un invito agli uomini a compiere la rinascita spirituale e provocare nell’altro il dono della riconciliazione, richiamando l’umanità all’unità e alla concordia.

La pace come cammino possibile

In un mondo attraversato da nuove tensioni geopolitiche, crisi economiche, migrazioni imponenti e rischi di scontro di civiltà, il francescanesimo ricorda che la pace non è un’utopia ingenua, ma un cammino possibile. La pace si diffonde “da cuore a cuore”, attraverso gesti di giustizia, misericordia, riconciliazione. È un’opera spirituale e insieme politica, personale e insieme sociale. È un compito che riguarda tutti: credenti e non credenti, istituzioni e popoli, comunità e singoli.

Francesco d’Assisi e la nuova pace universale

Per questo la storia di Francesco e del Sultano, come quella di tanti profeti del dialogo, ci dice che il mondo ha bisogno di Dio e di valori condivisi. Il dialogo non è uno strumento diplomatico, ma la via per diventare costruttori di fraternità. E la figura di san Francesco d’Assisi continua a incoraggiarci a confrontarci con le sfide del nostro tempo: incontrare, ascoltare, dialogare, custodire il creato, servire il bene comune. È da qui che può nascere una nuova pace universale.