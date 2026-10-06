I volti della crisi di Cuba

La crisi che paralizza Cuba ha il volto di una persona anziana che non può lavarsi la faccia al mattino né bollire un uovo perché dal rubinetto non scorre l’acqua e dai fornelli non esce il gas. L’isola caraibica è in emergenza da mesi a causa del blocco petrolifero e delle sanzioni statunitensi, in aggiunta a un embargo che dura da sessant’anni, che si traducono in una quantità insufficiente di energia per le attività quotidiane, quali l’igiene e l’alimentazione, così come i trasporti, la sanità, l’istruzione e i servizi. I blackout che si susseguono lasciano sempre più spesso al buio una situazione sempre più drammatica sotto il profilo economico e umanitario.

Un Paese bloccato

Cuba soddisfa in autonomia meno della metà del proprio fabbisogno di combustibile e il governo de L’Avana a maggio ha annunciato di aver esaurito le scorte. La penuria di carburante non consente di produrre energia elettrica né di spostarsi dentro le città, bloccando di fatto il Paese. “L’amministrazione ha cercato fino all’ultimo di preservare il sistema sanitario e la scuola, ma ormai restano aperte soltanto le elementari perché i bambini ci vanno a piedi, mentre gli ospedali funzionano a mezzo servizio perché la corrente è razionata”, racconta il responsabile per il Centroamerica della Comunità di Sant’Egidio Giovanni Impagliazzo. La ridotta mobilità dei trasporti rende persino difficile per il personale sanitario andare e tornare dal lavoro, così alterna turni lunghi diversi giorni a periodi in cui non riesce a raggiungere le strutture. Inoltre, l’inasprimento del blocco delle importazioni ha reso quasi impossibile far arrivare medicine e materiali chimici necessari per produrre di farmaci in loco e i dottori lamentano la scarsità della strumentazione.

Il volto della crisi

“Le vittime di questa situazione sono le persone già provate da anni di isolamento di Cuba, gli anziani e chi ha problemi di salute”, continua Impagliazzo. “Il volto della crisi di Cuba è quello di un anziano per cui sono difficili anche i gesti quotidiani, come aprire il rubinetto e sciacquarsi il visto o cucinare, visto che non ci sono né l’acqua né il gas”. Senza energia elettrica gli impianti non ricevono l’energia sufficiente per distribuire completamente la risorsa idrica né, per esempio, per preparare del cibo, mentre le interruzioni di corrente sono sempre più frequenti e prolungate, lasciando la popolazione senza luce e connessione.

Problemi di igiene pubblica

L’odore di questa emergenza è invece il lezzo dei rifiuti accatastati lungo le strade. Il servizio di nettezza urbana non è garantito per via della scarsità di carburante, per cui comitati di quartiere stabiliscono di volta in volta in quali vie gettare l’immondizia, in attesa che i camion per la raccolta si rimettano in funzione. “Questo crea notevolissimi problemi di igiene pubblica”, sottolinea il responsabile di Sant’Egidio, mentre nell’isola circolano febbre dengue e chikungunya, insieme ad altre patologie, “ed è anche l’immagine disperata della situazione”.

Solidarietà da oltremare

La solidarietà della Comunità di Sant’Egidio attraversa l’Atlantico grazie all’opera dei centri presenti nella capitale, a Santiago di Cuba e a Pinar del Rio e agli aiuti umanitari fatti arrivare da oltremare, nonostante l’ostacolo dell’embargo e le difficoltà logistiche sull’isola, superate anche con all’impegno volontario dei più giovani. A fine agosto le scorte alimentari e le medicine sono arrivate nelle case delle persone vulnerabili e negli ambulatori di quartiere. Il sostegno però non può certo considerarsi concluso e si lavora già per un altro invio.

Guardare al futuro

La situazione ha portato in diverse occasioni la popolazione a scendere nelle strade per protestare, ma il responsabile di Sant’Egidio osserva che “le persone sono concentrate a sopravvivere e gli adulti spesso non hanno tempo per stare con i bambini”. La Comunità cerca di dare sollievo materiale e costruire una rete sociale che regga l’urto dell’ansia e della preoccupazione costanti, per esempio organizzando attività doposcuola grazie alla disponibilità degli studenti universitari a fare compagnia ai più piccoli e aiutarli nei compiti. “Riunirli trasmette un senso di speranza”, conclude, “vogliamo creare un senso di comunità che aiuti a guardare al futuro”.