I mariachi a Leone XIV: “Che porti il Messico nel suo cuore, la musica suoni dentro di lui”

Musica, fede e profonda commozione si sono intrecciate nella cornice del Borgo Laudato Si’ a Castel Gandolfo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Creato. Tra i protagonisti dei momenti di festa e preghiera che hanno accompagnato l’evento con il Santo Padre, Papa Leone XIV, c’era anche una delegazione di mariachi giunta dal Messico, che ha portato nei Giardini Pontifici i colori, l’energia e la spiritualità della propria tradizione culturale.

I mariachi

Mariachi è l’espressione musicale e culturale più iconica del Messico, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Nata nello stato di Jalisco, questa tradizione unisce la musica indigena con gli strumenti introdotti dagli spagnoli: violini, trombe, chitarre e caratteristici strumenti a corda come il guitarrón (un grande basso acustico) e la vihuela. I gruppi mariachi non offrono soltanto semplice intrattenimento: eseguono canti di gioia, amore, devozione e nostalgia, accompagnando i momenti più importanti della vita comunitaria e religiosa. Riconoscibili per il loro elegante traje de charro — il costume tradizionale decorato con bottoni metallici e completato dall’ampio cappello a tesa larga — i mariachi sono considerati veri e propri ambasciatori di festa, capaci di trasformare la musica in un linguaggio universale di condivisione e fede.

Il dono dell’arte

Per i musicisti, l’incontro con il Pontefice ha rappresentato un evento inaspettato e profondamente toccante. “Per noi è stato davvero importante. È qualcosa che non avremmo mai osato immaginare, ma grazie a Dio abbiamo avuto l’opportunità di venire a salutare il Papa: è stata la gioia più gratificante”, hanno raccontato. Un’esperienza che considerano come una benedizione pronta a fare da volano per il loro impegno in Italia: “Come premio per questo dono, ora andremo a suonare per tutta la gente di questo Paese”.

Ponte culturale tra Italia e Messico

La presenza della formazione messicana ha evidenziato ancora una volta il valore universale dell’arte come ponte tra popoli, culture differenti e come strumento di elevazione spirituale per la tutela del Creato. “La musica è un idioma internazionale”, hanno sottolineato i musicisti. “Siamo orgogliosi di mostrare il nostro Messico e la nostra cultura. Creare questa relazione tra due Paesi così ricchi di storia è fondamentale, e il fatto che sia accaduto qui, alla presenza del Papa, rende tutto ancora più bello: è l’esperienza più importante che abbiamo vissuto finora”.

L’emozione di tre generazioni

Tra le note vibranti della tromba e dei chitarroni, la memoria e l’emozione torna negli sguardi delle tante famiglie e dei bambini presenti al Borgo Laudato Si’ in occasione per la Giornata Mondiale del Creato. Un’emozione condivisa a pieno dal portavoce del gruppo, un artista veterano giunto alla terza generazione di musicisti: “Mi sento immensamente orgoglioso. Abbiamo viaggiato e cantato in molti Paesi e, grazie a Dio, il mio mariachi è sempre stato accolto benissimo. Ma alla mia età, essere riuscito a suonare qui, in questo Paese così meraviglioso e al cospetto del Santo Padre, rappresenta davvero il massimo“.

Il pensiero per il Papa

In conclusione della giornata, i mariachi hanno voluto rivolgere un pensiero semplice e profondo a Papa Leone XIV, lasciandogli un augurio da portare con sé: “Che porti il Messico nel suo cuore, e che la musica del mariachi continui a suonare dentro di lui“.