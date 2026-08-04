Greening Uganda, la sfida della Karamoja contro siccità e cambiamenti climatici

In Uganda, nella regione della Karamoja, la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici stanno aggravando le difficoltà di comunità già segnate dalla povertà e dalla scarsità di risorse. È in questo contesto che nasce “Greening Uganda”, un progetto che punta a rafforzare la resilienza delle popolazioni locali attraverso la riforestazione, l’agricoltura sostenibile e una gestione più efficace delle risorse idriche. Un intervento che coinvolge scuole, famiglie, agricoltori e autorità locali con l’obiettivo di costruire soluzioni durature. Interris.it ha intervistato la dott.ssa Erica Zena, project manager sul campo e responsabile Cooperation & Development di Africa Mission.

L’intervista

Dottoressa Zena, come nasce e che obiettivi ha il progetto Greening Uganda?

“Il progetto Greening Uganda, riforestazione, agricoltura sostenibile e gestione efficace delle risorse idriche, è stato ideato alcuni anni fa e finanziato attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il capofila No One Out, ong di Brescia; poi ci sono sono diversi partner italiani e ugandesi tra cui: Uganda Change Agent Association (UCAA); National Agricultural Research Organisation (NARO); Department of Meteorological Services – Ministry of Water and Environment of Uganda; ETIFOR Srl Società Benefit . Il progetto si concentra sulla Karamoja, la regione più povera dell’Uganda e una delle più colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici”.

La regione è molto arida..

“Si, è un territorio arido, caratterizzato da frequenti periodi di siccità, dove vive una popolazione prevalentemente pastorale. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita delle comunità, rafforzandone la capacità di risposta alla siccità e alla degradazione del suolo in quattro distretti: Moroto, Napak, Nabilatuk e Nakapiripirit”.

Il progetto opera per raggiungere diversi obiettivi di sviluppo sostenibile..

“Il progetto interviene principalmente sul tema ambientale e contribuisce a tre Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: Fame zero, Lotta contro il cambiamento climatico e Vita sulla Terra. Le attività riguardano riforestazione, agricoltura sostenibile e gestione delle risorse idriche”.

Sono attesi tre risultati principali..

“Si, i tre principali risultati attesi sono il rafforzamento della gestione delle risorse naturali ed energetiche, l’aumento della capacità di produzione e conservazione delle sementi e la tutela della biodiversità e della rigenerazione dei suoli. Nelle scuole vengono installati pannelli solari, sistemi per la raccolta dell’acqua piovana e cucine più sostenibili, mentre studenti e famiglie ricevono formazione su ambiente, igiene e accesso all’acqua sicura”.

A livello comunitario si interviene su diversi versanti..

“Si, a livello comunitario si interviene inoltre sulla riabilitazione dei pozzi e sulla prevenzione dei rischi climatici, anche attraverso l’installazione di stazioni meteorologiche. Gli agricoltori vengono formati all’utilizzo di colture più resistenti alla siccità e vengono creati orti scolastici e sistemi di conservazione delle sementi. Per il bestiame, invece, si realizzano e riabilitano bacini artificiali per la raccolta dell’acqua piovana, accompagnati da interventi di riforestazione con specie locali”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro in riguardo allo sviluppo del progetto e in che modo chi lo desidera può supportare la vostra azione?

“Ci auguriamo che le comunità e le autorità locali possano continuare a gestire autonomamente le infrastrutture realizzate anche dopo la conclusione del progetto, previsto nell’arco di tre anni. Un aspetto centrale è garantire la sostenibilità dei pozzi attraverso i Water User Committee, che raccolgono piccoli contributi destinati alle future riparazioni”.

I bacini idrici rivestono un ruolo primario..

“Si, un sostegno particolarmente importante potrebbe riguardare la riabilitazione dei bacini idrici, fondamentali per garantire acqua al bestiame e alle comunità durante i periodi di siccità. La riabilitazione di un bacino costa circa 5.000-6.000 euro e richiede uno o due mesi di lavoro”.

Le attività vengono realizzate in sinergia con la comunità locale..

“Sì, le attività vengono realizzate insieme alle comunità locali, che ricevono un compenso per il lavoro svolto. Nel corso dei tre anni il progetto prevede la riabilitazione di dieci bacini: quattro sono già stati completati, altri quattro saranno realizzati tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo e gli ultimi tre nell’anno successivo”.

Il supporto economico è fondamentale..

“Si, un contributo economico permetterebbe quindi di sostenere concretamente C&D e, soprattutto, le comunità della Karamoja, che stanno affrontando sfide sempre più difficili a causa della siccità e dei cambiamenti climatici”.