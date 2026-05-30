Giornata senza tabacco, l’allarme dello psichiatra sulle dipendenze giovanili

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, torna al centro dell’attenzione il tema delle dipendenze tra i giovani, fenomeno sempre più diffuso e complesso. Non si parla solo di sigarette tradizionali, ma anche di alcol, droghe sintetiche e dispositivi elettronici da fumo, strumenti che stanno cambiando abitudini e percezione del rischio tra gli adolescenti. Si abbassa inoltre l’età del primo contatto con queste sostanze e cresce il fenomeno del policonsumo. Di fronte a questo scenario, diventa essenziale rafforzare il ruolo educativo di famiglie, scuole e istituzioni, chiamate a collaborare per promuovere prevenzione, consapevolezza e benessere psicologico. Interris.it ha intervistato sul tema il dottor Claudio Marcassoli, psichiatra e psicoterapeuta.

L’intervista

Dottor Marcassoli, cosa ci dicono i dati relativi alle dipendenze tra i più giovani?

“I dati più recenti sono molto preoccupanti. Oggi quasi quattro adolescenti su dieci, tra i 15 e i 19 anni, dichiarano di aver fatto uso almeno una volta di sostanze psicoattive illegali. Si registra un aumento rispetto agli anni precedenti e il fenomeno non riguarda più soltanto droghe considerate tradizionali, come la cannabis. Si stanno diffondendo anche nuove sostanze sintetiche, spesso difficili da identificare e potenzialmente ancora più pericolose”.

Il consumo di alcol desta molta preoccupazione..

“Sì, anche l’abuso di alcol continua a rappresentare un forte allarme. Molti studenti praticano il cosiddetto ‘binge drinking’, cioè il consumo rapido di numerose bevande alcoliche in poco tempo, comportamento che espone a rischi immediati sia fisici che psicologici. Le nuove sostanze psicoattive stanno inoltre trovando sempre più spazio tra i ragazzi, segnale di una crescente fragilità e della ricerca di esperienze estreme o forme di evasione”.

Oggi ricorre la Giornata mondiale senza tabacco. Che evidenze emergono in relazione ai giovani nel nostro Paese?

“Le indagini più recenti delineano un quadro che non deve essere sottovalutato. Una larga parte dei minorenni italiani ha provato almeno una volta a fumare, mentre circa un giovane su cinque fuma abitualmente. Anche se i casi di bambini che iniziano durante la scuola primaria restano minoritari, il periodo più delicato è quello dell’adolescenza, tra scuole medie e superiori. È in questa fase che molte abitudini rischiano di consolidarsi.

Il fenomeno del policonsumo sta emergendo con frequenza sempre maggiore..

Si, il fenomeno del policonsumo è particolarmente preoccupante: molti adolescenti utilizzano sia sigarette tradizionali sia sigarette elettroniche e dispositivi per svapare. Questa combinazione aumenta l’esposizione alla nicotina e rende più difficile interrompere la dipendenza. Spesso i ragazzi percepiscono alcuni dispositivi come meno dannosi, ma il rischio di sviluppare una dipendenza stabile rimane elevato”.

Che strategie devono essere introdotte dalle istituzioni e dalle famiglie per contrastare questi fenomeni?

“La prevenzione educativa resta uno degli strumenti più efficaci contro le dipendenze. È necessario costruire percorsi fondati su un approccio integrato, nel quale scuola, famiglia, servizi territoriali e istituzioni collaborino in modo costante. Informare correttamente i giovani è fondamentale, ma non sufficiente: bisogna aiutarli a sviluppare autostima, capacità relazionali e strumenti per affrontare stress, fragilità e pressioni sociali. Un ambiente sano e accogliente può ridurre sensibilmente il rischio di comportamenti pericolosi”.

La comunità educante nel suo complesso è fondamentale..

“Gli educatori hanno un ruolo centrale nella formazione di ragazzi più consapevoli e responsabili, favorendo il benessere psicologico e sociale. Allo stesso tempo, le famiglie devono poter contare su sostegno e strumenti adeguati. Educazione, prevenzione e rispetto delle regole devono procedere insieme per tutelare la salute e il futuro delle nuove generazioni”.