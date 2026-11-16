Nascere prematuri significa affrontare fin dai primi istanti di vita un percorso fatto di cure specialistiche, monitoraggio e attenzione costante. La Giornata mondiale della Prematurità richiama l’attenzione sulle difficoltà cliniche ed emotive che coinvolgono i neonati prematuri e le loro famiglie. Accanto alla competenza dei professionisti sanitari, assume un ruolo fondamentale la presenza dei genitori, parte integrante dell’assistenza e del benessere del bambino. In occasione di questa ricorrenza, abbiamo intervistato la dottoressa Luisa Pieragostini, Direttore dell’Unità di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Grassi di Ostia, per approfondire le sfide cliniche ed emotive legate alla nascita pretermine e l’importanza del ruolo della famiglia.

L’intervista

Dottoressa Pieragostini, celebriamo la Giornata Mondiale della Prematurità. Qual è il significato principale di questa ricorrenza?

“È innanzitutto un’occasione fondamentale per accendere i riflettori sui bambini nati prima del tempo – ovvero prima del completamento della 37ª settimana di gestazione – e su tutto ciò che è necessario per accompagnarli nel percorso di recupero di quel tempo. Sensibilizzare l’opinione pubblica significa far conoscere una realtà che coinvolge migliaia di neonati e le loro famiglie, portando attenzione sulle difficoltà che possono accompagnare la loro crescita”.

Quali sono i numeri di questo fenomeno in Italia e cosa comporta per un neonato venire al mondo troppo presto?

“In Italia si stima che nascano prematuri circa 25mila bambini ogni anno. Per molti di loro i primi giorni, e talvolta i primi mesi di vita, richiedono cure specialistiche, assistenza intensiva e un monitoraggio costante. Ogni bambino prematuro ha una propria storia e necessità specifiche: per questo è indispensabile garantire un’assistenza personalizzata, capace di rispondere alle diverse condizioni cliniche”.

Oltre all’aspetto strettamente medico, c’è anche un forte impatto sul nucleo familiare. Come vivono questa esperienza mamma e papà?

“La prematurità non riguarda solo l’aspetto sanitario, ma rappresenta una vera e propria sfida emotiva e psicologica per i genitori. Si trovano ad affrontare un’esperienza inaspettata, spesso piena di preoccupazioni, attese e speranze. Per questo motivo, la vicinanza di mamma e papà deve essere considerata parte integrante del percorso assistenziale: la presenza dei genitori, il contatto affettivo e la loro partecipazione alle cure sono elementi preziosi per il benessere del neonato. Coinvolgere la famiglia aiuta a rafforzare il legame con il piccolo e a far sentire i genitori parte attiva della sua cura”.

Cosa succede quando il bambino è finalmente pronto per tornare a casa?

“Il percorso di assistenza non si conclude affatto con le dimissioni ospedaliere. Al contrario, prosegue nel tempo attraverso controlli e attenzioni dedicate, soprattutto nei primi anni di vita, per accompagnare il piccolo in tutte le successive tappe della crescita”.

In conclusione, qual è il messaggio che vuole lanciare in questa giornata?

“Questa giornata è molto più di una semplice ricorrenza simbolica. È un momento per dare visibilità ai bambini nati troppo presto, per sostenere concretamente le loro famiglie e per promuovere una cultura dell’assistenza fondata su tre pilastri: competenza, attenzione e umanità. Perché ogni nascita merita cura, ascolto e la possibilità di guardare al futuro con fiducia”.