Giornata dell’Habitat: il diritto alla casa al centro della società

In Italia, secondo i più recenti dati Eurostat, un cittadino su quattro, è a rischio di povertà abitativa. Ciò fa riflettere e ci ricorda che, la casa, non è soltanto uno spazio fisico, ma il luogo in cui costruire relazioni, sicurezza e futuro. La Giornata Mondiale dell’Habitat, che ricorre ogni primo lunedì di ottobre, richiama l’attenzione sul diritto ad una abitazione adeguata e dignitosa, in un momento storico in cui, il problema abitativo, sta coinvolgendo fasce sempre più ampie della popolazione, comprese quelle che, fino a pochi anni fa, si sentivano maggiormente tutelate. Tra costi crescenti e disuguaglianze territoriali, l’abitare torna così al centro del dibattito sociale. Interris.it, su questo tema, ha intervistato Alessandro Galbusera, presidente nazionale di Confcooperative Habitat.

L’intervista

Presidente Galbusera, che significato riveste per te la Giornata Mondiale dell’Habitat?

“La Giornata Mondiale dell’Habitat ha una valenza importantissima, ma è ancora poco conosciuta: è stata istituita nel 1985 per volontà dell’ONU, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sullo stato delle città e sul diritto all’abitare. In particolare, quest’anno, si inserisce in un contesto in cui, finalmente, dall’Europa al livello locale, a partire dall’Affordable Housing Act fino ai nostri Piani Casa, la questione abitativa è tornata centrale. Il tema di quest’anno è ‘un’abitazione adeguata a tutti’ e richiama l’attenzione non solo sul diritto alla casa, ma anche sulla necessità di garantire un abitare dignitoso, che permetta a ciascuno di avere un luogo in cui progettare la propria vita”.

Il problema abitativo sta diventato strutturale.

“Esatto. Oggi il problema abitativo è un fenomeno strutturale: non possiamo più parlare semplicemente di emergenza. Riguarda non solo le fasce più deboli, ma anche i ceti medi che, soprattutto nelle aree urbane, rischiano di scivolare in una situazione di povertà. Per questo la Giornata Mondiale dell’Habitat è importante: per affrontare problemi complessi come questi servono competenze, politiche e, direi, anche un salto culturale. Occasioni come questa aiutano a mantenere alta l’attenzione e a tenere vivo il confronto”.

In che modo sta agendo Cooperative Habitat per favorire il diritto all’abitare?

“Confcooperative Habitat opera nel solco tracciato dal mandato costituzionale. L’articolo 45 della nostra fantastica Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione. Le cooperative sono soggetti di impresa che non hanno come obiettivo il profitto privato, ma una finalità mutualistica: rispondere ai bisogni delle persone che sono i nostri soci, tra cui il bisogno di una casa.

Operate nel sentiero tracciato dall’economia sociale.

“Sì. L’assenza di una logica di profitto, propria invece dell’impresa che ricerca un utile, consente alle cooperative di lavorare nel solco dell’economia sociale e di offrire abitazioni fuori dal mercato. Questo è il mestiere di Habitat ed è ciò che stiamo mettendo in campo per favorire concretamente il diritto all’abitare”.

Quali sono i vostri desideri per il futuro sul versante del diritto all’abitare?

“Il diritto all’abitare deve riguardare prioritariamente le città, ma anche le aree interne. È un aspetto che non va dimenticato: con dinamiche diverse da quelle urbane, anche qui abbiamo problemi di spopolamento, legati anche al degrado del patrimonio abitativo. Gian Carlo Consonni, che per Habitat ha scritto la Carta dell’Habitat, è un urbanista e un fine studioso dei processi di trasformazione urbana. Ha intitolato la sua ultima pubblicazione ‘Le città non si salvano più’ e sostiene che la sostenibilità ecologica non possa prescindere da una profonda equità e inclusione sociale nei centri urbani, dove emergono le maggiori contraddizioni e si producono le più forti diseguaglianze. Tra queste c’è anche il rischio di scivolare verso la povertà a causa dei costi dell’abitare, sia per chi è proprietario sia per chi è in affitto, soprattutto nei centri urbani”.

L’inclusione è importantissima anche in quest’ambito.

Si. Il primo obiettivo è proprio quello di lavorare insieme perché l’abitare non sia una causa di diseguaglianza, ma diventi un elemento di inclusione, attraverso un’economia sociale che non lasci indietro nessuno e una redistribuzione delle risorse a favore di chi oggi fa più fatica ad abitare”.