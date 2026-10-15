Giornata dell’alimentazione: filiere sostenibili e resilienti per nutrire tutti

Il contrasto alla fame nel mondo procede lentamente. Secondo il rapporto SOFI 2026, l’anno scorso ha colpito 645 milioni di persone, un calo di circa 14 milioni rispetto al precedente. Un elemento positivo, ma lotta alla fame e all’insicurezza alimentare non si compone solo del dato quantitativo. Passa, oltre che dall’accesso al cibo, dalla possibilità di seguire una dieta sana e da sistemi agroalimentare sostenibili e resilienti alle crisi. Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione “Innovare oggi per nutrire il domani” esorta a costruire filiere capaci di sfamare tutti senza depauperare le risorse dei territori grazie alla tecnologia – da integrare con le conoscenze delle comunità rurali. “La fame è un problema economico, sociale e politico che richiede impegno e responsabilità”, afferma C. Alessandro Mauceri.

L’intervista

La fame nel mondo scende: lo scorso anno ne hanno sofferto quasi 14 milioni di persone in meno. Dottor Mauceri, siamo sulla strada giusta per sconfiggerla?

“Il dato è positivo, ma non basta. È improbabile che gli obiettivi fissati siano raggiunti entro le scadenze previste. Parliamo di centinaia di milioni di persone private di un diritto fondamentale, riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. La fame, però, non si misura soltanto in quantità di cibo disponibile”.

A cos’altro dobbiamo guardare?

“Contano la qualità dell’alimentazione, la possibilità di acquistare prodotti sani, la stabilità dei mercati e la capacità dei sistemi alimentari di resistere a guerre, crisi economiche ed emergenze climatiche. Secondo la FAO, sono circa 2,7 miliardi le persone che non possono permettersi una dieta sana. Servono interventi strutturali sulle cause dell’insicurezza alimentare: investimenti nell’agricoltura sostenibile, sostegno ai piccoli produttori, politiche sociali efficaci e una distribuzione più equa delle risorse”.

Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione 2026 è “Innovare oggi per nutrire il domani”. Quale innovazione permette un futuro alimentare sostenibile?

“Questa edizione ci invita a mettere scienza e tecnologia al servizio delle persone e del pianeta. Non basta produrre più cibo a parità di superficie agricola: occorre garantire alimenti sani e accessibili, utilizzando meglio le risorse naturali. L’innovazione deve ridurre gli sprechi e rendere le comunità agricole più resilienti attraverso sistemi di irrigazione efficienti, colture resistenti alla siccità e alle malattie e strumenti per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la gestione dei raccolti. Importante anche rafforzare le filiere locali, migliorare la conservazione degli alimenti, recuperare le eccedenze e garantire un accesso più equo ai mercati per i piccoli produttori, soprattutto nei Paesi vulnerabili. In una parola costruire sistemi agroalimentari capaci di nutrire tutti, oggi e in futuro, senza compromettere le risorse del pianeta”.

Innovazione e tradizioni delle popolazioni indigene possono convivere?

“Nel corso dei secoli, le comunità indigene e rurali hanno sviluppato tecniche per conservare l’acqua, proteggere la fertilità dei suoli e coltivare varietà resistenti alla siccità e alle condizioni climatiche avverse. Un patrimonio di competenze e biodiversità che può rendere i sistemi alimentari più sostenibili e resilienti. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra progresso scientifico e tradizioni. Nutrire le generazioni future non significa rinunciare a ciò che abbiamo imparato, ma integrare queste conoscenze con le opportunità offerte dalla tecnologia e impedire che gli interessi economici di pochi prevalgano sulla sostenibilità, tutelando le comunità locali e riconoscendone il ruolo attivo, anziché considerarle semplici consumatrici di prodotti industriali”.

Le soluzioni possono essere differenti in base ai contesti?

“Bisogna capire che non esiste un unico modello agricolo e alimentare. Per affrontare la fame e la crisi climatica bisogna valorizzare culture, esperienze e competenze diverse, costruendo soluzioni adatte ai territori e alle esigenze delle comunità. La fame non è una fatalità né una conseguenza inevitabile della scarsità di cibo: è un problema economico, sociale e politico che richiede impegno e responsabilità”.