Giornata della Nonviolenza: l’occasione per disarmare le parole

La pace non comincia quando tacciono le armi, ma molto prima: nelle parole che scegliamo, nel modo in cui affrontiamo i conflitti, nella capacità di riconoscere l’altro senza trasformarlo in un nemico. È questo il significato più profondo della Giornata Internazionale della Nonviolenza, che si celebra in occasione anniversario della nascita di Mahatma Gandhi. In un tempo segnato da guerre, divisioni e una crescente aggressività nel dibattito pubblico, la nonviolenza torna a interrogarci. Interris.it, in merito al valore di questa giornata, ha intervistato il professor Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale delle Acli con delega alla pace e alla rete territoriale.

L’intervista

Professor Milesi, qual è il significato della Giornata Internazionale della Nonviolenza? Quale messaggio dovrebbe consegnare alle nostre società?

“La Giornata Internazionale della Nonviolenza, celebrata il 2 ottobre nell’anniversario della nascita di Gandhi, non è soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per interrogarci sulla qualità delle nostre relazioni, della politica e della convivenza civile”.

La nonviolenza è attiva.

“La nonviolenza non è passività, rassegnazione o assenza di conflitto: è una forza attiva, esigente, persino rivoluzionaria. Significa riconoscere il conflitto, attraversarlo e trasformarlo senza annientare l’altro; contrastare l’ingiustizia senza riprodurre la violenza, opporsi al male senza disumanizzare chi lo compie e difendere le vittime senza considerare la violenza l’unica risposta possibile”.

È importante disarmare le parole.

“Esattamente. La violenza comincia molto prima delle bombe: nelle parole che umiliano, nelle disuguaglianze, nel razzismo e nel disprezzo dell’altro. La pace, allora, non consiste soltanto nel far tacere le armi, ma nel disarmare per tempo parole, coscienze, economia e politica. La violenza può produrre una vittoria immediata, ma non una pace duratura”.

Di fronte alla logica delle armi che si sta diffondendo sempre di più, come può la società civile tornare a essere protagonista della costruzione della pace?

“Anzitutto liberandosi dall’idea di essere marginale o impotente. La società civile non sostituisce politica e diplomazia, ma può orientarle e incalzarle, impedendo che la guerra venga considerata un fatto naturale”.

Bisogna essere protagonisti della pace.

“Sì. Essere protagonisti della pace significa costruire una coscienza critica e porre domande precise: quanto spendiamo per le armi e quanto per prevenire i conflitti? Quali interessi economici alimentano le guerre? Quali conseguenze producono le nostre scelte militari e commerciali? Occorre sostenere il disarmo, la messa al bando delle armi nucleari, la trasparenza nel commercio degli armamenti e la tutela della legge 185 del 1990, insieme ai corpi civili di pace, alla mediazione, alla cooperazione internazionale e a una difesa civile non armata e nonviolenta”.

La giustizia sociale è un fattore determinante.

Indubbiamente. La sicurezza nasce dalla giustizia sociale, dai diritti, dalla cura dell’ambiente, dal lavoro dignitoso e da istituzioni internazionali credibili. Anche le città possono diventare luoghi di pace, secondo l’intuizione che fu di Giorgio La Pira”.

Quali sono, a suo parere, oggi i luoghi decisivi per educare alla nonviolenza e contrastare la cultura dello scontro?

“I luoghi decisivi sono quelli in cui si formano le persone e si sperimenta la relazione con gli altri: famiglia, scuola, lavoro, quartieri, parrocchie, oratori, spazi sportivi e culturali. La scuola può insegnare che il conflitto non è necessariamente distruttivo, attraverso ascolto, mediazione e pensiero critico. Anche il lavoro è fondamentale, perché mette in relazione interessi, generazioni, culture e fragilità”.

Occorre promuovere la pace a tutto campo.

Certamente. Per questo è importante promuovere scuole di pace e nonviolenza anche nel mondo del lavoro. Va considerato inoltre l’ambiente digitale come un autentico luogo educativo: gli algoritmi tendono a premiare ciò che divide e indigna. Educare alla nonviolenza significa imparare ad abitare la rete senza trasformare ogni divergenza in una guerra e ogni interlocutore in un bersaglio”.

Che ruolo può avere l’associazionismo cattolico su questo versante?

“L’associazionismo cattolico e cristiano, ma in generale tutte le fedi e le religioni, possono avere un ruolo decisivo, purché non ci si limiti a dichiarazioni generiche. Il Vangelo ci consegna una visione radicale della fraternità: l’altro, anche quando è diverso da noi, non perde mai la sua dignità. L’enciclica Fratelli tutti ricorda che non esistono pace e fraternità senza una politica capace di riconoscere ogni persona come parte della medesima famiglia umana”.

La pace deve essere testimoniata.

Sì. Il compito dell’associazionismo cattolico è rendere la pace concreta e popolare: non soltanto dire che un altro mondo è possibile, ma costruirlo, sperimentarlo e testimoniarlo nei territori e nelle relazioni quotidiane”.