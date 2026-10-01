In Evidenza

Giornata della Nonviolenza: l’occasione per disarmare le parole

Il significato della nonviolenza spiegato a Interris.it dal professor Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale delle Acli in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza

Di Christian Cabello
Foto Pierangelo Milesi, per gentile concessione

La pace non comincia quando tacciono le armi, ma molto prima: nelle parole che scegliamo, nel modo in cui affrontiamo i conflitti, nella capacità di riconoscere l’altro senza trasformarlo in un nemico. È questo il significato più profondo della Giornata Internazionale della Nonviolenza, che si celebra in occasione anniversario della nascita di Mahatma Gandhi. In un tempo segnato da guerre, divisioni e una crescente aggressività nel dibattito pubblico, la nonviolenza torna a interrogarci. Interris.it, in merito al valore di questa giornata, ha intervistato il professor Pierangelo Milesi, vicepresidente nazionale delle Acli con delega alla pace e alla rete territoriale.

L’intervista

Professor Milesi, qual è il significato della Giornata Internazionale della Nonviolenza? Quale messaggio dovrebbe consegnare alle nostre società?

“La Giornata Internazionale della Nonviolenza, celebrata il 2 ottobre nell’anniversario della nascita di Gandhi, non è soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per interrogarci sulla qualità delle nostre relazioni, della politica e della convivenza civile”.

La nonviolenza è attiva.

“La nonviolenza non è passività, rassegnazione o assenza di conflitto: è una forza attiva, esigente, persino rivoluzionaria. Significa riconoscere il conflitto, attraversarlo e trasformarlo senza annientare l’altro; contrastare l’ingiustizia senza riprodurre la violenza, opporsi al male senza disumanizzare chi lo compie e difendere le vittime senza considerare la violenza l’unica risposta possibile”.

È importante disarmare le parole.

“Esattamente. La violenza comincia molto prima delle bombe: nelle parole che umiliano, nelle disuguaglianze, nel razzismo e nel disprezzo dell’altro. La pace, allora, non consiste soltanto nel far tacere le armi, ma nel disarmare per tempo parole, coscienze, economia e politica. La violenza può produrre una vittoria immediata, ma non una pace duratura”.

Di fronte alla logica delle armi che si sta diffondendo sempre di più, come può la società civile tornare a essere protagonista della costruzione della pace?

“Anzitutto liberandosi dall’idea di essere marginale o impotente. La società civile non sostituisce politica e diplomazia, ma può orientarle e incalzarle, impedendo che la guerra venga considerata un fatto naturale”.

Bisogna essere protagonisti della pace.

“Sì. Essere protagonisti della pace significa costruire una coscienza critica e porre domande precise: quanto spendiamo per le armi e quanto per prevenire i conflitti? Quali interessi economici alimentano le guerre? Quali conseguenze producono le nostre scelte militari e commerciali? Occorre sostenere il disarmo, la messa al bando delle armi nucleari, la trasparenza nel commercio degli armamenti e la tutela della legge 185 del 1990, insieme ai corpi civili di pace, alla mediazione, alla cooperazione internazionale e a una difesa civile non armata e nonviolenta”.

La giustizia sociale è un fattore determinante.

Indubbiamente. La sicurezza nasce dalla giustizia sociale, dai diritti, dalla cura dell’ambiente, dal lavoro dignitoso e da istituzioni internazionali credibili. Anche le città possono diventare luoghi di pace, secondo l’intuizione che fu di Giorgio La Pira”.

Quali sono, a suo parere, oggi i luoghi decisivi per educare alla nonviolenza e contrastare la cultura dello scontro?

“I luoghi decisivi sono quelli in cui si formano le persone e si sperimenta la relazione con gli altri: famiglia, scuola, lavoro, quartieri, parrocchie, oratori, spazi sportivi e culturali. La scuola può insegnare che il conflitto non è necessariamente distruttivo, attraverso ascolto, mediazione e pensiero critico. Anche il lavoro è fondamentale, perché mette in relazione interessi, generazioni, culture e fragilità”.

Occorre promuovere la pace a tutto campo.

Certamente. Per questo è importante promuovere scuole di pace e nonviolenza anche nel mondo del lavoro. Va considerato inoltre l’ambiente digitale come un autentico luogo educativo: gli algoritmi tendono a premiare ciò che divide e indigna. Educare alla nonviolenza significa imparare ad abitare la rete senza trasformare ogni divergenza in una guerra e ogni interlocutore in un bersaglio”.

Che ruolo può avere l’associazionismo cattolico su questo versante?

“L’associazionismo cattolico e cristiano, ma in generale tutte le fedi e le religioni, possono avere un ruolo decisivo, purché non ci si limiti a dichiarazioni generiche. Il Vangelo ci consegna una visione radicale della fraternità: l’altro, anche quando è diverso da noi, non perde mai la sua dignità. L’enciclica Fratelli tutti ricorda che non esistono pace e fraternità senza una politica capace di riconoscere ogni persona come parte della medesima famiglia umana”.

La pace deve essere testimoniata.

Sì. Il compito dell’associazionismo cattolico è rendere la pace concreta e popolare: non soltanto dire che un altro mondo è possibile, ma costruirlo, sperimentarlo e testimoniarlo nei territori e nelle relazioni quotidiane”.

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Fiscal Drag: di cosa si tratta e qual è la portata del fenomeno

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Christian Cabello
Christian Cabello

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE