Il patrimonio arboreo è fondamentale per la vita sulla Terra come la conosciamo oggi e un importante fattore della qualità di vita nelle nostre città, soprattutto per l’intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi sono infrastrutture “verdi” che, tra i molti servizi ecosistemici che producono, consentono di abbassare la temperatura nell’area circostante, a benefici dei più piccoli e dei fragili. La loro efficacia deriva dalla loro tutela, come spiega alla vigilia della Giornata nazionale degli alberi il professore ordinario di Arboricoltura e coltivazione arboree dell’Università di Firenze Francesco Ferrini: la forestazione urbana non è crea vantaggi solo in base al numero di alberi messi a dimora, ma dalla cura che gli permette di attecchire e sopravvivere.

L’intervista

Professor Ferrini, perché celebriamo gli alberi?

“Senza gli alberi, e in generale le piante, non ci sarebbe la vita sulla Terra come la conosciamo. Gli alberi producono molti benefici perché rilasciano ossigeno, puliscono l’aria, proteggono il suolo mantenendo saldo il terreno grazie alle radici, prevenendo così frane e smottamenti, sono l’habitat naturale di innumerevoli specie di uccelli, insetti e animali selvatici, inoltre migliorano la qualità della nostra vita sociale ed ambientale”.

Il patrimonio arboreo è anche un tesoro culturale…

“Gli alberi sono i testimoni silenziosi della nostra storia, attraversano generazioni, trasformazioni del paesaggio, eventi. La comunità può riconoscergli un significato, come il legame con un luogo, la longevità, un fatto. La loro tutela non riguarda quindi soltanto la salute e i benefici ambientali, ma anche la conservazione di una memoria condivisa del rapporto tra le persone e il territorio”.

Il recente rapporto “Foreste in comune” ci dice che siamo una nazione forestale, con un terzo del territorio nazionale coperto dalle foreste. una buona notizia?

“Siamo uno dei Paesi con maggiore superficie forestale in Europa, che sta pure aumentando – questo è un dato molto positivo. Dobbiamo esserne orgogliosi ma anche averne cura e cercare di migliorare ulteriormente la situazione nel futuro. L’indagine ha pure introdotto altri indicatori, come il rapporto tra la superficie forestale e quella del territorio comunale, inoltre ha preso in esame anche indicatori socio-economici molti importanti”.

Negli ultimi anni in molte città si mettono a dimora alberi. Come procede la forestazione urbana?

“Il Ministero dell’Ambiente ci dice che con il decreto clima sono stati piantati quasi 4 milioni di alberi e altri 4,5 milioni con i Pnrr, ma c’è molta disomogeneità territoriale nelle messe a dimora e oltretutto questi interventi sono stati realizzati con finanziamenti straordinari, vedremo cosa succede quando non ci saranno queste risorse. Un ulteriore elemento di cautela deriva dalle molte fallanze riscontrate – le piante che non hanno attecchito dopo l’impianto. Non dobbiamo quindi misurare la forestazione in termini di alberi piantati, ma di quanti poi sono effettivamente sopravvissuti”.

La cura quindi è importante quanto e più della messa a dimore per godere dei benefici ambientali…

“La Fao sottolinea che gli alberi urbani richiedono una gestione specifica per via dei suoli compattati, della scarsità o dell’eccesso di acqua e degli altri stress tipici dell’ambiente cittadino. La loro capacità di mitigare il caldo grazie all’ombra delle chiome e all’evapotraspirazione, di gestire l’acqua piovana e di sostenere la salute e il benessere di tutti per essere durevoli derivano da alcune condizioni, come la scelta di specie adatte al sito e al clima, con spazio e suolo sufficiente per le radici, irrigazione e le potature quando sono necessarie per la loro crescita”.

Alla luce degli effetti del cambiamento climatico, con eventi estremi più frequenti e città sempre più calde, sarà necessario scegliere specie resilienti?

“Circa il 70-75% degli alberi attualmente presenti nelle nostre città potrebbe andare incontro a dei grossi problemi legati alla crisi climatica, molte specie non saranno in grado di fronteggiare gli eventi estremi. Nella scelta delle piante da mettere a dimora quindi bisognerà valutare, caso per caso, quelle che saranno tolleranti alle condizioni future. La selezione corretta deve poi accompagnarsi a una pianificazione adeguata, dalla progettazione del sito alla cura. Anche una specie potenzialmente tollerante rischia di non farcela se viene piantata in poco suolo o rimane senza acqua durante l’attecchimento”.

Per avere città più verdi, dovremo ripensare l’urbanistica?

“Il verde non va concentrato solo nelle zone centrali, deve andare vicino a dove le persone vivono, studiano e lavoro, consentendo una fruibilità in sicurezza ed autonomia per tutti. L’accessibilità inoltre non si misura solo in termini di distanza, infatti conta anche la qualità dei percorsi, la possibilità concreta di usare gli spazi per diverse funzioni, dal gioco alle relazioni sociali – sempre nel rispetto degli ecosistemi”.