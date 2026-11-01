Giornalisti, la Giornata contro l’impunità richiama il valore dell’informazione libera

Minacce, intimidazioni, querele temerarie e, nei casi più gravi, uccisioni: il giornalismo, a diverse latitudini, è sempre più esposto a pressioni che mettono a rischio la libertà di informare e il diritto dei cittadini a conoscere i fatti. In un momento sempre più segnato da guerre, conflitti e disinformazione, porre fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti significa difendere non soltanto chi racconta la realtà, ma anche la qualità della democrazia. Su questi temi, in occasione della Giornata per porre fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti, Interris.it ha intervistato Gigio Rancilio, giornalista e divulgatore, già caporedattore di Avvenire.

L’intervista

Rancilio, che significato ha, per lei, la Giornata per porre fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti?

“La prima cosa che mi viene in mente è che ricorre nello stesso giorno in cui commemoriamo i defunti. Non è una coincidenza priva di significato: la Giornata è nata per ricordare l’uccisione, avvenuta in Mali nel 2013, di due giornalisti della radio pubblica francese e, con loro, tutte le vittime del giornalismo. Come suggerisce il titolo della Giornata, però, non si tratta soltanto di ricordare chi è stato ucciso”.

I crimini contro i giornalisti sono molti.

“Sì, dal 1993 sono stati assassinati circa 1.700 giornalisti e l’85% di questi delitti è rimasto impunito. Sono aumentate del 67% le uccisioni nelle zone di guerra rispetto al quadriennio precedente. Nel 2025 sono stati uccisi 129 giornalisti. Inoltre, il 73% dei giornalisti ha subito violenze digitali: insulti, campagne organizzate di attacchi online e minacce che, in alcuni casi, si sono tradotte in intimidazioni fisiche. E poi c’è tutto il resto”.

Nel tempo storico che viviamo, guerre, conflitti e tensioni sociali aumentano sempre di più. Cosa significa essere un giornalista oggi?

“Significa confrontarsi con un pubblico sempre meno convinto dell’utilità del nostro lavoro, senza comprendere che il buon giornalismo sarà sempre più necessario. Ci avviamo verso un mondo in cui nulla sembra più vero e tutto appare verosimile, ma, se tutto è verosimile, tutto può essere falso. Ci mancano punti di riferimento, verifiche, professionisti che vadano sul campo a raccontare direttamente i fatti: gli inviati, quelli che consumano le scarpe, come ricordava Papa Francesco in un messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”.

I giornalisti sono nel mirino per diversi motivi.

“Esatto. I giornalisti sono nel mirino per molte ragioni. Alle uccisioni si aggiungono le minacce online e le cosiddette SLAPP, le querele temerarie: azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. In Italia vengono definite anche querele bavaglio. Sono cause avviate non per vincere, ma per intimidire e mettere a tacere giornalisti e testate più piccole. A promuoverle possono essere politici, grandi aziende e multinazionali”.

Le persone colpite sono diverse.

“Sì. Vengono colpiti anche attivisti, ONG e cittadini. Si chiedono risarcimenti milionari e si trascinano i procedimenti per anni. Un singolo giornalista o una piccola realtà editoriale non dispone delle risorse necessarie per sostenere una difesa legale così lunga e costosa. Di fronte alla richiesta di censurare il proprio lavoro, può quindi rinunciare a pubblicare e arrivare persino ad autocensurarsi prima di avviare un’inchiesta. È una delle minacce più gravi, soprattutto in un settore già in crisi economica».

Guardiamo al futuro: a tuo parere, alla luce di questa giornata, che strumenti servirebbero per salvaguardare la professionalità e l’incolumità dei giornalisti?

“Sulle SLAPP, ad esempio, l’Europa aveva introdotto indicazioni importanti. L’Italia, però, le ha recepite con colpevole ritardo, ricevendo un richiamo poco più di un mese fa, e con una limitazione significativa: la protezione riguarda soltanto le controversie transnazionali. Chi promuove cause in Italia può quindi continuare ad agire senza beneficiare delle stesse tutele. È una protezione parziale”.

C’è bisogno di un giornalismo forte.

“Sì. Abbiamo bisogno di un giornalismo forte, adeguatamente retribuito e dotato dei mezzi necessari. Non si tratta soltanto di tutelare una categoria professionale, ma di garantire un’informazione che sia davvero un bene pubblico e migliori le nostre vite”.

L’informazione corretta è molto importante.

“Esatto. Informarsi significa formarsi, crescere e sviluppare sensibilità. Solo attraverso un’informazione corretta possiamo compiere scelte consapevoli. Se, invece, accettiamo tutto ciò che troviamo in rete soltanto perché conferma i nostri pregiudizi e le nostre convinzioni politiche, finiamo per compiacere noi stessi, convincendoci di avere sempre ragione e che gli altri abbiano torto. Questo atteggiamento non fa crescere le comunità e le società, ma le conduce verso una deriva in cui la libertà, l’informazione e i valori positivi vengono progressivamente soffocati”.