Georges Bernanos, il pensatore che Leone XIV riscopre per custodire la dignità umana

Nel suo recente viaggio apostolico in Francia, papa Leone XIV ha espresso la sua preoccupazione per i pericoli che minacciano la “dignità inalienabile della persona umana” in una società continuamente stravolta dai continui sviluppi della tecnica. Lo ha fatto rivolgendosi alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico nel palazzo dell’Eliseo, a Parigi, venerdì 25 settembre, davanti al presidente Emmanuel Macron. Papa Leone XIV, che nel suo discorso ha elogiato il genio francese e – in particolare – il contributo dei cattolici nel progresso spirituale e culturale del paese, ha dunque citato un autore cattolico considerato uno dei massimi esponenti della letteratura francese del Novecento: Georges Bernanos. “Già ai suoi tempi – ha affermato Leone XIV – Georges Bernanos intuiva il rischio di vedere l’obbedienza cieca e l’irresponsabilità diventare padrone di un «Paradiso delle Macchine». Egli sottolineava come, per sfuggirvi, la civiltà francese avesse invece lavorato per secoli alla formazione di uomini liberi, pienamente responsabili delle proprie azioni (Cfr G. Bernanos, La France contre les robots, Rio de Janeiro 1946, p. 114)”.

Un uomo controcorrente

Nato a Parigi nel 1888 in una famiglia cattolica e monarchica, Bernanos partecipò attivamente alla vita politica e sociale del suo tempo tramite l’attivismo politico ma, soprattutto, attraverso la pubblicazione di articoli e libri. Autore di romanzi considerati capolavori della letteratura del Novecento come Diario di un curato di campagna (che ha vinto il Grand Prix du roman de l’Académie Française e ispirato un film di Bresson nel 1951), Dialogo delle carmelitane, Sotto il sole di Satana. È oggi annoverato tra i più grandi scrittori francesi del XX Secolo e uno dei principali esponenti del cosiddetto Renouveau catholique (assieme, tra gli altri, a Charles Péguy, Paul Claudel e Léon Bloi) fervente movimento letterario e artistico sorto in Francia e sviluppatosi poi in tutta l’Europa centrale. Aveva 26 anni quando scoppiò la prima guerra mondiale, conflitto che segnò per sempre la storia dell’umanità. Si arruolò come volontario rimanendo ferito alla gamba nel 1918. Dopo la guerra capì che la sua vera battaglia, il suo nuovo fronte, doveva essere quello spirituale e intellettuale: utilizzò la scrittura per auspicare, quasi invocare, una rinascita spirituale della Francia e dell’Europa in un tempo di decadenza e di crisi morale, politica e intellettuale. Profetizzo, in anni di pace, che l’orrore della guerra poteva facilmente tornare a sconvolgere la Francia. Pur avendo militato e preso parte alle formazioni giovanili di destra, nel 1932 ebbe a dire «non sono di destra né di sinistra ma cristiano». Era convinto del «rischio di un fallimento spirituale mille volte più disastroso del fallimento bellico», intuendo profeticamente i pericoli che l’uomo correva avendo perso la propria anima allontanandosi sempre più dai valori cristiani.

Scrittore per vocazione

La sua attività di scrittore seguiva una idea ben precisa: difendere la verità e la libertà nell’epoca della menzogna e dell’inganno. Lo fece con passione, con la violenza che caratterizza chi impegna tutto sé stesso nella battaglia. Era convinto che un mondo senza Dio rischiava di diventare «il mondo degli automi, il mondo senza l’uomo». Si schierò dunque apertamente a favore della fede, dei valori conservatori e della monarchia, salvo poi allontanarsi dalle posizioni politiche più estreme. Questo lo portò ad assumere posizioni inattuali, controcorrente, a polemizzare apertamente con gli intellettuali dell’epoca e a denunciare gli errori delle filosofie e delle politiche più in voga in quegli anni. Di fronte alla grande mobilitazione per la guerra auspicava una «mobilitazione totale per la pace totale».

L’Esilio in Brasile e la Francia contro i robot

Dopo la Prima Guerra, mentre l’Europa godeva di anni di pace, di progresso culturale, artistico e tecnologico (conosciuti come les années folles), Bernanos riconobbe il grande inganno in cui cadde la Francia e tutto il continente europeo: quello del rilassamento morale e del dimenticare la tragedia appena attraversata per dedicarsi allo svago e al godimento: l’Europa si era trasformata in un «gigante casinò». Nel 1938 – dopo l’accordo di Monaco in cui la Francia scende a patti con Hitler e Mussolini – lascia l’Europa e parte in esilio volontario in Brasile assieme alla moglie e ai sei figli perché, scrive, «l’Europa era diventata irrespirabile per gli uomini liberi». In Brasile, nel 1944, scrive “La Francia contro i robot“, l’ultimo suo libro prima del ritorno in Francia, che verrà pubblicato nel 1947, un anno prima della sua morte. Non un romanzo ma un atto di accusa, politico e sociale diretto a un paese, la Francia, che ha tradito se stessa. Parlando ai suoi compatrioti, Bernanos si scaglia contro il dominio del capitalismo industriale e del progresso tecnologico, che disumanizzano il mondo costruendo una società guidata dal valore dell’efficienza, delle prestazioni e del guadagno, e allontanando l’uomo da qualsiasi attività spirituale. Bernanos combatte anche l’ascesa di uno statalismo che ostruiva la libertà delle coscienze e la singolarità di ogni persona. Il progressivo incremento del potere dello stato moderno (il “Moloch tecnico” che sostituisce la Patria) appare come una bestia dominatrice che regola ogni aspetto della vita sociale schiacciando la dimensione spirituale. Sottolineava dunque l’incompatibilità tra le democrazie e la libertà, considerando quel modello politico come chiuso, incapace di cambiare, che promuove in sistema di controllo grazie alla tecnica. Guerre e crisi economiche, scrive, sono utili al sistema per rendere l’uomo sempre più indifeso, impaurito, docile e schiavo: ossia sempre meno libero. «Capitalisti, fascisti, marxisti tutta questa gente si assomiglia», scrive.

Un profeta anche per il nostro tempo

Un profeta per il suo tempo ma – anche grazie a papa Leone XIV – un profeta per il nostro tempo, in cui l’uomo, abbandonato Dio, rischia di abbandonarsi sempre più alla tecnica, dimenticando chi è e rinunciando volontariamente alla sua libertà per immergersi nell’apparente “paradiso delle macchine”.