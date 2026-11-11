“Francesco, i carismi semplici”: un’eredità viva per le sfide del presente

“La memoria di un santo, distante da noi nel tempo ma vicinissimo all’esperienza dell’uomo e della donna di ogni epoca, può realmente diventare eredità viva per il presente e valido strumento di evangelizzazione”. Con queste parole il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, nella prefazione a “Francesco, i carismi semplici”, richiama la forza di una testimonianza che continua a interrogare la Chiesa e la società. Nel volume, pubblicato dalle Edizioni Rinnovamento nello Spirito, la giornalista Francesca Cipolloni rilegge la vita del Poverello d’Assisi attraverso quattro carismi: pace, povertà, fraternità ed ecologia.

Quattro carismi per leggere il presente

Il filo che li unisce è l’azione dello Spirito Santo, di cui Francesco si fece docile strumento. De Donatis sottolinea come ciascuno di questi doni custodisca una profondità da riscoprire: la pace chiede la partecipazione operosa di ogni persona; la povertà libera il cuore dalla cupidigia e dall’illusione dell’autosufficienza; la fraternità permette di riconoscere e amare l’altro oltre ogni distanza e appartenenza. Uno sguardo che si estende all’intero creato, legando la tutela della natura alla giustizia verso i poveri e alla responsabilità sociale.

L’autrice e la nascita del libro

Nata a Recanati nel 1980, Francesca Cipolloni è giornalista pubblicista, impegnata nella stampa ecclesiale e nelle comunicazioni sociali. Dal 2018 cura l’Ufficio stampa del Rinnovamento nello Spirito Santo, è corrispondente del Sir e firma su Avvenire. Il libro nasce da un percorso di spiritualità e conoscenza di san Francesco promosso dai Frati Cappuccini nella sua città: un’esperienza personale che ha incontrato il lavoro giornalistico, diventando occasione di approfondimento e di condivisione.

Una semplicità da vivere ogni giorno

Nell’ottavo centenario della morte del Santo, l’autrice invita a misurarsi con la concretezza della sua scelta evangelica. La pace comincia nelle case, la riconciliazione passa attraverso l’ascolto e il perdono, la fraternità prende forma nelle relazioni quotidiane. Interris.it ha intervistato Francesca Cipolloni per approfondire questa eredità spirituale e comprendere come la semplicità di Francesco possa ancora offrire risposte alle inquietudini del nostro tempo.

L’intervista

Come è nata l’idea di questo libro e quale domanda su san Francesco l’ha guidata nella sua realizzazione?

“La presentazione del libro nella mia Recanati l’ho introdotta con un aforisma del genio Antoni Gaudì: ‘L’originalità consiste nel tornare alle origini’. ‘Francesco, i carismi semplici’, infatti, ha preso forma proprio nella terra in cui sono nata grazie ad un percorso di spiritualità e di conoscenza della figura del Santo di Assisi promosso dai Frati Cappuccini. Una piccola fiamma che si è accesa, e che è divampata poi attraverso le mie skills giornalistiche grazie al mio impegno nella comunicazione con cui servo il Rinnovamento nello Spirito Santo: il testo custodisce difatti un taglio pneumatologico e intende mettere a fuoco l’opera che lo Spirito ha suscitato in Francesco alla luce della nostra complessa contemporaneità. Avevo in animo di scrivere un libro ma volevo che la prima opera avesse un carattere particolare e, soprattutto, un fine non scontato. Questa proposta editoriale nasce nell’ambito dell’Anno Giubilare Francescano per riscoprire aspetti ‘inediti’ del modello di santità di Francesco, raccontandone sia i tratti carismatici che ne hanno scandito il passaggio su questa terra, sia il messaggio che ancora oggi la sua spiritualità suscita. Ho scelto quattro parole-chiave per provare a fornire ai lettori un significativo e, per quanto possibile, non banale contributo che, al di là del contenuto storico-culturale, possa offrire utili spunti di riflessione e di evangelizzazione. La domanda che mi ha accompagnata è stata ‘semplicemente’ una: qual è il legame che ha unito il cammino e l’esempio dell’uomo Francesco allo Spirito, da lui ritenuto il “vero Ministro generale dell’Ordine” e autentica forza che può convertirci tutti alla sequela di Cristo?”.

Il titolo parla di “carismi semplici”. Che cosa significa questa semplicità, quando pace, povertà, fraternità ed ecologia ci pongono davanti a scelte tanto impegnative?

“Tommaso da Celano, nella Vita Prima, tratteggiando il volto di Francesco utilizza spesso questa parola. Il biografo sottolinea quanto il Santo fosse ‘bello, splendido e glorioso nella sua innocenza di vita, nella semplicità della sua parola, nella purezza di cuore, nell’amore di Dio, nella carità fraterna, nella prontezza dell’obbedienza, nella condiscendenza cordiale’ e ancora ‘veloce nel perdonare, lento all’ira, fervido di ingegno, di buona memoria, sottile nelle discussioni, prudente nelle decisioni e di grande semplicità. Severo con sé, indulgente con gli altri’. Di fronte a temi che oggi ci appaiono mastodontici e che già nel suo secolo risultavano sfidanti, lui ha mostrato la stessa, identica postura facendosi araldo di quella minorità che trova piena e coerente aderenza nel Vangelo di Cristo. Sposando l’espressione adoperata da mons. Felice Accrocca, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, la semplicità consiste anzitutto nello ‘sminare i cuori’: un cuore libero e saldo in Dio apre sempre a scelte giuste. Fra Pasolini nel suo contributo prefigura inoltre una prospettiva che, a mio avviso, incarna il senso della semplicità da attuare come cristiani nel segno dell’humilitas: ‘L’eredità spirituale di Francesco non si tramanderà anzitutto attraverso grandi iniziative ecclesiali o campagne educative, per quanto preziose. Passerà piuttosto attraverso il silenzio di tante famiglie cristiane che, giorno dopo giorno, si lasciano lentamente plasmare dallo Spirito a quella libertà che il Poverello di Assisi aveva trovato e abitato’”.

Nella prefazione, il cardinale De Donatis indica nello Spirito Santo il vero protagonista della vicenda francescana. Come possiamo comprendere questa dimensione e riconoscerne l’azione anche nella nostra vita?

“Ogni intervista di cui si compone il testo evidenzia in che misura lo Spirito Santo ha operato in Francesco, che se ne fece “docile strumento”, come afferma il Cardinale. Trovo eloquente il passaggio che lo stesso porporato ci offre nell’incipit: ‘Nel grande affresco della storia della Chiesa, Francesco d’Assisi occupa un posto di assoluto rilievo. Dante lo celebrò con un’immagine luminosa: nel bel mezzo di un’epoca di rilassatezza morale e di guerre cosiddette ‘sante’, ‘nacque al mondo un sole’ (Par. XI, 50). Quella luce è opera dello Spirito Santo, che in ogni tempo suscita nella Chiesa i carismi di cui essa ha bisogno per rinnovarsi dall’interno. Per riconoscere e accendere a nostra volta questo lume ci è però necessario un quinto carisma, la profezia: un termine scomodissimo in questo universo alla rovescia sul piano valoriale, e che invece Francesco più di ottocento anni fa seppe interpretare nella sua pazzia e nel suo amore per il Vangelo capaci di rivoluzionare il pensiero cristiano. Mentre imperversa il ricorso all’Intelligenza artificiale, dovremmo invece affinare l’intelligenza spirituale che, nel discernimento e nell’ascolto della Parola, ci permette di cogliere i segni dei tempi e i cambiamenti (vorticosi) della società per tentare di raggiungere quell’umanità che di Dio non conosce o rifiuta il nome”.

La prefazione presenta la pace come un dono da accogliere e tradurre in un impegno quotidiano. In un tempo segnato da guerre e polarizzazioni, quali gesti di Francesco possono aiutarci a costruirla?

“Recentemente, durante un incontro in una scuola, ho raccontato la sensazione scaturita dall’aver visto il carcere in cui venne rinchiuso Francesco dal padre: lui, il Patrono d’Italia, un Santo universale, ha vissuto il conflitto prima di tutto nella sua famiglia. Eppure, ci insegna a costruire ponti di fraternità. Nel capitolo di cui è protagonista fra Patton si distingue la risposta più assennata: la pace inizia nelle nostre case, nelle nostre attività quotidiane e nelle relazioni interpersonali se ci facciamo promotori di ‘artigianalità’, tessendo il dialogo con l’accoglienza ed il perdono. Come scrive il francescano, ogni persona proviene da un’esperienza e da una storia che non si può ignorare, per cui bisogna sempre trovare la via affinché si passi da una situazione in cui “il conflitto produce violenza nei confronti dell’altro a una realtà in cui il conflitto, che nella nostra vita è impossibile eliminare, diventi invece un passaggio intermedio verso la riconciliazione”.

Ha scelto di raccontare Francesco attraverso il dialogo con personaggi di spicco, fra i quali fra Francesco Patton, fra Giampaolo Cavalli, monsignor Felice Accrocca e fra Roberto Pasolini. Che cosa le ha permesso di scoprire questo confronto di voci diverse?

“Il mosaico, così fortemente voluto, in cui nomi autorevoli guardano in profondità a tematiche così impegnative, ha consegnato a me in primis come autrice – e spero accada lo stesso con il pubblico – un ritratto di san Francesco attuale e, direi, caleidoscopico: lo scopo era proprio quello di non farne un’immagine stereotipata, nè tantomeno ideologica. Il cavaliere d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, non è un cimelio del Medioevo, bensì un esempio di magnifica umanità, come ci ha ricordato anche Papa Leone XIV, ‘che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate, perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù’. Attraverso i quattro capitoli, emerge dunque la dinamicità del carisma francescano capace di suscitare ancora forte attrazione: le migliaia di visitatori che ad Assisi a inizio anno hanno reso omaggio alle spoglie mortali del Santo, un corpo tutt’altro che performante o ‘Instagrammabile’, ne sono la riprova. Tra le pagine, in cui non mancano costanti riferimenti alle Fonti Francescane, si possono trovare chiavi di lettura in cui aspetti teologici, biblici ed esistenziali esplicitano quelle che, di fatto, sono le crisi moderne, umane, sociali e spirituali: dalla fede che esige un autentico rinnovamento alla ricerca di una carità che interpella consacrati e laici, dagli scenari di guerra alla visione di una ecologia integrale, che nel Cantico di Frate Sole trova il suo spunto più alto. La consapevolezza più esaustiva di aver compiuto un ‘viaggio’ che va ben oltre il mero progetto editoriale è comunque racchiusa nella postfazione a firma di fra Giulio Cesareo: “Francesco è un dono non da guardare con ammirazione e nostalgia ma colui che ancora continua a ispirarci affinché questo tempo – attraverso la fede, l’amore e le scelte di ciascuno di noi – si manifesti come una palestra di fraternità. E in palestra si sa: si suda, sì, si fa fatica, sì, ma si alimentano e si fanno crescere i talenti e le abilità già presenti in noi. Ci si fa del bene, si costruiscono relazioni e si fa gioco di squadra”.

Nell’ottavo centenario della morte, come possiamo fare della memoria di Francesco un’occasione di cambiamento, oltre la celebrazione dell’anniversario?

“Tutti siamo chiamati per vocazione cristiana alla santità, e nel Pax et bonum, segno dell’identità francescana, come richiamato nel primo capitolo, possiamo e dobbiamo ritrovare il cuore del nostro credere. Per la copertina del libro (un dettaglio del San Francesco di Margarito d’Arezzo), il grafico Turi Distefano ha optato per un’immagine impattante e che in qualche modo tuttora ci scomoda: la mano con impresse le stimmate. Ricordiamo, tra l’altro, che Francesco, ‘alter Christus’, è stato il primo figlio della cristianità a cui furono riconosciuti i segni della croce. Mons. Accrocca, uno dei massimi esperti di francescanesimo, nei suoi scritti ben spiega che quei buchi sulla carne (Tommaso da Celano nella Vita Prima parla di vere e proprie escrescenze date dai chiodi…) non sono un ‘segno magico’ ma la totale conformità di Francesco a Gesù: ossia, ricevendo queste piaghe in condizione di fragilità e povertà che sposò come modello esistenziale, Francesco ancora adesso ci ricorda che la croce, seppur nel dolore, ci apre alla salvezza. È questo il mistero che cristianamente ci schiude all’amore divino ma che viene letto ancora come terrena contraddizione. Ed è qui, io credo, che dovremmo misurarci non solo in questo Anno giubilare. In un’epoca dominata dall’ossessione della futile esteriorità, della prevaricazione prepotente e dall’incapacità di sostenere il peso dei sacrifici e della sofferenza di ogni genere, fare memoria di Francesco guardando al futuro significa provare a sentirci come lui creature piccole ma infinitamente preziose nelle mani dell’Onnipotente”.