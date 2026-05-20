Lo “stile di Maria” contro il caos quotidiano: fra Emiliano Antenucci e la profezia del silenzio

L’uso sapiente delle parole, la forza del Rosario e il valore dell’amicizia autentica che mette al centro Gesù e Maria. In occasione del mese mariano, fra Emiliano Antenucci, rettore del santuario della Madonna del silenzio di Avezzano (AQ), traccia a Interris.it una bussola spirituale per ritrovare la pace interiore nel caos della quotidianità. Un invito a riscoprire lo “stile di Maria” — fatto di ascolto, umiltà e sguardi oltre il rumore — e ad affidarsi alla Vergine come “Mamma delle mamme”, capace di proteggere e accogliere le ferite dell’umanità e le sofferenze dei figli più vulnerabili.

L’Intervista

Fra Emiliano, partiamo subito dall’importanza del mese mariano. Cosa significa oggi, nella nostra quotidianità, sperimentare la maternità e la presenza di Maria?

“Paolo VI diceva che non si può essere cristiani se non si è mariani. Noi dobbiamo respirare una vera devozione alla Madonna, proprio come ci hanno insegnato i grandi santi, da Sant’Alfonso a San Luigi Maria Grignion de Montfort. Avere una devozione significa assumere uno “stile mariano”. E qual è lo stile di Maria? È fatto di silenzio, di ascolto, di attenzione, di nascondimento e, soprattutto, di profonda umiltà”.

A proposito di questo stile, c’è una preghiera antica che attraversa i secoli e che nemmeno la tecnologia ha scalfito, arricchita in epoca recente dai misteri luminosi: il Santo Rosario. Quanto è attuale e potente questo strumento oggi?

“Il Rosario, come ci ha insegnato San Pio da Pietrelcina, è un’arma potente. Ma oltre a questo, a me piace pensarlo come un mazzo di fiori offerto a Maria. Attraverso i suoi misteri ripercorriamo tutta la vita di Gesù e della Vergine, e in questo cammino Maria ci tiene per mano. Il Rosario è una dolce catena che ci lega al cielo, fondamentale per i Papi, per i Santi e per ciascuno di noi. È la vera preghiera del cuore. Qualcuno potrebbe obiettare che è noiosa o ripetitiva, ma la realtà è un’altra: non ci si stanca mai di dire “ti voglio bene” o “ti amo” a una persona cara. Con il Rosario facciamo esattamente la stessa cosa con la Madonna”.

Lei è Rettore del Santuario della Madonna del silenzio. Nelle nostre vite frenetiche, immerse nel rumore, come possiamo recuperare la dimensione del silenzio davanti a Maria? Quale può essere il primo strumento pratico?

“Il Vangelo ci dice che Maria custodiva e meditava tutto nel silenzio del suo cuore. Oggi noi dobbiamo imparare di nuovo a custodirci e a custodire gli altri, soprattutto attraverso l’uso che facciamo delle parole. Custodire significa raccogliersi per essere più radicati, proprio come alberi in terra, e rimanere così nell’amore di Dio. Il primo passo è fermarsi: fermarsi alla presenza del Signore e alla presenza degli altri. Il silenzio, in questo senso, è il più grande maestro per l’ascolto di Dio, di noi stessi e del prossimo”.

Il mese di maggio si apre con la festa della mamma e si chiude il 31 con la festa della Visitazione. Che riflessione le suggeriscono questi due appuntamenti?

“Il mese si conclude con il grande mistero della Visitazione, l’incontro tra Maria e Sant’Elisabetta. È il mistero dell’amicizia vera, dove il bimbo sussulta di gioia nel grembo. Questo ci insegna che ogni bella amicizia è solida solo se mettiamo Gesù e Maria al centro: è così che nascono relazioni autentiche. Inoltre, Maria è la ‘Mamma delle mamme’. Al santuario vengono spesso madri provate da grandi sofferenze, con figli che vivono la schiavitù della droga o dell’alcol. A loro dico sempre: ‘Vai vicino alla Madonna e strappa a lei le grazie. Mettiti sotto il suo manto e dille: tu sei stata mamma come me, hai sofferto come me, intercedi per me'”.

Un pensiero per i più piccoli. Qual è il modo migliore per far entrare i bambini in dialogo con la Vergine, specialmente quelli che non hanno potuto conoscere la propria mamma terrena?

“In un film ho sentito un bambino chiedere alla madre: ‘Chi è la mamma per te?’, e lei ha risposto: ‘La mamma è colei che ti protegge da tutto il male del mondo’. Ecco, ognuno di noi ha due mamme: quella terrena e quella celeste. Dove non riesce ad arrivare la mamma terrena, statene certi, arriva la mamma celeste”.