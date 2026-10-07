Fondazione Imoletta: la disabilità incontra il lavoro, il teatro e la vita

Una dimora di fine Cinquecento immersa nel verde, circondata da un parco e da campi coltivati, che nel tempo è diventata un luogo di incontro, crescita e inclusione. È la Fattoria sociale Villa Imoletta, progetto promosso dalla famiglia Monini per offrire alle persone con disabilità opportunità concrete di relazione, formazione e autonomia. Dall’attività agricola ai laboratori teatrali e musicali, fino ai percorsi di avvicinamento al lavoro, la Fondazione Imoletta Ets guarda al futuro con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più accessibile. Interris.it ha parlato di questa esperienza di inclusione con il presidente Tullio Monini.

L’intervista

Presidente Monini, come sta procedendo l’azione di Fondazione Imoletta per l’inclusione?

“Abbiamo due piste di lavoro: la prima riguarda il completamento dell’accessibilità della struttura, che ci sta impegnando molto, sia economicamente sia dal punto di vista organizzativo. Proprio stamattina è arrivato l’ascensore che collegherà tutti i piani della villa. Al secondo piano abbiamo infatti le stanze dei laboratori musicali e quelle destinate, d’estate, alla residenzialità dei ragazzi che partecipano ai campi di lavoro, ma questi spazi non erano ancora accessibili. Entro l’autunno dovremmo completare l’intervento, che rappresenta il principale impegno economico della Fondazione. Stiamo inoltre sistemando i bagni”.

Quali sono le attività principali che state svolgendo?

Sul fronte delle attività svolte, dall’anno scorso cresce l’impegno per l’avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro. Con il progetto ‘A piccoli passi verso il mondo del lavoro’ proponiamo esperienze prima di gruppo e poi individuali, attraverso tirocini presso piccole aziende locali. I nostri ragazzi hanno un’età compresa tra i 16 anni e l’uscita dalle scuole superiori e devono affrontare la vita adulta, che significa anche misurarsi con il lavoro. È questo, in questo momento, il tema che ci impegna maggiormente”.

Il teatro, da sempre, svolge una funzione molto importante in quest’ambito. Che iniziative avete svolto in merito?

“Il teatro è un grande strumento di espressione, perché permette di comunicare temi importanti attraverso la razionalità, ma anche l’emotività. Lo utilizziamo molto negli incontri con le famiglie e con le ragazze. Quest’anno vorremmo però costruire un progetto dedicato ai fratelli e alle sorelle delle persone con disabilità, i siblings. Abbiamo già individuato il regista Massimiliano Piva, che da molto tempo lavora con il teatro e con la disabilità attraverso una specifica tecnica, basata soprattutto sul corporeo”.

La sensibilizzazione sul tema dei siblings è importantissima.

“Esatto. Per questo motivo la proposta è rivolta anche agli istituti superiori della città, è di realizzare da gennaio alla primavera un percorso laboratoriale per fratelli e sorelle di persone con disabilità, che si concluda con uno spettacolo sul tema dell’essere siblings. Pensiamo possa essere un modo per aiutare i fratelli e le sorelle, ma anche per far conoscere la loro esperienza al di fuori della cerchia di chi la vive direttamente. Il teatro mantiene quindi ha un ruolo fondamentale”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro?

“Il mio auspicio è trovare qualcuno più giovane di me, perché ho compiuto 70 anni, che possa contribuire a portare avanti il progetto. È importante coinvolgere nuovi volontari e operatori, capaci di offrire anche un contributo originale. Abbiamo rinnovato il Consiglio di amministrazione, passando da cinque a sette membri e includendo nuove figure, tra cui una dirigente scolastica e una dirigente della cooperazione sociale”.

La sostenibilità nel tempo è fondamentale.

“Sì. Ora l’obiettivo è completare l’adeguamento della struttura e arrivare a una maggiore stabilità, anche attraverso convenzioni e finanziamenti delle amministrazioni locali. Finora abbiamo lavorato soprattutto per progetti, contando sugli amici, sui soci, sui fondatori e sui donatori. Dobbiamo però radicarci maggiormente nella rete locale dei servizi. Il mio obiettivo è dare al progetto una sostenibilità nel tempo, perché possa camminare su gambe sicure senza richiedere continuamente nuove risorse”.