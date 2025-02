“Fa la cosa giusta!”, la consapevolezza della sostenibilità 

Valorizzare le buone pratiche di consumo e produzione è fondamentale per promuovere la sostenibilità e contrastare le sfide ambientali che affrontiamo oggi. La crescente domanda di risorse naturali e l’inquinamento derivante dai modelli di produzione e consumo tradizionali mettono a rischio l’equilibrio ecologico e la salute del pianeta. Adottare pratiche più sostenibili, come la riduzione degli sprechi, l’uso di risorse rinnovabili e il riciclo, può contribuire a minimizzare l’impatto ambientale e creare così un cambiamento duraturo a 360 gradi.

L’esperienza di “Fa’ la cosa giusta!”

Il perseguimento di questi obiettivi, dal 14 al 16 marzo, sarà al centro della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si terrà a Fiera Milano Rho e sarà significativamente intitolata “Fa’ la cosa giusta!”. Interris.it, in merito a questa esperienza nata nel 2004, ha intervistato la dott.ssa Miriam Giovanzana, direttore editoriale di “Terre di mezzo”, organizzatore di “Fa’ la cosa giusta!”.

L’intervista

Dottoressa Giovanzana, quali saranno le peculiarità della nuova edizione di “Fa la cosa giusta!”?

“Il filo conduttore di questa edizione è ‘il gusto della fiducia’. Vogliamo provare a ragionare insieme e a favorire tutte le occasioni che ci servono per superare la diffidenza. Senza la fiducia, le nostre vite sono più povere ed è un compito di tutti alimentare questo sentimento che ci lega. Saremo concentrati su molti ambiti, dal turismo sostenibile attraverso la presentazione di diversi percorsi da fare a piedi e proposte per ogni tipo di vacanza, partendo da quelle pienamente accessibili con l’obiettivo di permettere di entrare in relazione con i territori, incentivando quello che definirei ‘turismo delle relazioni’, rivolto a tutte le età e ai diversi bisogni, raggruppati nella ‘Fiera dei grandi cammini’, in cui ci sarà anche ‘Strade maestre: un anno scolastico in cammino’ in cui, degli studenti, vivono per un periodo gomito a gomito con i loro compagni e professori, vedendo quali sono i possibili spazi di innovazione nell’ambito della didattica. A tal proposito, studenti e scuola, rappresentano uno degli altri focus della fiera e, attraverso ‘Sfide – la scuola di tutti’, con 100 appuntamenti e 150 relatori, ci sarà una specifica formazione per i docenti nonché un’occasione di incontro per i dirigenti scolastici, famiglie e studenti. Gli spazi espositivi riguardano ogni aspetto della nostra vita quotidiana in chiave di una sostenibilità maggiore”.

L’aspetto culturale riveste una grande importanza. Su che temi vi focalizzerete?

“Sotto il profilo culturale ci saranno oltre 200 appuntamenti dedicati all’incontro e allo scambio di esperienze. Lo scrittore Erri De Luca sarà con noi la domenica e Alberto Cairo, responsabile per quarant’anni del laboratorio della Croce Rossa a Kabul il quale, con i suoi collaboratori, nel corso della sua vita professionale, ha riabilitato più di 200 mila feriti dalla guerra. Per noi, guerra e pace, sono uno dei temi che, ad oggi, sono ancora più rilevanti e importanti quindi, molti momenti di confronto, saranno dedicati a questi”.

Quali sono i suoi desideri per lo sviluppo di una cultura della pace e della sostenibilità a tutto campo?

“Dobbiamo pensare che, ognuno di noi, su questi temi, ha un grande potere. Abbiamo la possibilità di cambiare le cose nelle diverse comunità e nelle istituzioni, ma soprattutto nelle menti e nei cuori delle persone. È necessario sostenerci vicendevolmente nella speranza e nella fiducia, senza lasciarci sopraffare dalla paura. Sul versante della consapevolezza della sostenibilità sono già stati fatti molti passi avanti ed occorre fare rete per realizzare un mondo più giusto e libero per tutti, nello spirito di ‘Fa la cosa giusta!’”.