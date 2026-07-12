Estate senza glutine: come mangiare in sicurezza anche in vacanza

L’estate è sinonimo di vacanze, pranzi all’aperto, viaggi e momenti di convivialità, ma per le persone celiache può rappresentare anche un periodo in cui prestare maggiore attenzione all’alimentazione. Mangiare fuori casa, organizzare un picnic o partire per una meta italiana o estera richiede infatti qualche accorgimento in più per evitare il glutine e il rischio di contaminazioni. Con una corretta informazione e una buona pianificazione, però, è possibile vivere la bella stagione in serenità, seguendo una dieta equilibrata, varia e sicura senza rinunciare al piacere della tavola. Interris.it, in merito agli orizzonti alimentari delle persone celiache durante la stagione estiva, ha intervistato la dott.ssa Carlotta Romeo, dietista dell’AIC.

L’intervista

Dottoressa Romeo, quali sono, a vostro parere, le “buone pratiche” da mettere in atto per l’alimentazione delle persone celiache durante l’estate?

“L’estate porta inevitabilmente a trascorrere più tempo fuori casa, tra vacanze, gite e momenti di convivialità. Per rispondere a questa esigenza, AIC ha sviluppato il programma Alimentazione Fuori Casa, creando una rete di strutture della ristorazione formate sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Oggi aderiscono quasi cinquemila locali in tutta Italia, consultabili dai soci AIC sul sito e tramite l’app AIC Mobile. Per i turisti stranieri è disponibile anche la versione Welcome”.

La vostra app contiene diverse informazioni..

L’app offre la mappa dei locali aderenti e il Prontuario degli alimenti: grazie alla scansione del codice a barre è possibile verificare se un prodotto è idoneo alla dieta senza glutine. Inoltre, nella sezione aperta a tutti sono disponibili l’ABC della dieta senza glutine e un pratico elenco ‘a semaforo’ che indica quali alimenti sono consentiti, quali da evitare e quali richiedono ulteriori verifiche”.

AIC, durante questo periodo, mette in campo diverse azioni, una di queste è “Celiachia in viaggio”. Di cosa si tratta?

“Nell’ambito del programma Alimentazione Fuori Casa è presente una sezione dedicata ai viaggi, con numerosi punti ristoro in stazioni ferroviarie e aeroporti che offrono prodotti senza glutine. Tra il 2025 e il 2026 questi punti sono aumentati di circa 250 unità, a conferma dell’impegno costante di AIC. Sul nostro sito è inoltre disponibile un video realizzato dalle dietiste AIC con consigli pratici per affrontare il viaggio in sicurezza”.

Anche per chi si reca all’estero ci sono delle informazioni apposite..

“Si, per chi si reca all’estero, AIC mette a disposizione una sezione dedicata con collegamenti alle associazioni europee della celiachia e frasi tradotte in diverse lingue per facilitare la comunicazione nei ristoranti e durante gli acquisti”.

I pranzi fuori casa sono il fulcro di ogni vacanza. Ci faccia alcuni esempi di pasti adatti alle persone celiache..

“Potenzialmente tutti i pasti possono essere adatti a una persona celiaca, purché siano privi di glutine e preparati evitando le contaminazioni. L’obiettivo è seguire un’alimentazione equilibrata e varia, proprio come per chi non è celiaco. Un esempio è un piatto di riso con piselli e pomodorini, che apporta carboidrati, proteine e verdure. È consigliabile alternare anche altri cereali naturalmente senza glutine, come grano saraceno, quinoa e miglio, così da rendere la dieta più completa e varia”.

I pranzi al sacco sono molto diffusi in questa stagione..

“Si, per un pranzo al sacco sono ottimi un panino senza glutine con formaggio fresco e verdure di stagione oppure una ricca insalata con uova e crostini di pane senza glutine. Con le giuste attenzioni è possibile seguire una dieta sana, gustosa e bilanciata anche durante l’estate”.