Emergenze cardiache, perché imparare le manovre salvavita è fondamentale

Sapere come intervenire nei primi minuti di un’emergenza cardiaca può fare la differenza tra la vita e la morte. A Milano, dove ogni giorno si registrano in media otto arresti cardiaci, la formazione dei cittadini rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione. Per questo Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano organizza ogni settimana corsi dedicati alle manovre salvavita e al primo soccorso. Interris.it ha intervistato Katia Di Sisto, responsabile della formazione di Croce Rossa Milano.

L’intervista

La formazione dei cittadini per la prevenzione degli arresti cardiaci è molto importante. Come sta operando Croce Rossa Milano in tal senso?

“Il cuore del nostro approccio è la persona. Non vogliamo soltanto trasmettere nozioni tecniche, ma fare in modo che chi partecipa ai nostri corsi acquisisca la consapevolezza di poter aiutare concretamente qualcuno. Questo percorso passa soprattutto attraverso la simulazione. Mettiamo le persone davanti a situazioni realistiche: un manichino a terra, un defibrillatore da usare, un bambino che rischia di soffocare. Tutto avviene in un ambiente protetto, dove anche l’errore diventa parte dell’apprendimento. Quando ci si trova davvero davanti a un’emergenza, infatti, non basta ricordare cosa fare: il corpo deve averlo già imparato”.

L’azione tempestiva è fondamentale..

“Sì, i dati parlano chiaro. In Lombardia ogni giorno 13 persone vengono colpite da arresto cardiaco, di cui 8 nell’area di Milano. Circa la metà riceve la rianimazione cardiopolmonare prima dell’arrivo dei soccorsi, ma il defibrillatore viene utilizzato in meno di un caso su dieci. Eppure, intervenire subito può aumentare le probabilità di sopravvivenza fino al 40-50%. Inoltre, un soccorso rapido riduce il rischio di danni neurologici gravi e permette ai pazienti di arrivare in ospedale in condizioni migliori. Ogni persona formata diventa quindi una risorsa preziosa per tutta la comunità”.

Quali sono i focus dei diversi corsi che attuate?

“Partiamo da una verità semplice: nessuno nasce sapendo salvare una vita. È una capacità che si può apprendere e allenare a qualsiasi età. Ogni corso nasce da un’esigenza concreta. Per i genitori proponiamo corsi di manovre salvavita pediatriche, con esercitazioni pratiche per imparare a liberare le vie aeree di un neonato. Per chi lavora in ufficio o pratica sport abbiamo il corso BLSD, dedicato all’uso del defibrillatore e alla rianimazione cardiopolmonare. Organizziamo inoltre corsi completi di primo soccorso sulle principali emergenze quotidiane”.

L’attenzione alle aziende è molto importante..

“Grande attenzione è rivolta anche alle aziende. Il decreto legislativo 81/08 prevede la formazione degli addetti al primo soccorso e noi accompagniamo le imprese con corsi certificati ISO 9001, calibrati sul livello di rischio. Ma andiamo oltre l’obbligo normativo: organizziamo incontri aperti a tutti i dipendenti, perché un’emergenza può capitare davanti a chiunque. Il nostro obiettivo è trasformare ogni luogo di lavoro in una comunità più sicura e consapevole”.

Quali sono i vostri auspici per il futuro riguardo al tema della formazione?

“Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale ci supporta in molti aspetti della vita quotidiana. Ma quando una persona si accascia davanti a noi, nessuna tecnologia può sostituire l’intervento umano. In quei momenti contano solo le mani, la preparazione e la capacità di agire. Per questo la formazione pratica sarà sempre più preziosa. Il nostro auspicio è una Milano in cui ogni persona possieda almeno le competenze di base per affrontare un’emergenza. Vogliamo offrire corsi accessibili a tutti e in più lingue, perché saper salvare una vita non può dipendere dal reddito o dalla provenienza”.