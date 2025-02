Emergenza homeless a Milano: l’impegno di Opera Cardinal Ferrari

A causa del maltempo che sta colpendo Milano, particolarmente difficile è la situazione di quanti si trovano a dover vivere in strada. In un articolo pubblicato su Avvenire, il giornalista Paolo Lambruschi scrive che a Milano nel gennaio 2025 sono deceduti 24 homeless, secondo il contatore della Fiopsd, federazione italiana organismi persone senza dimora. Secondo i dati riportati nell’articolo, sono 2.600 i senzatetto a Milano, uno su sette è donna.

L’Opera Cardinal Ferrari

E’ in questo contesto che l’Opera Cardinal Ferrari intensifica il suo impegno per offrire a chi una casa non ce l’ha, attraverso il Progetto di Ospitalità Notturna, nell’ambito del Piano Anti-Freddo del Comune di Milano, attivo fino al 31 marzo 2025. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta all’emergenza freddo, che ogni anno contribuisce a mietere vittime in tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2024 sono morte 434 persone senza dimora, un numero che supera il dato già troppo elevato dell’anno precedente, 415 nel 2023. (dati fio.PSD).

Alcuni dati

Attualmente, il progetto ospita 20 donne con un’età media di 56 anni, di cui la più giovane ha 34 anni e la più anziana 77. Tra le ospiti, si registrano sia donne provenienti da Paesi dell’Unione Europea (di cui 3 cittadine italiane) che da Paesi extraeuropei. 10 di queste frequentano regolarmente il Centro Diurno dell’Opera Cardinal Ferrari, che rappresenta un ulteriore punto di riferimento per socializzazione e supporto durante il giorno. Tutto questo reso possibile grazie all’impegno di oltre 40 volontari, che si alternano in due turni (serale dalle 19.00 alle 24.00, e notturno dalle 24.00 alle 7.00).

La dichiarazione di Luciano Gualzetti

“Ogni anno, le rigide temperature invernali mettono a rischio la vita delle persone più vulnerabili, e anche a Milano i numeri evidenziano la necessità di un intervento concreto. Con la nostra adesione al Piano Freddo del Comune di Milano, intendiamo garantire non solo un riparo sicuro, ma anche un punto di riferimento per chi si trova in una condizione di grave marginalità. Gli adulti e gli anziani senza dimora, in particolare le donne, rappresentano una realtà spesso trascurata che richiede un’attenzione costante e soluzioni strutturali. È fondamentale rafforzare l’impegno collettivo per contrastare l’emarginazione e promuovere un modello di accoglienza inclusivo ed efficace“, ha concluso il presidente di Opera Cardinal Ferrari, Luciano Gualzetti.